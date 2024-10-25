https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bakan-yerlikaya-mardin-operasyonunu-duyurdu-kirmizi-kategoride-aranan-terorist-etkisiz-hale-1089657477.html
Bakan Yerlikaya Mardin operasyonunu duyurdu: 'Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi'
Bakan Yerlikaya Mardin operasyonunu duyurdu: 'Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı Ramazan Aktaş'ın, Mardin’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T09:26+0300
2024-10-25T09:26+0300
2024-10-25T09:30+0300
türkiye
ali yerlikaya
pkk
mardin
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Bakan Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı Ramazan Aktaş'ın, Mardin’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Kırmızı kategoride aranıyorduBakan Yerlikaya operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dem-milletvekili-omer-ocalan-pkk-elebasi-abdullah-ocalani-ziyaret-etti-1089602539.html
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yerlikaya son dakika, pkk son dakika, içişleri bakanlığı mardin pkk
yerlikaya son dakika, pkk son dakika, içişleri bakanlığı mardin pkk
Bakan Yerlikaya Mardin operasyonunu duyurdu: 'Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi'
09:26 25.10.2024 (güncellendi: 09:30 25.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı Ramazan Aktaş'ın, Mardin’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı Ramazan Aktaş'ın, Mardin’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kırmızı kategoride aranıyordu
Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.