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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/emlakta-ilan-dogrulama-zorunlu-hale-geliyor-1089668093.html
Emlakta ilan doğrulama: Zorunlu hale geliyor
Emlakta ilan doğrulama: Zorunlu hale geliyor
Sputnik Türkiye
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi 1 Ocak 2025 itibarıyla zorunlu hale gelecek. Uygulamanın tamamen zorunlu hale gelmesiyle yayında olan emlak ilanları yayında... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T13:06+0300
2024-10-25T13:06+0300
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15 Eylül'den itibaren uygulamaya konulan ve 1 Ocak 2025 tarihinde zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) ilişkin ayrıntılar belli oldu.Ticaret Bakanlığınca uygulanan doğrulanmış ilan düzenlemesinin tamamen zorunlu hale gelmesiyle portallarda yayında olan emlak ilanları yayında kalmaya devam edecek.Bu ilanlar için süre bittiğinde ise sistem üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek.Doğrulanan ilan nasıl anlaşılır?Yanında doğrulanmış ilan logosu olan ilanların hepsi yetki doğrulaması yapılmış olarak servis edilecek.Bireysel ilanlar nasıl verilecek?Bireysel ilanın verilme aşamasında ilan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarası girilecek. Sistem, malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak ve ilanı veren, taşınmazın sahibi, eşi veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarından biri ise standart ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak.İlanlar emlak işletmesince nasıl verilecek?Emlak işletmelerinin ilan girebilmesi için taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi olması gerekecek. Taşınmaz sahibince e-Devlet üzerinden emlakçının yetkilendirilmiş olması zorunlu olacak. Sistem, yetki kontrolünü otomatik olarak yapacak ve yetki var ise normal ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak. Emlak işletmelerinin, taşınmaz numarasını taşınmaz sahibinden temin etmeleri gerekecek.Tapu kaydı olmayan taşınmaz için nasıl ilan verilecek?Tapu kaydı olmayan taşınmazlara ilişkin ilanlar sisteme dahil olmadan verilebilecek. Tapu kaydı olmayan taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde ilan platformunda "tapum yok" seçeneği işaretlenecek. Henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, TOKİ ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ konut projeleri, gecekondu gibi taşınmazlar tapusu bulunmayan kategorisinde değerlendirilecek.Taşınmaz için verilen yetki iptal edilebilecek mi?e-Devlet'te yer alan "EİDS taşınmaz ilanı yetkilendirme işlemleri" ekranında yer alan "iptal et" butonuna tıklanarak verilen yetki iptal edilebilecek. Emlak işletmesine verilen yetkinin iptali halinde ilan yayından kalkmayacak, bu işlem yeni ilan girişine veya yayındaki ilanın süresi bitiminde yenilenmesine engel olacak.Taşınmaz için verilen yetkinin süresi uzatılabilecek mi?Yetki süresi, e-Devlet'teki "süreyi uzat" butonu tıklanarak en az 3 ay uzatılabilecek.e-Devlete erişimi bulunmayan yabancılara ait taşınmaz ilanları nasıl verilecek?e-Devlete erişimi bulunmayan (yabancı kimlik numarası olmayan) yabancı mülk sahiplerinin sahibi olduğu taşınmaza ilişkin verilecek ilanlar uygulamaya dahil olmayacak. Bu ilanların girişinde taşınmaz sahibinin e-Devlet'e erişimi bulunmayan kişi olduğuna ilişkin işaretleme yapılacak.Kiralık taşınmaz ilanları sisteme dahil mi?EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak.Hisseli taşınmazlarda tüm hissedarların yetki vermesi zorunlu mu?Hisseli taşınmazlarda sadece bir hisse sahibinin yetki vermesi yeterli olacak.Uygulama tamamen devreye alındığında yayında olan ilanlar kalkacak mı?Uygulama tamamen devreye alındığında yayında olan ilanlar için durum değişikliği olmayacak. Bu ilanların yayın süresinin bitmesi durumunda ise EİDS üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek. Olumlu dönüş sağlandığı durumda ilan tekrar yayınlanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/arac-alim-satimi-yapacaklar-dikkat-yeni-donem-basliyor-sistemin-devreye-girmesine-15-ay-kaldi-1089232733.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/bir-gunde-evin-fiyatini-1-milyon-750-bin-lira-artirdi-bakanlik-o-emlakciya-ceza-kesti--1088255000.html
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emlak ilan verme, doğrulanmış ilan ne demek, emlakta doğrulanmış ilan, ilanın sistemden doğrulandığı nasıl anlaşılır?, bireysel ilanlar nasıl verilecek?
emlak ilan verme, doğrulanmış ilan ne demek, emlakta doğrulanmış ilan, ilanın sistemden doğrulandığı nasıl anlaşılır?, bireysel ilanlar nasıl verilecek?

