https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/rusya-izolasyonda-mi-bati-ne-iddia-ederse-etsin-brics-zirvesi-bunun-tersini-kanitliyor-1089670171.html

Rusya izolasyonda mı? Batı ne iddia ederse etsin BRICS Zirvesi bunun tersini kanıtlıyor

Rusya izolasyonda mı? Batı ne iddia ederse etsin BRICS Zirvesi bunun tersini kanıtlıyor

Sputnik Türkiye

Uzmanlar, dün sona eren 16. BRICS Zirvesi’nin, Batı'nın son yıllardaki tüm iddialarının aksine, Rusya'nın uluslararası toplumdan izole olmadığını gösterdiğini... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T13:19+0300

2024-10-25T13:19+0300

2024-10-25T13:28+0300

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Dünyanın dört bir yanından 36 ülkenin temsilcileri, Küresel Güney'in geleceğini ilgilendiren konuların ele alındığı BRICS Zirvesi için 22-24 Ekim’de Rusya’nın Kazan kentinde toplandı. Kazan’daki zirveyi takip eden Instituto Tricontinental de Pesquisa Social araştırmacısı Marco Fernandes, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya bu yıl BRICS dönem başkanlığı kapsamında yaklaşık 200 toplantı gerçekleştirdi ve bir dizi önemli sonuç elde etti” ifadesini kullandı.Fernandes, BRICS Zirvesi’nin “Rusya için diplomatik başarı” olduğunu ve Batı'nın ülkenin uluslararası toplumdan izole edildiği yönündeki iddialarını yalanladığını kaydetti.BRICS'e yeni ülkeler yeni statüde katılacak. Bu yıl, Rusya'nın BRICS başkanlığı sırasında, beş yeni daimi üyenin (İran, Mısır, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) varlığı saptandı. Kazan’daki zirveye 13 ülke daha davet edildi. Cezayir, Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Nijerya, Tayland, Türkiye, Uganda, Özbekistan ve Vietnam'ın şimdi bu teklifi kabul edip etmeyeceklerine karar vermeleri gerekecek.Bu ülkelerin büyük kısmının artık BRICS'in önerdiği işbirliğine ilgi gösteriyor olduğunu dile getiren Fernandes, grubun genişlemesinin, Brezilya gibi ülkelerin BM Güvenlik Konseyi reformu taleplerine destek sağlamaktan ekonomik ve jeopolitik işbirliğine kadar pek çok açıdan olumlu olduğuna dikkat çekti.Ayrıca birliğin, konuk ülkeler sayesinde enerji ve gıda potansiyelini artıracağını dile getiren araştırmacı, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:São Paulo Papalık Katolik Üniversitesi (PUC-SP) Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Laerte Apolinário Júnior da Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin zirveye katılımına dikkat çekti.Türkiye’nin, BRICS’le ilişki kuran ilk NATO ülkesi olabileceğine işaret eden Júnior, “Türkiye siyasi, ekonomik ve askeri açıdan bölgesel bir güç olarak kabul ediliyor” diye kaydetti.Ayrıca Vietnam ve Nijerya’ya da dikkat çeken uzman, ilkinin küresel değer zincirlerinde kilit rol oynadığını, ikincisinin de Afrika kıtasının en büyük ekonomisi olduğunu belirterek şunu dedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bolivya-lideri-arce-brics-esit-ve-adil-hareket-etmek-icin-bir-firsat-1089662316.html

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