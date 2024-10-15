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Araç alım satımı yapacaklar dikkat, yeni dönem başlıyor: Sistemin devreye girmesine 1.5 ay kaldı
Araç alım satımı yapacaklar dikkat, yeni dönem başlıyor: Sistemin devreye girmesine 1.5 ay kaldı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında devreye alınan EİDS'yi araç satışlarına da genişletiyor. Yeni sistemle, sahte ilanların ve kayıt dışı ticaretin önüne... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T08:09+0300
2024-10-15T08:09+0300
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Yeni düzenlemeye göre, araç sahipleri e-Devlet üzerinden otomobillerinin ilanlarını verecek. Araç satışı yapmak isteyenler, araçlarını seçerek yetkilendirmek istedikleri otomobil satıcısının bilgi numaralarını girecek ve böylece yalnızca yetkili satıcılar üzerinden satış yapılabilecek. Bir kişi, kendisine ya da birinci dereceden akrabalarına ait olmayan araçları satışa çıkaramayacak.Ocak 2025’te yürürlüğe girecekTicaret Bakan Yardımcısı Gürcan, hem otomotiv hem de emlak sektörü için ilan doğrulama sisteminin Ocak 2025’te tamamen yürürlüğe gireceğini duyurdu. Yeni uygulamanın, kayıt dışı ticaretin ve sahtecilik girişimlerinin önüne geçilmesi için önemli bir adım olduğu vurgulandı.Fahiş fiyat ve dolandırıcılığa karşı etkiliUzmanlar, sistemin dolandırıcılığı engelleme ve kayıt dışı ticareti önleme konularında faydalı olacağını düşünüyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, yeni uygulamanın kayıt dışı ticaretle mücadelede caydırıcı olacağını ve piyasa disiplinine olumlu etkiler yapacağını belirtti.İkinci el fiyatlarına etki edebilirDüzenlemenin piyasa disiplinini sağlama amacı taşıdığı ve dolaylı olarak fiyatlara da etki edebileceği düşünülüyor. Kayıt dışı ticaretin engellenmesi, ikinci el otomobil piyasasında aşırı fiyat artışlarının önüne geçebilir. 2024 yılı sonunda ise döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak ikinci el otomobil fiyatlarında sınırlı artışlar bekleniyor.Yıl sonu beklentileriSıfır otomobil fiyatlarındaki artış ve ikinci ele olan talebin yükselmesiyle ikinci el fiyatlarında sınırlı artışlar yaşanıyor. Ancak yıl sonuna kadar döviz ve faiz oranlarındaki değişikliklere bağlı olarak daha fazla artış yaşanabileceği öngörülüyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde de otomobil fiyatlarında artış bekleniyor.
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alım, satış, otomobil, ikinci el otomobil, araç, elektrikli araç, sahibinden, sahibinden.com, araba, ikinci el araba satıcısı
alım, satış, otomobil, ikinci el otomobil, araç, elektrikli araç, sahibinden, sahibinden.com, araba, ikinci el araba satıcısı

Araç alım satımı yapacaklar dikkat, yeni dönem başlıyor: Sistemin devreye girmesine 1.5 ay kaldı

08:09 15.10.2024
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA
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Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında devreye alınan EİDS'yi araç satışlarına da genişletiyor. Yeni sistemle, sahte ilanların ve kayıt dışı ticaretin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, araç satışları için benzer bir doğrulama sisteminin üzerinde çalışıldığını ve Ocak 2025'te yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Yeni düzenlemeye göre, araç sahipleri e-Devlet üzerinden otomobillerinin ilanlarını verecek. Araç satışı yapmak isteyenler, araçlarını seçerek yetkilendirmek istedikleri otomobil satıcısının bilgi numaralarını girecek ve böylece yalnızca yetkili satıcılar üzerinden satış yapılabilecek. Bir kişi, kendisine ya da birinci dereceden akrabalarına ait olmayan araçları satışa çıkaramayacak.

Ocak 2025’te yürürlüğe girecek

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, hem otomotiv hem de emlak sektörü için ilan doğrulama sisteminin Ocak 2025’te tamamen yürürlüğe gireceğini duyurdu. Yeni uygulamanın, kayıt dışı ticaretin ve sahtecilik girişimlerinin önüne geçilmesi için önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Fahiş fiyat ve dolandırıcılığa karşı etkili

Uzmanlar, sistemin dolandırıcılığı engelleme ve kayıt dışı ticareti önleme konularında faydalı olacağını düşünüyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, yeni uygulamanın kayıt dışı ticaretle mücadelede caydırıcı olacağını ve piyasa disiplinine olumlu etkiler yapacağını belirtti.

İkinci el fiyatlarına etki edebilir

Düzenlemenin piyasa disiplinini sağlama amacı taşıdığı ve dolaylı olarak fiyatlara da etki edebileceği düşünülüyor. Kayıt dışı ticaretin engellenmesi, ikinci el otomobil piyasasında aşırı fiyat artışlarının önüne geçebilir. 2024 yılı sonunda ise döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak ikinci el otomobil fiyatlarında sınırlı artışlar bekleniyor.

Yıl sonu beklentileri

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış ve ikinci ele olan talebin yükselmesiyle ikinci el fiyatlarında sınırlı artışlar yaşanıyor. Ancak yıl sonuna kadar döviz ve faiz oranlarındaki değişikliklere bağlı olarak daha fazla artış yaşanabileceği öngörülüyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde de otomobil fiyatlarında artış bekleniyor.
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