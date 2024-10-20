https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/nuri-sahinden-sergen-yalcinin-hicbir-basarin-yok-sozlerine-yanit-1089460572.html
Nuri Şahin'den Sergen Yalçın’ın 'hiçbir başarın yok' sözlerine yanıt
Nuri Şahin'den Sergen Yalçın’ın 'hiçbir başarın yok' sözlerine yanıt
Sputnik Türkiye
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, meslektaşı Sergen Yalçın'ın kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi. 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T17:01+0300
2024-10-20T17:01+0300
2024-10-20T17:01+0300
spor
nuri şahin
sergen yalçın
borussia dortmund
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Almanya'nın Borussia Dortmund takımını çalıştıran Nuri Şahin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" şeklindeki sözleriyle ilgili ilk kez konuştu.Maçkolik'e röportaj veren Şahin, "Sergen Yalçın o cümleleri söylediğinde ne hissettin?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:Nuri Şahin: Genç yaşta Dortmund'a hoca oldum, bunları konuşalım"DORTMUND'UN BENİ HANGİ KRİTERLERLE HOCA YAPTIĞINI ÖĞRENMEK İSTİYORLARSA GÖRÜŞEBİLİRLER""Farioli hakkında da konuşmuş. Ben mesela buna cesaret edemem, etmem. Çünkü adamın yaptıkları ortada. O yüzden o konuya çok değinmemekle beraber, Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/nuri-sahin-borussia-dortmundun-yeni-teknik-direktoru-oldu-1084868690.html
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nuri şahin, sergen yalçın, nuri şahin borussia dortmund
nuri şahin, sergen yalçın, nuri şahin borussia dortmund
Nuri Şahin'den Sergen Yalçın’ın 'hiçbir başarın yok' sözlerine yanıt
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, meslektaşı Sergen Yalçın'ın kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi.
Almanya'nın Borussia Dortmund takımını çalıştıran Nuri Şahin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" şeklindeki sözleriyle ilgili ilk kez konuştu.
Maçkolik'e röportaj veren Şahin, "Sergen Yalçın o cümleleri söylediğinde ne hissettin?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:
"Güldüm yani. Yalan yok yani komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım..."
Nuri Şahin: Genç yaşta Dortmund'a hoca oldum, bunları konuşalım
"Benim hayat felsefeme, benim değerlerime çok yanlış bir şey. Hiçbir zaman ben çıkıp bir hocayı veya bir oyuncuyu eleştirmem. Çünkü oyun hakkında konuşulmuyor. Mesela; 'Deplasmanda niye 3 maç kazanamadın?' Bunu konuşalım. 'Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdın. Nasıl hazırlandın maça?', 'Genç yaşta Dortmund'a hoca oldun.' Bunları konuşalım."
"DORTMUND'UN BENİ HANGİ KRİTERLERLE HOCA YAPTIĞINI ÖĞRENMEK İSTİYORLARSA GÖRÜŞEBİLİRLER"
"Farioli hakkında da konuşmuş. Ben mesela buna cesaret edemem, etmem. Çünkü adamın yaptıkları ortada. O yüzden o konuya çok değinmemekle beraber, Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok"