Genç yıldız oyuncu Kenan Yıldız, Arda Güler hakkında konuştu: 'Özel bir yeteneği var'

Genç yıldız oyuncu Kenan Yıldız, Arda Güler hakkında konuştu: 'Özel bir yeteneği var'

Milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'ta 19 yaşında 10 numara forma giymekten Arda Güler'e birçok konuda röportaj verdi. Genç oyuncu 2026'da Türkiye'nin Dünya... 25.10.2024

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, FIFA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin EURO 2024 performansı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kenan, organizasyonda ilerleyen yıllarda daha büyük başarılara imza atabileceklerine inandığını dile getirdi. Milli formayla 2026 Dünya Kupası'nda yer almak istediklerinin altını çizen Yıldız, "Orada olacağımızı ve herkesi gerçekten gururlandıracağımızı umuyorum. Bir şeyler geri vermek istiyoruz. Taraftarlarımız bunu görmeyi çok isterdi ve biliyorum ki onlar da orada olmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Kendimize inanıyoruz, takımımıza inanıyoruz, taraftarlarımıza inanıyoruz. Milli takıma her geldiğimde kendimi evimde gibi hissediyorum. Hepimiz bir aradayız ve birçok şey yapmaya açız. Benim için daha büyük adımlar atmaya devam etmek istiyorum. Ailemi, kendimi ve ülkemi gururlandırmak istiyorum" cümlelerine yer verdi.Juventus'ta 10 numara olmak hakkında ne hissediyor? Juventus'ta 10 numaralı formayı giymenin getirdiği baskıdan keyif aldığını dile getiren Kenan Yıldız, "Böyle bir sayının iki yüzü var. Gerçekten çok ağır bir sayı. Kendine güvenin, gururun var ama sonra sana bu onuru veren insanlara bir şeyler göstermen gereken bir tarafın da var. Bununla oynamak harika çünkü sahada bir şeyler başarabileceğim hissini veriyor" şeklinde konuştu.Maç zamanında eleştiriler altında olan Montella hakkında ne düşünüyor?A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, kendisiyle yakından ilgilendiğini belirten Kenan, "Montella bana kendimi gösterme inancını veren ilk antrenörlerden biriydi. Bize çok fazla taktik veriyor, ancak aynı zamanda oyunumu oynamamı da istiyor. Ona çok minnettarım" ifadelerini kullandı.'Birkaç yıl içinde mükemmel Türkçe konuşabilmeyi istiyorum'Türkçe'yi en iyi şekilde konuşabilmek için çalışmalarına devam ettiğini söyleyen genç futbolcu, "Üç buçuk dil konuşabiliyorum diyebilirim. Almanca, İngilizce, İtalyanca ve elimden gelenin en iyisini Türkçe konuşuyorum. Babam benimle her zaman Türkçe konuşuyor ama ben Almanca cevap veriyorum. Bu yüzden anlıyorum ama konuşmak zor. Denemeye devam edeceğim ve birkaç yıl içinde mükemmel konuşabilmeyi istiyorum" dedi.'Arda harika bir futbolcu'Real Madrid'te oynayan milli futbolcu Arda Güler ile ilgili de konuşan Kenan Yıldız, "Arda harika bir futbolcu, özel bir tekniği var. Nitelikleri gerçekten muhteşem. Çok iyi bir ilişkimiz var. Milli takımda olduğumuz her an, birlikte gerçekten komik olduğumuzu düşünüyorum. Onunla sahada olmak çok güzel ve umarım uzun yıllar böyle devam edebiliriz" açıklamasını yaptı.

