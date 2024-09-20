https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/bir-gunde-evin-fiyatini-1-milyon-750-bin-lira-artirdi-bakanlik-o-emlakciya-ceza-kesti--1088255000.html

Bir günde evin fiyatını 1 milyon 750 bin lira artırdı: Bakanlık o emlakçıya ceza kesti

Bir günde evin fiyatını 1 milyon 750 bin lira artırdı: Bakanlık o emlakçıya ceza kesti

Sputnik Türkiye

Konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberlerinin ardından ilandaki konutun fiyatını 1 milyon 750 bin lira artıran emlakçıya Ticaret Bakanlığı, 100 bin... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T16:33+0300

2024-09-20T16:33+0300

2024-09-20T16:33+0300

ekonomi

konut

konut kredisi

fahiş fiyat

ticaret bakanlığı

idari para cezası

ziraat bankası

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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ziraat Bankası tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilan fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını belirtti.Söz konusu artışı yapan emlak işletmesinin tespit edildiğini aktaran Gürcan, Adana'da faaliyet gösteren işletmeye 100 bin lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.

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2024

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Sputnik Türkiye

konut, konut kredisi, fahiş fiyat, ticaret bakanlığı, idari para cezası, ziraat bankası