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İndirim sonrası motorine zam: Güncel akaryakıt fiyatları
İndirim sonrası motorine zam: Güncel akaryakıt fiyatları
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Petrol fiyatları, ABD seçimleri öncesinde dikkatlerin yeniden Ortadoğu'daki gerilime çevrilmesiyle yükselişe geçti. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T07:56+0300
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ekonomi
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Petrol fiyatları, ABD'de yakıt stoklarına ilişkin karmaşık verilere rağmen ABD seçimleri öncesinde dikkatlerin yeniden Ortadoğu'daki gerilime çevrilmesiyle kayıplarını toparladı. Petroldeki yukarı ivme akaryakıta zam olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 84 kuruş zam geldi. Motorinin zamlı fiyatı, pompa satış fiyatlarına yansıdı. Salı gecesi benzine 1.87 TL, motorine ise 1.65 TL indirim yapılmıştı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.85 TLMotorin litre fiyatı: 42.75 TLLPG litre fiyatı: 25.14 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.70 TLMotorin litre fiyatı: 42.69 TLLPG litre fiyatı: 24.60 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.25 TLMotorin litre fiyatı: 43.28 TLLPG litre fiyatı: 25.15 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.69 TLMotorin litre fiyatı: 43.78 TLLPG litre fiyatı: 25.05 TL
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İndirim sonrası motorine zam: Güncel akaryakıt fiyatları

07:56 25.10.2024 (güncellendi: 07:58 25.10.2024)
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Petrol fiyatları, ABD seçimleri öncesinde dikkatlerin yeniden Ortadoğu'daki gerilime çevrilmesiyle yükselişe geçti. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Motorine gelen 84 kuruş zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Petrol fiyatları, ABD'de yakıt stoklarına ilişkin karmaşık verilere rağmen ABD seçimleri öncesinde dikkatlerin yeniden Ortadoğu'daki gerilime çevrilmesiyle kayıplarını toparladı. Petroldeki yukarı ivme akaryakıta zam olarak yansıdı.
Motorinin litre fiyatına 84 kuruş zam geldi. Motorinin zamlı fiyatı, pompa satış fiyatlarına yansıdı. Salı gecesi benzine 1.87 TL, motorine ise 1.65 TL indirim yapılmıştı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.85 TL
Motorin litre fiyatı: 42.75 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.70 TL
Motorin litre fiyatı: 42.69 TL
LPG litre fiyatı: 24.60 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.25 TL
Motorin litre fiyatı: 43.28 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.69 TL
Motorin litre fiyatı: 43.78 TL
LPG litre fiyatı: 25.05 TL
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Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
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