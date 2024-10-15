https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/arac-alim-satimi-yapacaklar-dikkat-yeni-donem-basliyor-sistemin-devreye-girmesine-15-ay-kaldi-1089232733.html

Araç alım satımı yapacaklar dikkat, yeni dönem başlıyor: Sistemin devreye girmesine 1.5 ay kaldı

Araç alım satımı yapacaklar dikkat, yeni dönem başlıyor: Sistemin devreye girmesine 1.5 ay kaldı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında devreye alınan EİDS'yi araç satışlarına da genişletiyor. Yeni sistemle, sahte ilanların ve kayıt dışı ticaretin önüne... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T08:09+0300

2024-10-15T08:09+0300

2024-10-15T08:09+0300

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Yeni düzenlemeye göre, araç sahipleri e-Devlet üzerinden otomobillerinin ilanlarını verecek. Araç satışı yapmak isteyenler, araçlarını seçerek yetkilendirmek istedikleri otomobil satıcısının bilgi numaralarını girecek ve böylece yalnızca yetkili satıcılar üzerinden satış yapılabilecek. Bir kişi, kendisine ya da birinci dereceden akrabalarına ait olmayan araçları satışa çıkaramayacak.Ocak 2025’te yürürlüğe girecekTicaret Bakan Yardımcısı Gürcan, hem otomotiv hem de emlak sektörü için ilan doğrulama sisteminin Ocak 2025’te tamamen yürürlüğe gireceğini duyurdu. Yeni uygulamanın, kayıt dışı ticaretin ve sahtecilik girişimlerinin önüne geçilmesi için önemli bir adım olduğu vurgulandı.Fahiş fiyat ve dolandırıcılığa karşı etkiliUzmanlar, sistemin dolandırıcılığı engelleme ve kayıt dışı ticareti önleme konularında faydalı olacağını düşünüyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, yeni uygulamanın kayıt dışı ticaretle mücadelede caydırıcı olacağını ve piyasa disiplinine olumlu etkiler yapacağını belirtti.İkinci el fiyatlarına etki edebilirDüzenlemenin piyasa disiplinini sağlama amacı taşıdığı ve dolaylı olarak fiyatlara da etki edebileceği düşünülüyor. Kayıt dışı ticaretin engellenmesi, ikinci el otomobil piyasasında aşırı fiyat artışlarının önüne geçebilir. 2024 yılı sonunda ise döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak ikinci el otomobil fiyatlarında sınırlı artışlar bekleniyor.Yıl sonu beklentileriSıfır otomobil fiyatlarındaki artış ve ikinci ele olan talebin yükselmesiyle ikinci el fiyatlarında sınırlı artışlar yaşanıyor. Ancak yıl sonuna kadar döviz ve faiz oranlarındaki değişikliklere bağlı olarak daha fazla artış yaşanabileceği öngörülüyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde de otomobil fiyatlarında artış bekleniyor.

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