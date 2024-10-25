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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Sputnik Türkiye
Asgari ücrete 2025 zammının ne kadar olacağı milyonlar tarafından takip edilirken rakam ve oranlar da gündeme geliyor. Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?.. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T06:22+0300
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Milyonlarca asgari ücretle çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranı için son verileri inceliyor. Yıl sonuna yaklaşıldıkça tahminler netleşirken, asgari ücrete 2025 zammı için olası senaryolar gündeme getiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Asgari ücrete ilişkin bir soru üzerine Şimşek, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belirli bir düzeyde koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden yorumlamak doğru olmaz" diye konuştu.'Bir numaralı öncelik fiyat istikrarını sağlamak'Türkiye ekonomisinde bu zamana kadar kaydedilen ilerlemeye de işaret eden Şimşek, son 12 ayda bazı alanlarda büyük ilerlemeler kaydettiklerini, bazı alanlarda hedeflerin çok ilerisinde olduklarını belirtti.Şimşek, bir numaralı önceliğin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ve bunun da zaman aldığını söyledi.İkinci önceliklerinin mali disiplini yeniden tesis etmek olduğunu vurgulayan Şimşek, bir diğer önceliklerinin de cari açığı daraltarak daha sürdürülebilir bir dış denge sağlamak ve en önemlisi yapısal reformları hayata geçirmek olduğunu anlattı.Şimşek, cari açıktaki daralmanın Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu coğrafyaya rağmen başarıldığını belirterek, amaçlarının bunu sürdürülebilir kılmak olduğunu, bunun da yapısal dönüşümü gerektirdiğini ifade etti.Türkiye'nin rezervlerini de yeniden inşa ettiğine dikkati çeken Şimşek, bunun bir kısmının Türk şirketlerinin ve hane halkının Türk Lirası'na olan artan güveniyle ilgili olduğunu aktardı.'Reformlar için mali alan yaratmak istiyoruz'Şimşek, vergi tabanını genişlettiklerini ve deprem dışı harcamalara güçlü bir kontrol sağladıklarını belirterek, gelecek yıl cari açığın GSYH'ye oranını yüzde 3 civarına düşürmek istediklerini anlattı.Enflasyonu düşürmek istediklerini vurgulayan Şimşek, "Merkez Bankasının enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmesine yardımcı olmak istiyoruz. Reformlar için mali alan yaratmak istiyoruz." dedi.Şimşek, reformların maliyetine işaret ederek, dijital, yeşil ve sanayide dönüşüm gibi reformların kaynak gerektirdiğine dikkati çekti.Dış ve iç şoklara karşı da tamponlar yaratmak istediklerini aktaran Şimşek, "Gelecek yıl dönüm noktası olacak. Enflasyonu düşürme konusunda maliye politikası daha güçlü devreye girecek, önemli bir negatif mali itki olacak" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/imfden-turkiyeye-asgari-ucret-cagrisi-gecen-yil-ile-ayni-oranda-artirilmamali-1089573474.html
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, zam, maaş, net maaş, brüt maaş
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, zam, maaş, net maaş, brüt maaş

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama

06:22 25.10.2024
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© AA
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Asgari ücrete 2025 zammının ne kadar olacağı milyonlar tarafından takip edilirken rakam ve oranlar da gündeme geliyor. Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten asgari ücret değerlendirmesi geldi. Bakan Şimşek, "Herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden yorumlamak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.
Milyonlarca asgari ücretle çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranı için son verileri inceliyor. Yıl sonuna yaklaşıldıkça tahminler netleşirken, asgari ücrete 2025 zammı için olası senaryolar gündeme getiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücrete ilişkin bir soru üzerine Şimşek, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belirli bir düzeyde koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden yorumlamak doğru olmaz" diye konuştu.

'Bir numaralı öncelik fiyat istikrarını sağlamak'

Türkiye ekonomisinde bu zamana kadar kaydedilen ilerlemeye de işaret eden Şimşek, son 12 ayda bazı alanlarda büyük ilerlemeler kaydettiklerini, bazı alanlarda hedeflerin çok ilerisinde olduklarını belirtti.
Şimşek, bir numaralı önceliğin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ve bunun da zaman aldığını söyledi.
İkinci önceliklerinin mali disiplini yeniden tesis etmek olduğunu vurgulayan Şimşek, bir diğer önceliklerinin de cari açığı daraltarak daha sürdürülebilir bir dış denge sağlamak ve en önemlisi yapısal reformları hayata geçirmek olduğunu anlattı.
Şimşek, cari açıktaki daralmanın Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu coğrafyaya rağmen başarıldığını belirterek, amaçlarının bunu sürdürülebilir kılmak olduğunu, bunun da yapısal dönüşümü gerektirdiğini ifade etti.
Türkiye'nin rezervlerini de yeniden inşa ettiğine dikkati çeken Şimşek, bunun bir kısmının Türk şirketlerinin ve hane halkının Türk Lirası'na olan artan güveniyle ilgili olduğunu aktardı.

'Reformlar için mali alan yaratmak istiyoruz'

Şimşek, vergi tabanını genişlettiklerini ve deprem dışı harcamalara güçlü bir kontrol sağladıklarını belirterek, gelecek yıl cari açığın GSYH'ye oranını yüzde 3 civarına düşürmek istediklerini anlattı.
Enflasyonu düşürmek istediklerini vurgulayan Şimşek, "Merkez Bankasının enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmesine yardımcı olmak istiyoruz. Reformlar için mali alan yaratmak istiyoruz." dedi.
Şimşek, reformların maliyetine işaret ederek, dijital, yeşil ve sanayide dönüşüm gibi reformların kaynak gerektirdiğine dikkati çekti.
Dış ve iç şoklara karşı da tamponlar yaratmak istediklerini aktaran Şimşek, "Gelecek yıl dönüm noktası olacak. Enflasyonu düşürme konusunda maliye politikası daha güçlü devreye girecek, önemli bir negatif mali itki olacak" ifadesini kullandı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
EKONOMİ
IMF'den Türkiye'ye 'asgari ücret' uyarısı: 'Geçen yıl ile aynı oranda artırılmamalı'
23 Ekim, 16:30
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