https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/ahmet-cakar-ile-erman-toroglu-14-yil-sonra-baristi-1089691563.html

Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu 14 yıl sonra barıştı

Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu 14 yıl sonra barıştı

Sputnik Türkiye

Eski hakemler Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu 2014 yılında Telegol isimli programda yaşadıkları 'yavrucuğum' polemiği nedeniyle tartışarak 14 sene boyunca... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T23:27+0300

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2024-10-25T23:27+0300

spor

ahmet çakar

erman toroğlu

kavga

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

yorum

hakem

tff merkez hakem kurulu

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Beyaz Futbol isimli program ile tanınan eski hakem Ahmet Çakar ile spor yorumcusu Erman Toroğlu 14 yıl sonra barıştı.Sosyal medya hesabından Erman Toroğlu ile paylaşım yapan Ahmet Çakar ''Yıllar sonra Erman abimle bir aradayız'' dedi. 14 yıllık küslüğün nasıl bittiği ise henüz açıklanmadı.Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu neden küstü?Eski hakemler Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar 2014 yılında Telegol isimli programda yorumculuk yaparken aralarında tartışma yaşanmıştı. Eski Hakem ve yorumcu Erman Toroğlu sözünü kesen Ahmet Çakar'a ''Sakin ol yavrucuğum'' demişti. Duruma sinirlenen Ahmet Çakar ise ''Yavrucuğum deme bana'' diyerek kavga etmişti. Olaydan 14 yıl sonra ilk kez bir araya gelen ikili barıştıklarını X hesaplarından duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/ahmet-cakar-duyurdu-ertem-sener-beyaz-futbol-programina-veda-etti-1088390091.html

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