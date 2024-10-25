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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/dodik-sirp-cumhuriyeti-gazpromla-anlasmayi-uzatmak-istiyor-1089672506.html
Dodik: Sırp Cumhuriyeti, Gazprom’la anlaşmayı uzatmak istiyor
Dodik: Sırp Cumhuriyeti, Gazprom’la anlaşmayı uzatmak istiyor
Sputnik Türkiye
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Rus enerji devi Gazprom’la mevcut anlaşmayı uzatmak istediklerini belirterek bu konuda... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik, Sputnik’e açıklamasında, Bosna Hersek parlamentosundan BRICS kapsamındaki faaliyetine onay vermesini de talep edeceklerini bildirdi.Dodik, “Gazprom’la mevcut anlaşmayı uzatmak istiyoruz ve bu konuda sorun olmayacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.Gazprom’la işbirliğini sürdürmek için her şey yapacaklarını söyleyen Bosnalı Sırp lider, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Bosna parlamentosundan BRICS için onay isteyeceğiz’Dodik, “Bosna Hersek Anayasası’nda kullanmaya çalışacağımız bir mekanizma var. Yani Bosna Hersek Parlamentosu'ndan BRICS kapsamındaki faaliyetlerimizi kabul etmesini talep edeceğiz. Bu tamamen yasal” şeklinde konuştu.BRICS bünyesinde, uluslararası hukuka saygı çerçevesinde işbirliği yapmak isteyen münferit oluşum veya bölgeleri kapsayacak ortak bir format oluşturulması halinde Banja Luka’nın bu tür bir işbirliğini kabul edeceğini dile getiren Sırp Cumhuriyeti lideri, bunun gerçekçi ve mümkün olduğunu kaydetti.BRICS ZirvesiRusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşti.Etkinliğe, gruba üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil çok sayıda önde gelen siyasetçi katıldı.Rusya lideri Putin, zirveye katılacak liderlerin neredeyse tamamıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.BRICS dünya ekonomisinin yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyorMevcut BRICS üyeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Önde gelen finans kuruluşlarının tahminlerine göre, ekonomik blok dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sını ve dünya ekonomisinin yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.
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brics, brics zirvesi, bosna hersek, sırp cumhuriyeti, milorad dodik, rusya, gazprom

Dodik: Sırp Cumhuriyeti, Gazprom’la anlaşmayı uzatmak istiyor

13:44 25.10.2024 (güncellendi: 13:50 25.10.2024)
© Sputnik / Aleksandr KazakovBosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© Sputnik / Aleksandr Kazakov
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Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Rus enerji devi Gazprom’la mevcut anlaşmayı uzatmak istediklerini belirterek bu konuda sorun yaşanmayacağına inandıklarını kaydetti.
Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik, Sputnik’e açıklamasında, Bosna Hersek parlamentosundan BRICS kapsamındaki faaliyetine onay vermesini de talep edeceklerini bildirdi.
Dodik, “Gazprom’la mevcut anlaşmayı uzatmak istiyoruz ve bu konuda sorun olmayacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.
Gazprom’la işbirliğini sürdürmek için her şey yapacaklarını söyleyen Bosnalı Sırp lider, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu işbirliğini anladığı ve desteklediği için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de minnettarım. Gelecekte de bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Gazprom'un teklifi bizim için en iyi seçenek, sadece bizim için değil, Bosna Hersek’teki diğer halklar için de.

‘Bosna parlamentosundan BRICS için onay isteyeceğiz’

Dodik, “Bosna Hersek Anayasası’nda kullanmaya çalışacağımız bir mekanizma var. Yani Bosna Hersek Parlamentosu'ndan BRICS kapsamındaki faaliyetlerimizi kabul etmesini talep edeceğiz. Bu tamamen yasal” şeklinde konuştu.
BRICS bünyesinde, uluslararası hukuka saygı çerçevesinde işbirliği yapmak isteyen münferit oluşum veya bölgeleri kapsayacak ortak bir format oluşturulması halinde Banja Luka’nın bu tür bir işbirliğini kabul edeceğini dile getiren Sırp Cumhuriyeti lideri, bunun gerçekçi ve mümkün olduğunu kaydetti.

BRICS Zirvesi

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşti.
Etkinliğe, gruba üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil çok sayıda önde gelen siyasetçi katıldı.
Rusya lideri Putin, zirveye katılacak liderlerin neredeyse tamamıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

BRICS dünya ekonomisinin yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor

Mevcut BRICS üyeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Önde gelen finans kuruluşlarının tahminlerine göre, ekonomik blok dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sını ve dünya ekonomisinin yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.
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