https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/ahmet-cakar-duyurdu-ertem-sener-beyaz-futbol-programina-veda-etti-1088390091.html

Ahmet Çakar duyurdu: Ertem Şener 'Beyaz Futbol' programına veda etti

Ahmet Çakar duyurdu: Ertem Şener 'Beyaz Futbol' programına veda etti

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz sezonun sonunda Beyaz Futbol'un devam etmeyeceği açıklamaları sonrası yeni sezonda tekrar başlayan programda istifa yaşandı. Eski hakem ve yorumcu... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T17:19+0300

2024-09-24T17:19+0300

2024-09-24T17:26+0300

spor

futbol

süper lig

beyaz futbol

ahmet çakar

ertem şener

istifa

maç

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televizyon

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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, sunucu Ertem Şener'in Beyaz Futbol'dan ayrıldığını açıkladı.Programın moderatörü Ertem Şener'in 13 yıldır devam eden Beyaz Futbol programına veda ettiğini yorumcu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından duyurdu. X hesabından paylaşım yapan Ahmet Çakar ''Ertem Şener’in Beyaz Tv’den ayrılma olayı beni çok üzdü. Tüm gücümle kanalda kalması için uğraşacağım'' ifadesinde bulundu.Ertem Şener kimdir?13 yıldır devam eden Beyaz Futbol programında sunuculuk yapan Ertem Şener, eski futbolcu ve yorumcular Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar ve Sinan Engin ile hazırladığı programlar ile tanındı. Maç yorumculuğu da yapan Ali Ertem Şener, Türk spor spikeri ve sunucu olarak tanındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20201002/ertem-sener-beyaz-tvden-istifa-etti-1042957967.html

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