https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/31-ilde-pkkya-es-zamanli-operasyon-176-kisi-gozaltina-alindi-1089661129.html

31 ilde PKK'ya eş zamanlı operasyon: 176 kişi gözaltına alındı

31 ilde PKK'ya eş zamanlı operasyon: 176 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 176 terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı. 25.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

ali yerlikaya

pkk

terörist

terörist gruplar

içişleri bakanlığı

operasyon

emniyet

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ saldırısı sonrası 31 ilde eşzamanlı olarak yapılan operasyonlarda 176 PKK'lının gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, X sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: Gün içinde Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı da PKK'ya yönelik operasyonların yapıldığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/mit-tusasa-yapilan-hain-saldiri-sonrasi-acikladi-pkkypgye-yonelik-120-hedef-vuruldu--1089660747.html

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Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, pkk, terörist, terörist gruplar, içişleri bakanlığı, operasyon, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)