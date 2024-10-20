https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/nuri-sahinden-sergen-yalcinin-hicbir-basarin-yok-sozlerine-yanit-1089460572.html

Nuri Şahin'den Sergen Yalçın’ın 'hiçbir başarın yok' sözlerine yanıt

Nuri Şahin'den Sergen Yalçın’ın 'hiçbir başarın yok' sözlerine yanıt

Sputnik Türkiye

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, meslektaşı Sergen Yalçın'ın kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi. 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T17:01+0300

2024-10-20T17:01+0300

2024-10-20T17:01+0300

spor

nuri şahin

sergen yalçın

borussia dortmund

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Almanya'nın Borussia Dortmund takımını çalıştıran Nuri Şahin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" şeklindeki sözleriyle ilgili ilk kez konuştu.Maçkolik'e röportaj veren Şahin, "Sergen Yalçın o cümleleri söylediğinde ne hissettin?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:Nuri Şahin: Genç yaşta Dortmund'a hoca oldum, bunları konuşalım"DORTMUND'UN BENİ HANGİ KRİTERLERLE HOCA YAPTIĞINI ÖĞRENMEK İSTİYORLARSA GÖRÜŞEBİLİRLER""Farioli hakkında da konuşmuş. Ben mesela buna cesaret edemem, etmem. Çünkü adamın yaptıkları ortada. O yüzden o konuya çok değinmemekle beraber, Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/nuri-sahin-borussia-dortmundun-yeni-teknik-direktoru-oldu-1084868690.html

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nuri şahin, sergen yalçın, nuri şahin borussia dortmund