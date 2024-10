Özel hastaneler ayıklandı mı?

'Bu düzenlemenin gerekçesi en az kendisi kadar önemli. İktidarın cümleleri şu; bu kapsamda iktisadi, mali, askeri, milli savunma, kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu düzeni, teknolojik, kültürel, ulaştırma, haberleşme, siber alan, kritik altyapılar, enerji gibi yararlar, devletin iç veya dış siyasal yararları kavramı içinde kabul edilir. Dolayısıyla bu gibi yararlar aleyhine gerçekleştirilen faaliyetlerde suçun konusunu oluşturabilecektir. Şimdi bakın, ne kadar muğlak bir ifade değil mi? Memleketteki her gündem, her mesele, insan hayatında bir mevzu haline gelebilecek her şey, milletin iç veya dış siyasal yararları kavramı içerisinde kalıyor'