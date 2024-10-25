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Otobüs aktarmalı YHT taşımacılığına Tokat da dahil oldu: Bilet satışları başladı
Otobüs aktarmalı YHT taşımacılığına Tokat da dahil oldu: Bilet satışları başladı
Sputnik Türkiye
Yüksek hızlı tren (YHT) bağlantılı kombine taşımacılığa Tokat da dahil oldu. Tokat’a seyahat etmek isteyenler, bugünden itibaren Sivas YHT güzergahındaki... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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yüksek hızlı tren (yht)
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Hızlı tren konforu Ankara–Eskişehir, Ankara-İstanbul, Eskişehir-İstanbul, Ankara–Konya, Ankara-Karaman, Ankara-Sivas, Sivas-İstanbul, Karaman-İstanbul, Konya-İstanbul olmak üzere 9 şehirde doğrudan yaşanırken 11 şehre ise tren ya da otobüs bağlantılı ulaşıyor.Yürütülen çalışmaların ardından, Tokat Belediyesi ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile Tokat'tan Sivas YHT güzergahında bulunan Yıldızeli İstasyonu'na gelen yolcular, buradan yüksek hızlı trenlerle seyahat edebilecek.Bilet satışları bugün itibarıyla başladıYeni hizmetle YHT istasyonu ile Tokat arasındaki seyahat, otobüslerle kombine taşımacılık şeklinde yapılacak. Yolcular, tren ve otobüs için aynı anda koltuk seçimi yapabilecek ve biletlerini tek bir sistem üzerinden alabilecek. YHT seferlerine entegre edilen bu model, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de vatandaşlara zaman kazandıracak. Otobüsler bağlantılı oldukları trenin gelişinden önce Yıldızeli İstasyonu'nda hazır bulunacak. Bilet satışları bugün itibarıyla başladı.Öte yandan Ankara-Sivas YHT hattı 27 Nisan 2023'te işletmeye açılmıştı. Hattın İstanbul-Sivas bağlantısı ise 5 Mayıs 2024'te hizmet vermeye başladı. İstanbul-Sivas hattıyla bugüne kadar 1 milyon 600 bin yolcu seyahat etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/marmarayda-intihar-uzucu-olay-aciklamasi-yapildi-seferler-gecikti--1089455702.html
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yht, yüksek hızlı tren (yht), tokat
yht, yüksek hızlı tren (yht), tokat

Otobüs aktarmalı YHT taşımacılığına Tokat da dahil oldu: Bilet satışları başladı

09:21 25.10.2024
© İHAÂşık Veysel’in günlerce yürüdüğü yol, YHT ile 2 saate düştü
Âşık Veysel’in günlerce yürüdüğü yol, YHT ile 2 saate düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© İHA
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Yüksek hızlı tren (YHT) bağlantılı kombine taşımacılığa Tokat da dahil oldu. Tokat’a seyahat etmek isteyenler, bugünden itibaren Sivas YHT güzergahındaki Yıldızeli İstasyonu'ndan otobüslerle ulaşım sağlayabilecek.
Hızlı tren konforu Ankara–Eskişehir, Ankara-İstanbul, Eskişehir-İstanbul, Ankara–Konya, Ankara-Karaman, Ankara-Sivas, Sivas-İstanbul, Karaman-İstanbul, Konya-İstanbul olmak üzere 9 şehirde doğrudan yaşanırken 11 şehre ise tren ya da otobüs bağlantılı ulaşıyor.
Yürütülen çalışmaların ardından, Tokat Belediyesi ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile Tokat'tan Sivas YHT güzergahında bulunan Yıldızeli İstasyonu'na gelen yolcular, buradan yüksek hızlı trenlerle seyahat edebilecek.

Bilet satışları bugün itibarıyla başladı

Yeni hizmetle YHT istasyonu ile Tokat arasındaki seyahat, otobüslerle kombine taşımacılık şeklinde yapılacak. Yolcular, tren ve otobüs için aynı anda koltuk seçimi yapabilecek ve biletlerini tek bir sistem üzerinden alabilecek. YHT seferlerine entegre edilen bu model, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de vatandaşlara zaman kazandıracak. Otobüsler bağlantılı oldukları trenin gelişinden önce Yıldızeli İstasyonu'nda hazır bulunacak. Bilet satışları bugün itibarıyla başladı.
Öte yandan Ankara-Sivas YHT hattı 27 Nisan 2023'te işletmeye açılmıştı. Hattın İstanbul-Sivas bağlantısı ise 5 Mayıs 2024'te hizmet vermeye başladı. İstanbul-Sivas hattıyla bugüne kadar 1 milyon 600 bin yolcu seyahat etti.
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