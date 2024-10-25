https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/teroristbasi-fethullah-gulen-ciftlik-evine-gomuldu-adil-oksuz-cenazeye-mi-katildi-1089667561.html

Teröristbaşı Fethullah Gülen çiftlik evine gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı?

Teröristbaşı Fethullah Gülen çiftlik evine gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı?

Sputnik Türkiye

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi. Adil Öksüz'ün örgütün elebaşı... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T12:30+0300

2024-10-25T12:30+0300

2024-10-25T12:30+0300

türkiye

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fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

fethullah gülen

fetullah gülen

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi, örgütün ABD’de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü. Cenazeye Adil Öksüz'ün de katıldığı iddia edildi.Adil Öksüz cenazeye mi katıldı?Gülen’in gömülmesi, örgütün üst düzey isimleri ve aile yakınlarının bulunduğun sınırlı sayıdaki bir topluğun katılımıyla gerçekleşti.Örgüt, töreni canlı yayınla aktarırken, Gülen'in tabutunun hemen arkasında, ikinci safta bir kişi dikkat çekti.Adil Öksüz'e benzetildiAdil Öksüz'e benzeyen şahıs, Fetullah Gülen'in mezarına toprak atarken de görüldü. Bu durum da, bu şahsın önemi bir örgüt elemanı olduğunu gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fetullah-gulenin-cenazesine-qr-kodla-girilecek-1089634151.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/feto-elebasi-gulen-pensilvanyadaki-ciftlik-evine-gomuldu-1089651905.html

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