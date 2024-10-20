https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/marmarayda-intihar-uzucu-olay-aciklamasi-yapildi-seferler-gecikti--1089455702.html

Gebze yönüne giden Marmaray İstasyonu'nda intihar

Gebze yönüne giden Marmaray İstasyonu'nda intihar

Sputnik Türkiye

Gebze yönünde ilerleyen Marmaray treninin önünde bir kişinin intihar ettiği açıklandı. 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T13:40+0300

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türkiye

intihar

marmaray

tren

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Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu’nda saat 11.10 civarında edinilen bilgilere göre, vagonu bekleyen bir kişi Gebze yönüne ilerleyen trenin önüne atladı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ön camı kırılan Marmaray treninin kaldırılmasıyla seferler normale döndü.Marmaray’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu’nda saat 11.10’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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intihar, marmaray, tren, tren seferi, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), tren kazası