IMF'den Türkiye'ye 'asgari ücret' uyarısı: 'Geçen yıl ile aynı oranda artırılmamalı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa Birliği, Moldova üzerinde yoğun bir propaganda programı yapıyor ve Moldova’yı kaybetmek üzere olduğunu gördü'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Diploması alınan doktordan obezite ameliyatı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul Planlama Ajansı, yoksullukla ilgili güncel verileri paylaştı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada son zamanlar artan aşı karşıtlığı.
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Avukat Nusret Senem: Fethullah Gülen NATO’nun elemanı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Scholz istediğini aldı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
FETÖ’de ‘taht oyunları’: Gülen’in yerine kim geçecek?
19:42
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Messi Cam' uygulaması başlıyor: 'TikTok kadar önemli bir salgın'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ercan Karakaş: 'Aday belirlerken, parti içi mekanizmalar çalışmalı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin trafik ile imtihanı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Noro-virüs aşısı için ilk denemeler başladı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gelecek 10 yılın teknoloji riskleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin para tuzağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık finansman
19:09
2 dk
SESLİ HABER
Haberi olmadan midesi alındı: 17 kilo verdi, ölümden döndü
19:19
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe neresi?
19:32
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri: Türkiye’nin BRICS işbirliği tartışma yaratabilir
19:46
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Canan Karatay 'bütün hastalıkların nedeni' diyerek uyardı
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Genel af kimlere çıkabilir?
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Musk ve Gates karşı karşıya: Teknoloji devleri kesenin ağzını açtı
20:52
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/imfden-turkiyeye-asgari-ucret-cagrisi-gecen-yil-ile-ayni-oranda-artirilmamali-1089573474.html
IMF'den Türkiye'ye 'asgari ücret' uyarısı: 'Geçen yıl ile aynı oranda artırılmamalı'
IMF'den Türkiye'ye 'asgari ücret' uyarısı: 'Geçen yıl ile aynı oranda artırılmamalı'
Sputnik Türkiye
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Avrupa Departmanı Danışmanı ve Türkiye Cumhuriyeti Misyon Şefi Walsh yaptığı açıklamada, Türkiye'nin asgari ücretteki artışın... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T16:30+0300
2024-10-23T16:32+0300
ekonomi
imf
uluslararası para fonu (imf)
türkiye
enflasyon
merkez bankası
asgari ücret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0c/1070979112_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_13a4c6326a7704e76de58cdd88ea6e7e.jpg
IMF'nin Avrupa Departmanı Danışmanı ve Türkiye Cumhuriyeti Misyon Şefi Jim Walsh, Türkiye'nin 1 Ocak'ta yapılacak bir sonraki zamda enflasyonu körükleyen son asgari ücret artışının tekrarından kaçınması ve bunun yerine nüfusun en yoksul kesimine yönelik destek önlemlerine odaklanması gerektiğini söyledi.IMF'nin Washington'daki yıllık toplantısı çerçevesinde konuşan Walsh, ardışık enflasyonun hala yüzde 2'nin oldukça üzerinde seyrettiği göz önünde bulundurulduğunda, faiz indiriminden bahsetmenin 'muhtemelen erken' olduğunu söyledi.Walsh açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Fazla faiz artışı gerekli olabilir'Yetkililerin yapması gereken bir değiş tokuş var olduğunu ve bunun farkında olduğunun altını çizen Walsh, Ankara'nın bunun yerine düşük gelirli hanelere nakit transferleri yoluyla destek sağlayacak sosyal programlar geliştirmeye ya da düşük ücretle çalışanların gelirlerini artırmaya yardımcı olmak için devlet desteğini daha iyi hedeflemeye odaklanması gerektiğini söyledi.Walsh konuşmasında ayrıca, finansal koşullar halihazırda sıkılaşmış olsa da, merkez bankasının iletişimini daha da güçlendirmesi gerektiğini ve bankanın 2025 yılı sonuna kadar yüzde 14'lük enflasyon hedefini gerçekten tutturmak istiyorsa daha fazla faiz artışının gerekli olabileceğini söyledi.Piyasaların hala merkez bankasının faizleri ne zaman düşürmeye başlayacağına dair spekülasyonlarla dolup taştığını dile getiren Walsh, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü: Walsh, sabitlenmemiş enflasyon beklentileri ve büyük enerji ithalat ihtiyaçlarının bir karışımının Türkiye'yi olası enerji şoklarının enflasyona daha hızlı ve daha geniş bir şekilde yansımasına karşı daha savunmasız hale getirdiğini belirttiği konuşmasında, Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretimini artırarak buna karşı koyabileceğini dile getirdi.Walsh, IMF'nin aynı zamanda Türkiye'yi pahalı enerji sübvansiyonlarını daha da azaltmaya teşvik edeceğini ve yoksul hanehalklarını da bunun sonuçlarına karşı koruyacağını belirterek konuşmasını, “Bunu ne kadar erken yaparsanız, sübvansiyon reformundan o kadar çok para tasarruf edersiniz” cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/imf-ek-sikilastirma-gerekebilir-uyarisinda-bulunarak-turkiye-ekonomisini-degerlendirdi-1087393374.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0c/1070979112_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_55873ff66114d905e6fb4c8a2766c820.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
imf, imf türkiye, imf'den türkiye açıklaması
imf, imf türkiye, imf'den türkiye açıklaması

