https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/indirim-sonrasi-motorine-zam-guncel-akaryakit-fiyatlari-1089655732.html

İndirim sonrası motorine zam: Güncel akaryakıt fiyatları

İndirim sonrası motorine zam: Güncel akaryakıt fiyatları

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatları, ABD seçimleri öncesinde dikkatlerin yeniden Ortadoğu'daki gerilime çevrilmesiyle yükselişe geçti. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T07:56+0300

2024-10-25T07:56+0300

2024-10-25T07:58+0300

ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Petrol fiyatları, ABD'de yakıt stoklarına ilişkin karmaşık verilere rağmen ABD seçimleri öncesinde dikkatlerin yeniden Ortadoğu'daki gerilime çevrilmesiyle kayıplarını toparladı. Petroldeki yukarı ivme akaryakıta zam olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 84 kuruş zam geldi. Motorinin zamlı fiyatı, pompa satış fiyatlarına yansıdı. Salı gecesi benzine 1.87 TL, motorine ise 1.65 TL indirim yapılmıştı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.85 TLMotorin litre fiyatı: 42.75 TLLPG litre fiyatı: 25.14 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.70 TLMotorin litre fiyatı: 42.69 TLLPG litre fiyatı: 24.60 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.25 TLMotorin litre fiyatı: 43.28 TLLPG litre fiyatı: 25.15 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.69 TLMotorin litre fiyatı: 43.78 TLLPG litre fiyatı: 25.05 TL

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