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Ahmet Çakar duyurdu: Ertem Şener 'Beyaz Futbol' programına veda etti
Ahmet Çakar duyurdu: Ertem Şener 'Beyaz Futbol' programına veda etti
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz sezonun sonunda Beyaz Futbol'un devam etmeyeceği açıklamaları sonrası yeni sezonda tekrar başlayan programda istifa yaşandı. Eski hakem ve yorumcu... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T17:19+0300
2024-09-24T17:26+0300
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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, sunucu Ertem Şener'in Beyaz Futbol'dan ayrıldığını açıkladı.Programın moderatörü Ertem Şener'in 13 yıldır devam eden Beyaz Futbol programına veda ettiğini yorumcu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından duyurdu. X hesabından paylaşım yapan Ahmet Çakar ''Ertem Şener’in Beyaz Tv’den ayrılma olayı beni çok üzdü. Tüm gücümle kanalda kalması için uğraşacağım'' ifadesinde bulundu.Ertem Şener kimdir?13 yıldır devam eden Beyaz Futbol programında sunuculuk yapan Ertem Şener, eski futbolcu ve yorumcular Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar ve Sinan Engin ile hazırladığı programlar ile tanındı. Maç yorumculuğu da yapan Ali Ertem Şener, Türk spor spikeri ve sunucu olarak tanındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20201002/ertem-sener-beyaz-tvden-istifa-etti-1042957967.html
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ertem şener istifa, ahmet çakar açıklama, ertem şener hayatı, ertem şener veda
ertem şener istifa, ahmet çakar açıklama, ertem şener hayatı, ertem şener veda

Ahmet Çakar duyurdu: Ertem Şener 'Beyaz Futbol' programına veda etti

17:19 24.09.2024 (güncellendi: 17:26 24.09.2024)
© İHAErtem Şener
Ertem Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA
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Geçtiğimiz sezonun sonunda Beyaz Futbol'un devam etmeyeceği açıklamaları sonrası yeni sezonda tekrar başlayan programda istifa yaşandı. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar bugün sosyal medya hesabından Ertem Şener'in Beyaz Futbol programına veda ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, sunucu Ertem Şener'in Beyaz Futbol'dan ayrıldığını açıkladı.
Programın moderatörü Ertem Şener'in 13 yıldır devam eden Beyaz Futbol programına veda ettiğini yorumcu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından duyurdu. X hesabından paylaşım yapan Ahmet Çakar ''Ertem Şener’in Beyaz Tv’den ayrılma olayı beni çok üzdü. Tüm gücümle kanalda kalması için uğraşacağım'' ifadesinde bulundu.

Ertem Şener kimdir?

13 yıldır devam eden Beyaz Futbol programında sunuculuk yapan Ertem Şener, eski futbolcu ve yorumcular Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar ve Sinan Engin ile hazırladığı programlar ile tanındı. Maç yorumculuğu da yapan Ali Ertem Şener, Türk spor spikeri ve sunucu olarak tanındı.
Beyaz TV Spor Müdürü ve Beyaz Futbol ile Derin Futbol programlarının sunucusu Ertem Şener, Beyaz TV'den ayrıldığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2020
SPOR
Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti
2 Ekim 2020, 23:28
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