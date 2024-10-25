https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/otobus-aktarmali-yht-tasimaciligina-tokat-da-dahil-oldu-bilet-basladi-1089657350.html

Otobüs aktarmalı YHT taşımacılığına Tokat da dahil oldu: Bilet satışları başladı

Otobüs aktarmalı YHT taşımacılığına Tokat da dahil oldu: Bilet satışları başladı

Sputnik Türkiye

Yüksek hızlı tren (YHT) bağlantılı kombine taşımacılığa Tokat da dahil oldu. Tokat’a seyahat etmek isteyenler, bugünden itibaren Sivas YHT güzergahındaki... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T09:21+0300

2024-10-25T09:21+0300

2024-10-25T09:21+0300

türkiye

yht

yüksek hızlı tren (yht)

tokat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0a/1073370080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dee8cfac014b952bae6c202520cc3b1b.jpg

Hızlı tren konforu Ankara–Eskişehir, Ankara-İstanbul, Eskişehir-İstanbul, Ankara–Konya, Ankara-Karaman, Ankara-Sivas, Sivas-İstanbul, Karaman-İstanbul, Konya-İstanbul olmak üzere 9 şehirde doğrudan yaşanırken 11 şehre ise tren ya da otobüs bağlantılı ulaşıyor.Yürütülen çalışmaların ardından, Tokat Belediyesi ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile Tokat'tan Sivas YHT güzergahında bulunan Yıldızeli İstasyonu'na gelen yolcular, buradan yüksek hızlı trenlerle seyahat edebilecek.Bilet satışları bugün itibarıyla başladıYeni hizmetle YHT istasyonu ile Tokat arasındaki seyahat, otobüslerle kombine taşımacılık şeklinde yapılacak. Yolcular, tren ve otobüs için aynı anda koltuk seçimi yapabilecek ve biletlerini tek bir sistem üzerinden alabilecek. YHT seferlerine entegre edilen bu model, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de vatandaşlara zaman kazandıracak. Otobüsler bağlantılı oldukları trenin gelişinden önce Yıldızeli İstasyonu'nda hazır bulunacak. Bilet satışları bugün itibarıyla başladı.Öte yandan Ankara-Sivas YHT hattı 27 Nisan 2023'te işletmeye açılmıştı. Hattın İstanbul-Sivas bağlantısı ise 5 Mayıs 2024'te hizmet vermeye başladı. İstanbul-Sivas hattıyla bugüne kadar 1 milyon 600 bin yolcu seyahat etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/marmarayda-intihar-uzucu-olay-aciklamasi-yapildi-seferler-gecikti--1089455702.html

türkiye

tokat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yht, yüksek hızlı tren (yht), tokat