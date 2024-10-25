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Teröristbaşı Fethullah Gülen çiftlik evine gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı?
Teröristbaşı Fethullah Gülen çiftlik evine gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı?
Sputnik Türkiye
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi. Adil Öksüz'ün örgütün elebaşı... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi, örgütün ABD’de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü. Cenazeye Adil Öksüz'ün de katıldığı iddia edildi.Adil Öksüz cenazeye mi katıldı?Gülen’in gömülmesi, örgütün üst düzey isimleri ve aile yakınlarının bulunduğun sınırlı sayıdaki bir topluğun katılımıyla gerçekleşti.Örgüt, töreni canlı yayınla aktarırken, Gülen'in tabutunun hemen arkasında, ikinci safta bir kişi dikkat çekti.Adil Öksüz'e benzetildiAdil Öksüz'e benzeyen şahıs, Fetullah Gülen'in mezarına toprak atarken de görüldü. Bu durum da, bu şahsın önemi bir örgüt elemanı olduğunu gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fetullah-gulenin-cenazesine-qr-kodla-girilecek-1089634151.html
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Teröristbaşı Fethullah Gülen çiftlik evine gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı?

12:30 25.10.2024
© İHA / DİLEK KAYA-AW315389Teröristbaşı Fethullah Gülen çiftlik evine gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı?
Teröristbaşı Fethullah Gülen çiftlik evine gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı? - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© İHA / DİLEK KAYA-AW315389
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi. Adil Öksüz'ün örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katılmış olabileceği öne sürüldü.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi, örgütün ABD’de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü. Cenazeye Adil Öksüz'ün de katıldığı iddia edildi.
Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlik evi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
DÜNYA
Fetullah Gülen'in cenazesine QR kodla giriş: 'Sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin'
Dün, 20:21

Adil Öksüz cenazeye mi katıldı?

Gülen’in gömülmesi, örgütün üst düzey isimleri ve aile yakınlarının bulunduğun sınırlı sayıdaki bir topluğun katılımıyla gerçekleşti.
Örgüt, töreni canlı yayınla aktarırken, Gülen'in tabutunun hemen arkasında, ikinci safta bir kişi dikkat çekti.

Adil Öksüz'e benzetildi

Adil Öksüz'e benzeyen şahıs, Fetullah Gülen'in mezarına toprak atarken de görüldü. Bu durum da, bu şahsın önemi bir örgüt elemanı olduğunu gösteriyor.
Fethullah Gülen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
TÜRKİYE
FETÖ elebaşı Gülen Pensilvanya’daki çiftlik evine gömüldü
01:51
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