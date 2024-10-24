https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fetullah-gulenin-cenazesine-qr-kodla-girilecek-1089634151.html

Fetullah Gülen'in cenazesine QR kodla giriş: 'Sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin'

Fetullah Gülen'in cenazesine QR kodla giriş: 'Sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin'

Sputnik Türkiye

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine QR kodla giriş yapılma kararı alındığı öğrenildi. Yerel saatle 11.00'de başlayacak cenaze töreninin 15'de sona... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

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fetullah gülen

fetullahçı terör örgütü ile sivil mücadele platformu

fetö

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qr kodu

cenaze

cenaze töreni

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreniyle ilgili tartışmalar sürüyor. Bugün ABD'de yerel saatle 11.00'deki törene QR kod uygulaması getirildi. Örgütün üst düzey bazı isimlerinin güvenlik ve gizlilik endişesi nedeniyle büyük bir cenaze törenine karşı çıktığı, bir grubun ise büyük bir tören istediği belirtildi. İhlas Haber Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre defin işlemlerinin gizli yapılmasını isteyenlerle istemeyenler arasında ayrışma yaşandı. Örgüt, cenazeye katılacak örgüt mensuplarını tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaya çağırdı. 'Cenazede bile sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin' şeklinde mesajlar örgütün kendi haberleşme ağlarına gönderildi.Yaşanan bu tedirginlik nedeniyle de cenazeye QR kod uygulaması getirildi. Buna göre cenazeye katılacak örgüt üyelerinin isimlerine özel QR kod tanımlandı. Skyland Baseball Stadyumu’nda yerel saatle 11.00'de başlayan törenin 15.00'de sona ermesi bekleniyor. Törenden sonra Fetullah Gülen'in cenazesi Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evinde gömülecek.

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