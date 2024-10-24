https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/putin-filistin-lideri-abbas-ile-gorustu-1089642818.html

Putin, Filistin lideri Abbas ile görüştü

Putin, Filistin lideri Abbas ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesi kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T21:48+0300

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dünya

vladimir putin

mahmud abbas

rusya

filistin

brics zirvesi

israil

ortadoğu

insani yardım

gazze

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin lideri Abbas ile yaptığı görüşmede Rusya'nın Filistinlilere ilaç da dahil olmak üzere 800 binden fazla insani yardım malzemesi gönderdiğini söyledi.Putin, “Bölgede kalıcı barış ancak İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada var olacak bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası hukuki temele dayanan siyasi ve diplomatik bir çözüm yoluyla mümkündür. Rusya insanların ihtiyaçlarını görmezden gelemez. Filistinlilere gıda ve ilaç dahil 800 binden fazla insani malzeme gönderdik” dedi.Son zamanlarda Ortadoğu'daki durumun giderek kötüleştiğine dikkat çeken Rus lider, "Gazze Şeridi'ndeki trajik olaylar şu ana kadar 40 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı, aynı zamanda Lübnan ve Ortadoğu'nun diğer bölgelerinde şiddetin artmasına neden oldu. Batı Şeria'da da gerilim artıyor, bunu hepimiz görüyoruz" diye konuştu.Rusya'nın, ihtiyacı olan herkese insani yardım erişiminin sağlanması ve akan kanın bir an önce sona ermesinden yana olduğunu vurgulayan Putin, çatışmanın tüm taraflarına itidalli davranma çağrısı yaptı.Abbas ise Filistin’e ilişkin çalışmalara gösterdiği ilgi için Rus lidere teşekkür ederek, "Diyalog çağrısında bulundunuz. Biz de katılıyoruz. Önemli olan bunun uluslararası meşru bir çerçevede gerçekleşmesi. Bu fikri destekliyoruz " dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/yeni-guc-merkezleri-egemen-esitlik-ve-bati-baskisi-bricsin-kazan-deklarasyonunda-neler-var-1089627814.html

rusya

filistin

israil

gazze

lübnan

batı şeria

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vladimir putin, mahmud abbas, rusya, filistin, brics zirvesi, israil, ortadoğu, insani yardım, gazze, lübnan, batı şeria