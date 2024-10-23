https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/milli-savunma-bakani-yasar-guler-tusas-saldirganlarini-acikladi-1089588374.html
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ saldırganlarını açıkladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ saldırganlarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. Saldırının PKK tarafından yapıldığını belirterek en son terörist kalana kadar... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T20:05+0300
2024-10-23T20:05+0300
2024-10-23T20:07+0300
türkiye
tusaş
pkk
tusaş/tai
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
saldırı
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/04/1076032293_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6f9597b64a24a75422780ad2b76ac6e3.jpg
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ saldırısının faillerinin PKK olduğunu açıkladı.TUSAŞ saldırısı sonrası basın mensupları ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ''Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/disisleri-bakani-hakan-fidandan-tusas-aciklamasi-asla-izin-vermeyecegiz-1089586262.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/04/1076032293_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_dc32972c0b44564a617cb620cc77f2d0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tusaş, tusaş nedir, tusas, son dakika, tusaş açılımı, ankara son dakika, tusaş nerede, tusaş son dakika, son dakika haberleri, tusaş saldırı, ankara tusaş, ankara, tusaş ankara, haberler, tusaş ne demek, tusaş patlama, ankara patlama, ankara tusaş nerede, tusas nedir, ankarada patlama, tusaş saldırısı, kahramankazan, tusaş ne, ankara patlaması, tusaş neresi
tusaş, tusaş nedir, tusas, son dakika, tusaş açılımı, ankara son dakika, tusaş nerede, tusaş son dakika, son dakika haberleri, tusaş saldırı, ankara tusaş, ankara, tusaş ankara, haberler, tusaş ne demek, tusaş patlama, ankara patlama, ankara tusaş nerede, tusas nedir, ankarada patlama, tusaş saldırısı, kahramankazan, tusaş ne, ankara patlaması, tusaş neresi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ saldırganlarını açıkladı
20:05 23.10.2024 (güncellendi: 20:07 23.10.2024)
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. Saldırının PKK tarafından yapıldığını belirterek en son terörist kalana kadar mücadele edileceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ saldırısının faillerinin PKK olduğunu açıkladı.
TUSAŞ saldırısı sonrası basın mensupları ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ''Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız'' dedi.