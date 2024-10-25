https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/sergen-yalcindan-nuri-sahine-apolet-yaniti-henuz-antrenorluk-pozisyonuna-cikmadin-1089659162.html
Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'e 'apolet' yanıtı: 'Henüz antrenörlük pozisyonuna çıkmadın'
Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'e 'apolet' yanıtı: 'Henüz antrenörlük pozisyonuna çıkmadın'
Sputnik Türkiye
Sergen Yalçın, Nuri Şahin'in açıklamalarına tepki gösterdi ve "Böyle bir cevap vermesi çok saçma. ‘Nuri kardeşim, bende apoletler var, sende ne var? Ne başarın... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T09:57+0300
2024-10-25T09:57+0300
2024-10-25T09:57+0300
spor
sergen yalçın
nuri şahin
borussia dortmund
gerginlik
beşiktaş
teknik direktör
apolet
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Teknik direktör Sergen Yalçın, Almanya'nın Borussia Dortmund takımını çalıştıran Nuri Şahin'in 'başarı' sözlerine yanıt verdi. Yalçın, "Böyle bir cevap vermesi çok saçma. ‘Nuri kardeşim, bende apoletler var, sende ne var? Ne başarın var?’ derim" dedi.Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'e Sergen Yalçın katıldığı bir programda, Borussia Dortmund'un hocası Şahin'e seslendi ve şunları söyledi:Nuri Şahin-Sergen Yalçın gerginliğiAlmanya'nın Borussia Dortmund takımını çalıştıran Nuri Şahin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" şeklindeki sözlerine yanıt vermişti.Şahin "Güldüm yani. Yalan yok yani komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım..." demişti.
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sergen yalçın nuri şahin, sergen yalçın nuri şahin gerginlik, sergen yalçın nuri şahin sözleri
sergen yalçın nuri şahin, sergen yalçın nuri şahin gerginlik, sergen yalçın nuri şahin sözleri
Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'e 'apolet' yanıtı: 'Henüz antrenörlük pozisyonuna çıkmadın'
Sergen Yalçın, Nuri Şahin'in açıklamalarına tepki gösterdi ve "Böyle bir cevap vermesi çok saçma. ‘Nuri kardeşim, bende apoletler var, sende ne var? Ne başarın var?’ derim" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Almanya'nın Borussia Dortmund takımını çalıştıran Nuri Şahin'in 'başarı' sözlerine yanıt verdi. Yalçın, "Böyle bir cevap vermesi çok saçma. ‘Nuri kardeşim, bende apoletler var, sende ne var? Ne başarın var?’ derim" dedi.
Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'e
Sergen Yalçın katıldığı bir programda, Borussia Dortmund'un hocası Şahin'e seslendi ve şunları söyledi:
“Ben Nuri Şahin’e kötü bir şey demedim. Böyle bir cevap vermesi çok saçma. ‘Nuri kardeşim, bende apoletler var, sende ne var? Ne başarın var?’ derim, böyle kalırsın. Sen bir antrenörü eleştiremezsin çünkü aynı pozisyonda değiliz.”
Nuri Şahin-Sergen Yalçın gerginliği
Almanya'nın Borussia Dortmund takımını çalıştıran Nuri Şahin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" şeklindeki sözlerine yanıt vermişti.
Şahin "Güldüm yani. Yalan yok yani komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım..." demişti.