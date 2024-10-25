https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/feto-elebasi-gulen-pensilvanyadaki-ciftlik-evine-gomuldu-1089651905.html

FETÖ elebaşı Gülen Pensilvanya’daki çiftlik evine gömüldü

FETÖ elebaşı Gülen Pensilvanya’daki çiftlik evine gömüldü

Sputnik Türkiye

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi, ABD’de karargah olarak kullanılan Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine örgütün üst... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

fethullah gülen

cenaze

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi, örgütün ABD’de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü.Gülen’in gömülmesi, örgütün üst düzey isimleri ve aile yakınlarının yer aldığı sınırlı bir topluluğun katılımıyla gerçekleştirildi.20 Ekim akşamı öldüğü duyurulan FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi dört gündür St. Luke’s hastanesinin Monroe şubesinin morgunda tutuluyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/1089649085.html

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fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fethullah gülen, cenaze