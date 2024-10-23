https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/milli-savunma-bakani-yasar-guler-tusas-saldirganlarini-acikladi-1089588374.html

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ saldırganlarını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ saldırganlarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. Saldırının PKK tarafından yapıldığını belirterek en son terörist kalana kadar... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T20:05+0300

2024-10-23T20:05+0300

2024-10-23T20:07+0300

türkiye

tusaş

pkk

tusaş/tai

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

saldırı

ankara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/04/1076032293_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6f9597b64a24a75422780ad2b76ac6e3.jpg

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ saldırısının faillerinin PKK olduğunu açıkladı.TUSAŞ saldırısı sonrası basın mensupları ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ''Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/disisleri-bakani-hakan-fidandan-tusas-aciklamasi-asla-izin-vermeyecegiz-1089586262.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tusaş, tusaş nedir, tusas, son dakika, tusaş açılımı, ankara son dakika, tusaş nerede, tusaş son dakika, son dakika haberleri, tusaş saldırı, ankara tusaş, ankara, tusaş ankara, haberler, tusaş ne demek, tusaş patlama, ankara patlama, ankara tusaş nerede, tusas nedir, ankarada patlama, tusaş saldırısı, kahramankazan, tusaş ne, ankara patlaması, tusaş neresi