IMF'den Türkiye'ye 'asgari ücret' uyarısı: 'Geçen yıl ile aynı oranda artırılmamalı'

16:30 23.10.2024 (güncellendi: 16:32 23.10.2024)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваUluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Abone ol
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Avrupa Departmanı Danışmanı ve Türkiye Cumhuriyeti Misyon Şefi Walsh yaptığı açıklamada, Türkiye'nin asgari ücretteki artışın tekrarından kaçınması gerektiğini dile getirdi.
IMF'nin Avrupa Departmanı Danışmanı ve Türkiye Cumhuriyeti Misyon Şefi Jim Walsh, Türkiye'nin 1 Ocak'ta yapılacak bir sonraki zamda enflasyonu körükleyen son asgari ücret artışının tekrarından kaçınması ve bunun yerine nüfusun en yoksul kesimine yönelik destek önlemlerine odaklanması gerektiğini söyledi.
IMF'nin Washington'daki yıllık toplantısı çerçevesinde konuşan Walsh, ardışık enflasyonun hala yüzde 2'nin oldukça üzerinde seyrettiği göz önünde bulundurulduğunda, faiz indiriminden bahsetmenin 'muhtemelen erken' olduğunu söyledi.
Walsh açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Bu yıl böyle bir şey olmamasını umuyoruz. Zira yüksek enflasyona sahip birçok ülkedeki deneyimlerimizden biliyoruz ki, ulusal düzeyde bu şekilde ücret belirleme enflasyon beklentileri için büyük bir çıpadır.

'Fazla faiz artışı gerekli olabilir'

Yetkililerin yapması gereken bir değiş tokuş var olduğunu ve bunun farkında olduğunun altını çizen Walsh, Ankara'nın bunun yerine düşük gelirli hanelere nakit transferleri yoluyla destek sağlayacak sosyal programlar geliştirmeye ya da düşük ücretle çalışanların gelirlerini artırmaya yardımcı olmak için devlet desteğini daha iyi hedeflemeye odaklanması gerektiğini söyledi.
Walsh konuşmasında ayrıca, finansal koşullar halihazırda sıkılaşmış olsa da, merkez bankasının iletişimini daha da güçlendirmesi gerektiğini ve bankanın 2025 yılı sonuna kadar yüzde 14'lük enflasyon hedefini gerçekten tutturmak istiyorsa daha fazla faiz artışının gerekli olabileceğini söyledi.
Piyasaların hala merkez bankasının faizleri ne zaman düşürmeye başlayacağına dair spekülasyonlarla dolup taştığını dile getiren Walsh, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:

Merkez bankası sık sık şahin tonda konuşuyor ve ardışık enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu görene kadar faizleri oldukları yerde tutacaklarını söylüyorlar. Ardışık enflasyon hala aylık yüzde 2.5 seviyesinde seyrederken, faiz indiriminden bahsetmek muhtemelen erken olur.

Walsh, sabitlenmemiş enflasyon beklentileri ve büyük enerji ithalat ihtiyaçlarının bir karışımının Türkiye'yi olası enerji şoklarının enflasyona daha hızlı ve daha geniş bir şekilde yansımasına karşı daha savunmasız hale getirdiğini belirttiği konuşmasında, Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretimini artırarak buna karşı koyabileceğini dile getirdi.
Walsh, IMF'nin aynı zamanda Türkiye'yi pahalı enerji sübvansiyonlarını daha da azaltmaya teşvik edeceğini ve yoksul hanehalklarını da bunun sonuçlarına karşı koruyacağını belirterek konuşmasını, “Bunu ne kadar erken yaparsanız, sübvansiyon reformundan o kadar çok para tasarruf edersiniz” cümlesiyle tamamladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
EKONOMİ
IMF, 'ek sıkılaştırma gerekebilir' uyarısında bulunarak Türkiye ekonomisini değerlendirdi
28 Ağustos, 22:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала