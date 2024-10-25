https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/sergen-yalcindan-nuri-sahine-apolet-yaniti-henuz-antrenorluk-pozisyonuna-cikmadin-1089659162.html

Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'e 'apolet' yanıtı: 'Henüz antrenörlük pozisyonuna çıkmadın'

Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'e 'apolet' yanıtı: 'Henüz antrenörlük pozisyonuna çıkmadın'

Sputnik Türkiye

Sergen Yalçın, Nuri Şahin'in açıklamalarına tepki gösterdi ve "Böyle bir cevap vermesi çok saçma. ‘Nuri kardeşim, bende apoletler var, sende ne var? Ne başarın... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T09:57+0300

2024-10-25T09:57+0300

2024-10-25T09:57+0300

spor

sergen yalçın

nuri şahin

borussia dortmund

gerginlik

beşiktaş

teknik direktör

apolet

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Teknik direktör Sergen Yalçın, Almanya'nın Borussia Dortmund takımını çalıştıran Nuri Şahin'in 'başarı' sözlerine yanıt verdi. Yalçın, "Böyle bir cevap vermesi çok saçma. ‘Nuri kardeşim, bende apoletler var, sende ne var? Ne başarın var?’ derim" dedi.Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'e Sergen Yalçın katıldığı bir programda, Borussia Dortmund'un hocası Şahin'e seslendi ve şunları söyledi:Nuri Şahin-Sergen Yalçın gerginliğiAlmanya'nın Borussia Dortmund takımını çalıştıran Nuri Şahin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" şeklindeki sözlerine yanıt vermişti.Şahin "Güldüm yani. Yalan yok yani komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım..." demişti.

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