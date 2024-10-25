https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/31-ilde-pkkya-es-zamanli-operasyon-176-kisi-gozaltina-alindi-1089661129.html
31 ilde PKK'ya eş zamanlı operasyon: 176 kişi gözaltına alındı
31 ilde PKK'ya eş zamanlı operasyon: 176 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 176 terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T10:44+0300
2024-10-25T10:44+0300
2024-10-25T11:14+0300
türkiye
ali yerlikaya
pkk
terörist
terörist gruplar
içişleri bakanlığı
operasyon
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ saldırısı sonrası 31 ilde eşzamanlı olarak yapılan operasyonlarda 176 PKK'lının gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, X sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: Gün içinde Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı da PKK'ya yönelik operasyonların yapıldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/mit-tusasa-yapilan-hain-saldiri-sonrasi-acikladi-pkkypgye-yonelik-120-hedef-vuruldu--1089660747.html
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ali yerlikaya, pkk, terörist, terörist gruplar, içişleri bakanlığı, operasyon, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
ali yerlikaya, pkk, terörist, terörist gruplar, içişleri bakanlığı, operasyon, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
31 ilde PKK'ya eş zamanlı operasyon: 176 kişi gözaltına alındı
10:44 25.10.2024 (güncellendi: 11:14 25.10.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 176 terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ saldırısı sonrası 31 ilde eşzamanlı olarak yapılan operasyonlarda 176 PKK'lının gözaltına alındığını açıkladı.
Yerlikaya, X sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:
Gün içinde Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı
da PKK'ya yönelik operasyonların yapıldığını duyurmuştu.