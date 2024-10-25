https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/hamas-rusya-cin-ve-cezayirden-gazzeye-yonelik-saldirganligin-durdurulmasi-icin-calismalarini-1089650121.html
Hamas: Rusya, Çin ve Cezayir'den Gazze'ye yönelik saldırganlığın durdurulması için çalışmalarını istedik
Hamas: Rusya, Çin ve Cezayir'den Gazze'ye yönelik saldırganlığın durdurulması için çalışmalarını istedik
Sputnik Türkiye
Hamas Siyasi Büro Üyesi Hamdan, Rusya, Çin ve Cezayir'den İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırganlığının durdurulması için çaba göstermelerini istediklerini... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna konuşan Hamdan, Hamas hareketinin Rusya, Çin ve Cezayir'den İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığını sona erdirmek için çalışmalarını istediğini söyledi.Hamdan, "Rusya, Çin ve Cezayir'den Gazze'ye yönelik saldırganlığı sona erdirmek için çalışmalarını istedik" dedi.Hamdan, Hamas heyetinin Moskova ziyaretinin ‘hareketin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını durdurma çabaları çerçevesinde gerçekleştiğini’ de sözlerine ekledi.Daha önce Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk, Moskova'ya yaptığı ziyaret çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüşme gerçekleştirmişti. Ebu Marzuk, Sputnik’e Hamas'ın Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunmadığını, sadece siyasi destek istediğini ifade etmişti. Ebu Marzuk ayrıca Hamas'ın Rusya'dan Filistin lideri Mahmud Abbas'ı Filistin'de bir ulusal birlik hükümeti kurulması konusunda müzakere yapmaya teşvik etmesini istediğini de belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/putin-filistin-lideri-abbas-ile-gorustu-1089642818.html
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usame hamdan, hamas, rusya, çin, cezayir, gazze, israil, saldırganlık, musa ebu merzuk, mihail bogdanov, moskova, mahmud abbas
usame hamdan, hamas, rusya, çin, cezayir, gazze, israil, saldırganlık, musa ebu merzuk, mihail bogdanov, moskova, mahmud abbas
Hamas: Rusya, Çin ve Cezayir'den Gazze'ye yönelik saldırganlığın durdurulması için çalışmalarını istedik
Hamas Siyasi Büro Üyesi Hamdan, Rusya, Çin ve Cezayir'den İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırganlığının durdurulması için çaba göstermelerini istediklerini belirtti.
Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna konuşan Hamdan, Hamas hareketinin Rusya, Çin ve Cezayir'den İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığını sona erdirmek için çalışmalarını istediğini söyledi.
Hamdan, "Rusya, Çin ve Cezayir'den Gazze'ye yönelik saldırganlığı sona erdirmek için çalışmalarını istedik" dedi.
Hamdan, Hamas heyetinin Moskova ziyaretinin ‘hareketin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını durdurma çabaları çerçevesinde gerçekleştiğini’ de sözlerine ekledi.
Daha önce Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk, Moskova'ya yaptığı ziyaret çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüşme gerçekleştirmişti. Ebu Marzuk, Sputnik’e Hamas'ın Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunmadığını, sadece siyasi destek istediğini ifade etmişti. Ebu Marzuk ayrıca Hamas'ın Rusya'dan Filistin lideri Mahmud Abbas'ı Filistin'de bir ulusal birlik hükümeti kurulması konusunda müzakere yapmaya teşvik etmesini istediğini de belirtmişti.