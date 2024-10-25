https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/indirim-sonrasi-motorine-zam-guncel-akaryakit-fiyatlari-1089655732.html
İndirim sonrası motorine zam: Güncel akaryakıt fiyatları
İndirim sonrası motorine zam: Güncel akaryakıt fiyatları
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatları, ABD seçimleri öncesinde dikkatlerin yeniden Ortadoğu'daki gerilime çevrilmesiyle yükselişe geçti. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T07:56+0300
2024-10-25T07:56+0300
2024-10-25T07:58+0300
ekonomi
benzin
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akaryakıt
akaryakıt zammı
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Petrol fiyatları, ABD'de yakıt stoklarına ilişkin karmaşık verilere rağmen ABD seçimleri öncesinde dikkatlerin yeniden Ortadoğu'daki gerilime çevrilmesiyle kayıplarını toparladı. Petroldeki yukarı ivme akaryakıta zam olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 84 kuruş zam geldi. Motorinin zamlı fiyatı, pompa satış fiyatlarına yansıdı. Salı gecesi benzine 1.87 TL, motorine ise 1.65 TL indirim yapılmıştı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.85 TLMotorin litre fiyatı: 42.75 TLLPG litre fiyatı: 25.14 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.70 TLMotorin litre fiyatı: 42.69 TLLPG litre fiyatı: 24.60 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.25 TLMotorin litre fiyatı: 43.28 TLLPG litre fiyatı: 25.15 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.69 TLMotorin litre fiyatı: 43.78 TLLPG litre fiyatı: 25.05 TL
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motorin, motroin zammı, benzin zammı var mı, akaraykıt fiyatları 25 ekim, 25 ekim akaryakıt fiyatları, benzin ne kadar oldu, motorin ne kadar, akaryakıt fiyatları kaç tl
İndirim sonrası motorine zam: Güncel akaryakıt fiyatları
07:56 25.10.2024 (güncellendi: 07:58 25.10.2024)
Petrol fiyatları, ABD seçimleri öncesinde dikkatlerin yeniden Ortadoğu'daki gerilime çevrilmesiyle yükselişe geçti. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Motorine gelen 84 kuruş zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Petrol fiyatları, ABD'de yakıt stoklarına ilişkin karmaşık verilere rağmen ABD seçimleri öncesinde dikkatlerin yeniden Ortadoğu'daki gerilime çevrilmesiyle kayıplarını toparladı. Petroldeki yukarı ivme akaryakıta zam olarak yansıdı.
Motorinin litre fiyatına 84 kuruş zam geldi. Motorinin zamlı fiyatı, pompa satış fiyatlarına yansıdı. Salı gecesi benzine 1.87 TL, motorine ise 1.65 TL indirim yapılmıştı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı: 42.75 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı: 42.69 TL
LPG litre fiyatı: 24.60 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.25 TL
Motorin litre fiyatı: 43.28 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.69 TL
Motorin litre fiyatı: 43.78 TL
LPG litre fiyatı: 25.05 TL