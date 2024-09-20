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Bir günde evin fiyatını 1 milyon 750 bin lira artırdı: Bakanlık o emlakçıya ceza kesti
Bir günde evin fiyatını 1 milyon 750 bin lira artırdı: Bakanlık o emlakçıya ceza kesti
Sputnik Türkiye
Konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberlerinin ardından ilandaki konutun fiyatını 1 milyon 750 bin lira artıran emlakçıya Ticaret Bakanlığı, 100 bin... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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konut kredisi
fahiş fiyat
ticaret bakanlığı
idari para cezası
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ziraat Bankası tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilan fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını belirtti.Söz konusu artışı yapan emlak işletmesinin tespit edildiğini aktaran Gürcan, Adana'da faaliyet gösteren işletmeye 100 bin lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.
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konut, konut kredisi, fahiş fiyat, ticaret bakanlığı, idari para cezası, ziraat bankası
konut, konut kredisi, fahiş fiyat, ticaret bakanlığı, idari para cezası, ziraat bankası

Bir günde evin fiyatını 1 milyon 750 bin lira artırdı: Bakanlık o emlakçıya ceza kesti

16:33 20.09.2024
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Konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberlerinin ardından ilandaki konutun fiyatını 1 milyon 750 bin lira artıran emlakçıya Ticaret Bakanlığı, 100 bin lira ceza kesti.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ziraat Bankası tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilan fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını belirtti.
Söz konusu artışı yapan emlak işletmesinin tespit edildiğini aktaran Gürcan, Adana'da faaliyet gösteren işletmeye 100 bin lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.
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