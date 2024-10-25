https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/feto-elebasi-gulen-pensilvanyadaki-ciftlik-evine-gomuldu-1089651905.html
FETÖ elebaşı Gülen Pensilvanya’daki çiftlik evine gömüldü
FETÖ elebaşı Gülen Pensilvanya’daki çiftlik evine gömüldü
Sputnik Türkiye
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi, ABD’de karargah olarak kullanılan Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine örgütün üst... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T01:51+0300
2024-10-25T01:51+0300
2024-10-25T01:51+0300
türkiye
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fethullah gülen
cenaze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089636926_0:36:1600:936_1920x0_80_0_0_b8b94ddf75a98c4df796fe35a568b131.jpg
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi, örgütün ABD’de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü.Gülen’in gömülmesi, örgütün üst düzey isimleri ve aile yakınlarının yer aldığı sınırlı bir topluluğun katılımıyla gerçekleştirildi.20 Ekim akşamı öldüğü duyurulan FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi dört gündür St. Luke’s hastanesinin Monroe şubesinin morgunda tutuluyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/1089649085.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089636926_25:0:1577:1164_1920x0_80_0_0_11edda922f6c9debad69a5399d5c32b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fethullah gülen, cenaze
fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fethullah gülen, cenaze
FETÖ elebaşı Gülen Pensilvanya’daki çiftlik evine gömüldü
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi, ABD’de karargah olarak kullanılan Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine örgütün üst düzey isimleri ve aile yakınlarının yer aldığı sınırlı bir topluluğun katılımıyla gömüldü.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi, örgütün ABD’de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü.
Gülen’in gömülmesi, örgütün üst düzey isimleri ve aile yakınlarının yer aldığı sınırlı bir topluluğun katılımıyla gerçekleştirildi.
20 Ekim akşamı öldüğü duyurulan FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi dört gündür St. Luke’s hastanesinin Monroe şubesinin morgunda tutuluyordu.