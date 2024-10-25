https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/ahmet-cakar-ile-erman-toroglu-14-yil-sonra-baristi-1089691563.html
Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu 14 yıl sonra barıştı
Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu 14 yıl sonra barıştı
Sputnik Türkiye
Eski hakemler Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu 2014 yılında Telegol isimli programda yaşadıkları 'yavrucuğum' polemiği nedeniyle tartışarak 14 sene boyunca... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T23:27+0300
2024-10-25T23:27+0300
2024-10-25T23:27+0300
spor
ahmet çakar
erman toroğlu
kavga
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
yorum
hakem
tff merkez hakem kurulu
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Beyaz Futbol isimli program ile tanınan eski hakem Ahmet Çakar ile spor yorumcusu Erman Toroğlu 14 yıl sonra barıştı.Sosyal medya hesabından Erman Toroğlu ile paylaşım yapan Ahmet Çakar ''Yıllar sonra Erman abimle bir aradayız'' dedi. 14 yıllık küslüğün nasıl bittiği ise henüz açıklanmadı.Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu neden küstü?Eski hakemler Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar 2014 yılında Telegol isimli programda yorumculuk yaparken aralarında tartışma yaşanmıştı. Eski Hakem ve yorumcu Erman Toroğlu sözünü kesen Ahmet Çakar'a ''Sakin ol yavrucuğum'' demişti. Duruma sinirlenen Ahmet Çakar ise ''Yavrucuğum deme bana'' diyerek kavga etmişti. Olaydan 14 yıl sonra ilk kez bir araya gelen ikili barıştıklarını X hesaplarından duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/ahmet-cakar-duyurdu-ertem-sener-beyaz-futbol-programina-veda-etti-1088390091.html
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ahmet çakar, erman toroğlu, ahmet çakar ile erman toroğlu neden küs, ahmet çakar erman toroğlu kavgası
ahmet çakar, erman toroğlu, ahmet çakar ile erman toroğlu neden küs, ahmet çakar erman toroğlu kavgası
Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu 14 yıl sonra barıştı
Eski hakemler Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu 2014 yılında Telegol isimli programda yaşadıkları 'yavrucuğum' polemiği nedeniyle tartışarak 14 sene boyunca konuşmamıştı. Ahmet Çakar sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Erman Toroğlu ile barıştıklarını duyurdu.
Beyaz Futbol isimli program ile tanınan eski hakem Ahmet Çakar ile spor yorumcusu Erman Toroğlu 14 yıl sonra barıştı.
Sosyal medya hesabından Erman Toroğlu ile paylaşım yapan Ahmet Çakar ''Yıllar sonra Erman abimle bir aradayız'' dedi. 14 yıllık küslüğün nasıl bittiği ise henüz açıklanmadı.
Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu neden küstü?
Eski hakemler Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar 2014 yılında Telegol isimli programda yorumculuk yaparken aralarında tartışma yaşanmıştı. Eski Hakem ve yorumcu Erman Toroğlu sözünü kesen Ahmet Çakar'a ''Sakin ol yavrucuğum'' demişti. Duruma sinirlenen Ahmet Çakar ise ''Yavrucuğum deme bana'' diyerek kavga etmişti. Olaydan 14 yıl sonra ilk kez bir araya gelen ikili barıştıklarını X hesaplarından duyurdu.