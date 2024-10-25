https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/besiktas-olimpik-lyonu-1-0-yendi-1089649667.html
Beşiktaş, Olimpik Lyon'u 1-0 yendi
Beşiktaş, Olimpik Lyon'u 1-0 yendi
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi 3.hafta maçlarında Beşiktaş Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 yendi. Siyah Beyazlı takımın tek golünü Gedson Fernandes 72.dakikada atarak grupta... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T00:02+0300
2024-10-25T00:02+0300
2024-10-25T00:22+0300
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş deplasmanda Fransız takımı Olimpik Lyon'u 1-0 yendi.Beşiktaş ilk galibiyetini Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek elde etti. Avrupa Ligi'nde son sıradaki yerinden 27.sıraya yükselen Kara Kartal 3 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet ile 3 puan alabildi.Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu ne?Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 3 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet aldı. Siyah Beyazlı takım 3 puan ile 27.sırada bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fenerbahce-manchester-united-ile-1-1-berabera-kaldi-1089649362.html
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beşiktaş olimpik lyon özet, avrupa ligi puan durumu
beşiktaş olimpik lyon özet, avrupa ligi puan durumu
Beşiktaş, Olimpik Lyon'u 1-0 yendi
00:02 25.10.2024 (güncellendi: 00:22 25.10.2024)
UEFA Avrupa Ligi 3.hafta maçlarında Beşiktaş Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 yendi. Siyah Beyazlı takımın tek golünü Gedson Fernandes 72.dakikada atarak grupta ilk 3 puanına almasını sağladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş deplasmanda Fransız takımı Olimpik Lyon'u 1-0 yendi.
Beşiktaş ilk galibiyetini Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek elde etti. Avrupa Ligi'nde son sıradaki yerinden 27.sıraya yükselen Kara Kartal 3 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet ile 3 puan alabildi.
Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu ne?
Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 3 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet aldı. Siyah Beyazlı takım 3 puan ile 27.sırada bulunuyor.