Emlakta ilan doğrulama: Zorunlu hale geliyor

13:06 25.10.2024
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994bina - konut - deprem - ev
bina - konut - deprem - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994
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Emlakta doğrulanmış ilan dönemi 1 Ocak 2025 itibarıyla zorunlu hale gelecek. Uygulamanın tamamen zorunlu hale gelmesiyle yayında olan emlak ilanları yayında kalmaya devam edecek.
15 Eylül'den itibaren uygulamaya konulan ve 1 Ocak 2025 tarihinde zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) ilişkin ayrıntılar belli oldu.
Ticaret Bakanlığınca uygulanan doğrulanmış ilan düzenlemesinin tamamen zorunlu hale gelmesiyle portallarda yayında olan emlak ilanları yayında kalmaya devam edecek.

Bu ilanlar için süre bittiğinde ise sistem üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek.

Doğrulanan ilan nasıl anlaşılır?

Yanında doğrulanmış ilan logosu olan ilanların hepsi yetki doğrulaması yapılmış olarak servis edilecek.

Bireysel ilanlar nasıl verilecek?

Bireysel ilanın verilme aşamasında ilan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarası girilecek. Sistem, malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak ve ilanı veren, taşınmazın sahibi, eşi veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarından biri ise standart ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak.

İlanlar emlak işletmesince nasıl verilecek?

Emlak işletmelerinin ilan girebilmesi için taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi olması gerekecek. Taşınmaz sahibince e-Devlet üzerinden emlakçının yetkilendirilmiş olması zorunlu olacak. Sistem, yetki kontrolünü otomatik olarak yapacak ve yetki var ise normal ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak. Emlak işletmelerinin, taşınmaz numarasını taşınmaz sahibinden temin etmeleri gerekecek.

Tapu kaydı olmayan taşınmaz için nasıl ilan verilecek?

Tapu kaydı olmayan taşınmazlara ilişkin ilanlar sisteme dahil olmadan verilebilecek. Tapu kaydı olmayan taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde ilan platformunda "tapum yok" seçeneği işaretlenecek. Henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, TOKİ ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ konut projeleri, gecekondu gibi taşınmazlar tapusu bulunmayan kategorisinde değerlendirilecek.

Taşınmaz için verilen yetki iptal edilebilecek mi?

e-Devlet'te yer alan "EİDS taşınmaz ilanı yetkilendirme işlemleri" ekranında yer alan "iptal et" butonuna tıklanarak verilen yetki iptal edilebilecek. Emlak işletmesine verilen yetkinin iptali halinde ilan yayından kalkmayacak, bu işlem yeni ilan girişine veya yayındaki ilanın süresi bitiminde yenilenmesine engel olacak.
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Taşınmaz için verilen yetkinin süresi uzatılabilecek mi?

Yetki süresi, e-Devlet'teki "süreyi uzat" butonu tıklanarak en az 3 ay uzatılabilecek.

e-Devlete erişimi bulunmayan yabancılara ait taşınmaz ilanları nasıl verilecek?

e-Devlete erişimi bulunmayan (yabancı kimlik numarası olmayan) yabancı mülk sahiplerinin sahibi olduğu taşınmaza ilişkin verilecek ilanlar uygulamaya dahil olmayacak. Bu ilanların girişinde taşınmaz sahibinin e-Devlet'e erişimi bulunmayan kişi olduğuna ilişkin işaretleme yapılacak.

Kiralık taşınmaz ilanları sisteme dahil mi?

EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak.

Hisseli taşınmazlarda tüm hissedarların yetki vermesi zorunlu mu?

Hisseli taşınmazlarda sadece bir hisse sahibinin yetki vermesi yeterli olacak.

Uygulama tamamen devreye alındığında yayında olan ilanlar kalkacak mı?

Uygulama tamamen devreye alındığında yayında olan ilanlar için durum değişikliği olmayacak. Bu ilanların yayın süresinin bitmesi durumunda ise EİDS üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek. Olumlu dönüş sağlandığı durumda ilan tekrar yayınlanabilecek.
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