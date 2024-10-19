https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/bilim-insanlari-dunyanin-en-saglikli-sebzesini-secti-varligi-tamamen-unutulan-bu-sebze-hangisidir-1089419942.html
Bilim insanları 'dünyanın en sağlıklı sebzesini' seçti: Varlığı tamamen unutulan bu sebze hangisidir?
Bilim insanları 'dünyanın en sağlıklı sebzesini' seçti: Varlığı tamamen unutulan bu sebze hangisidir?
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Uzun zamandır şifalı olmasıyla bilinen ancak tüketmeye gelince çoğu kişinin unuttuğu bir sebze olan tere, bilim insanları tarafından 41 sebze ve meyve... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T09:58+0300
2024-10-19T09:58+0300
2024-10-19T09:58+0300
yaşam
araştırma
sebze
meyve
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Bilim insanları, sebzeler ve meyveler üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu, en sağlıklı sebzenin ne olduğunu açıkladı. ABD New Jersey'deki William Patterson Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada 41 sebze, meyve ve yeşil yapraklıların sağlığa yararları karşılaştırıldı.Besin değeri, protein, lif, mikro elementler, vitaminler ve diğer faydalı özellikler gibi toplamda on yedi kategoride değerlendirilen sebzeler arasında su teresi birinci sırada yer aldı.Günlük hayatta tamamen unutulan sebzelerden biri olan tere otu, ıspanaktan daha fazla demir ve limon ve portakaldan daha fazla C vitamini içerir. Kökeni Avrasya'dan gelen bu sebze, her zaman şifalı olmasıyla bilinirken nesiller boyunca en az tüketilen besinlerden birisiydi.Tere otunun faydaları nelerdir?Tere, lif ve protein içeriği, potasyum ve kalsiyum, A, B12 ve D vitaminleri açısından lider bir sebzedir.Tere nasıl tüketilir?Tere otu nasıl yenir sorusuna gelince, salata içerisinde veya tek başına salatası yapılarak tüketilebilir. Bunun yanında suyu sıkılarak meyve suyu olarak da tüketilebilir.Tere otunun suyunu 1:5 oranında, 1 porsiyon meyve suyu ve 5 porsiyon su olacak şekilde tüketmeniz önerilir çünkü saf meyve suyu içerseniz mide ve boğaz iltihabına neden olabilirsiniz.Tere, çorbalarda, yemeklerde aynı zamanda kurutarak baharat olarak da kullanılabilir.100 puanı alan 'tere' olduÇalışmanın sonuçları ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin 'Kronik Hastalıkların Önlenmesi' dergisinde yayınlandı.Araştırmacılar, bir yiyeceğin 10 veya daha yüksek puan alması durumunda etkili olduğunu belirlediler; mümkün olan en yüksek puan ise 100'dü. 41 meyve ve sebzenin çoğunluğu yapraklı ve turpgillerden sebzelerdi. Çalışma sırasında uyulan listede ahududu, frenk üzümü, kızılcık, soğan veya sarımsak bulunmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/arastirma-vejetaryen-beslenmenin-ileri-yaslarda-olum-riskini-arttiracagini-gosteriyor-1088822931.html
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tere nasıl tüketilir, tere otu suyu faydaları, tere otunun faydaları nelerdir, tere otu faydaları, tere otu nasıl yenir
tere nasıl tüketilir, tere otu suyu faydaları, tere otunun faydaları nelerdir, tere otu faydaları, tere otu nasıl yenir
Bilim insanları 'dünyanın en sağlıklı sebzesini' seçti: Varlığı tamamen unutulan bu sebze hangisidir?
Uzun zamandır şifalı olmasıyla bilinen ancak tüketmeye gelince çoğu kişinin unuttuğu bir sebze olan tere, bilim insanları tarafından 41 sebze ve meyve arasından en sağlıklı sebze olarak seçildi.
Bilim insanları, sebzeler ve meyveler üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu, en sağlıklı sebzenin ne olduğunu açıkladı.
ABD New Jersey'deki William Patterson Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada 41 sebze, meyve ve yeşil yapraklıların sağlığa yararları karşılaştırıldı.
Besin değeri, protein, lif, mikro elementler, vitaminler ve diğer faydalı özellikler gibi toplamda on yedi kategoride değerlendirilen sebzeler arasında su teresi birinci sırada yer aldı.
Günlük hayatta tamamen unutulan sebzelerden biri olan tere otu, ıspanaktan daha fazla demir ve limon ve portakaldan daha fazla C vitamini içerir. Kökeni Avrasya'dan gelen bu sebze, her zaman şifalı olmasıyla bilinirken nesiller boyunca en az tüketilen besinlerden birisiydi.
Tere otunun faydaları nelerdir?
Tere, lif ve protein içeriği, potasyum ve kalsiyum, A, B12 ve D vitaminleri açısından lider bir sebzedir.
Özellikle kadın sağlığı için son derece faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Anne sütü üretimini iyileştirir ve adet döngüsünü düzenler.
Tere otu oksidatif stresi durdurur ve azaltır ve antioksidan etkisini artırır.
Ayrıca kanı temizler, ferahlatır, iştahı uyarır ve tüm vücudu temizler.
Kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde faydalı olmakla birlikte, meme kanserinin yayılmasını durdurmada yardımcıdır.
Tere otu suyu, cilt hastalıkları, cilt lekelerinin görünümünü azaltma, saç dökülmesinde harici kullanım için popüler bir üründür.
Akciğerleri temizler ve sigarayı bırakan kişilere
önerilir.
Karaciğer fonksiyonunu iyileştirir ve solunum yolu hastalıkları, bronşit, astım ve nefes darlığı için faydalıdır.
Hayvanlar üzerinde yapılan testler sonucu, tere otu özütü vücuda enjekte edilirse tümör büyümesini ve metastazı
durdurabileceğini doğrulandı.
Tere otu nasıl yenir sorusuna gelince, salata içerisinde veya tek başına salatası yapılarak tüketilebilir. Bunun yanında suyu sıkılarak meyve suyu olarak da tüketilebilir.
Tere otunun suyunu 1:5 oranında, 1 porsiyon meyve suyu ve 5 porsiyon su olacak şekilde tüketmeniz önerilir çünkü saf meyve suyu içerseniz mide ve boğaz iltihabına neden olabilirsiniz.
Tere, çorbalarda, yemeklerde aynı zamanda kurutarak baharat olarak da kullanılabilir.
100 puanı alan 'tere' oldu
Çalışmanın sonuçları ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin 'Kronik Hastalıkların Önlenmesi' dergisinde yayınlandı.
Araştırmacılar, bir yiyeceğin 10 veya daha yüksek puan alması durumunda etkili olduğunu belirlediler; mümkün olan en yüksek puan ise 100'dü. 41 meyve ve sebzenin çoğunluğu yapraklı ve turpgillerden sebzelerdi. Çalışma sırasında uyulan listede ahududu, frenk üzümü, kızılcık, soğan veya sarımsak bulunmuyor.