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Özel hastaneler ayıklandı mı?
Özel hastaneler ayıklandı mı?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün, Yenidoğan Çetesi iddianamesinde ismi geçen hastaneler hakkındaki detaylar, şehir hastanelerine ödenen para, TUSAŞ'a... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T17:33+0300
2024-10-25T17:33+0300
2024-10-25T20:15+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
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radyo sputnik
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şehir hastanesi
etki ajanlığı
mustafa hoş
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Özel hastaneler ayıklandı mı?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün, Yenidoğan Çetesi iddianamesinde ismi geçen hastaneler hakkındaki soru işaretleri, şehir hastanelerine ödenen para ve TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı konuşulacak. Programa milletvekili Sevda Karaca ve gazeteci İbrahim Ekinci konuk olacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci İbrahim Ekinci ve Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca oldu. Karaca: Etki ajanlığı düzenlemesinin ifadesi muğlak Tartışmalı Etki Ajanlığı düzenlemesini de içeren torba yasanın 16'ncı maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti. Yasalara göre, Türkiye'nin güvenliği ve faydalarının aleyhine olacak şekilde, yabancı bir devlet adına araştırma yapanlar veya Türkiye'de suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Suçun savaş sırasında gerçekleşmesi halinde ceza 8 yıldan 12 yıla kadar çıkacak. Yasayı değerlendiren Karaca, şu ifadeleri kullandı: Şehir hastanelerine kaç para ödendiEkinci ise, şehir hastanelerine ödenen paranın 10 milyar doları bulduğunu belirtti. Yaptığı açıklamada Ekinci şunları söyledi:
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş
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аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, radyo, şehir hastanesi, etki ajanlığı, mustafa hoş
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, radyo, şehir hastanesi, etki ajanlığı, mustafa hoş
Özel hastaneler ayıklandı mı?
17:33 25.10.2024 (güncellendi: 20:15 25.10.2024)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün, Yenidoğan Çetesi iddianamesinde ismi geçen hastaneler hakkındaki detaylar, şehir hastanelerine ödenen para, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı ve tartışmalı Etki Ajanlığı yasası konuşuldu. Programa milletvekili Sevda Karaca ve gazeteci İbrahim Ekinci konuk oldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci İbrahim Ekinci ve Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca oldu.
Karaca: Etki ajanlığı düzenlemesinin ifadesi muğlak
Tartışmalı Etki Ajanlığı düzenlemesini de içeren torba yasanın 16'ncı maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti. Yasalara göre, Türkiye'nin güvenliği ve faydalarının aleyhine olacak şekilde, yabancı bir devlet adına araştırma yapanlar veya Türkiye'de suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Suçun savaş sırasında gerçekleşmesi halinde ceza 8 yıldan 12 yıla kadar çıkacak.
Yasayı değerlendiren Karaca, şu ifadeleri kullandı:
'Bu düzenlemenin gerekçesi en az kendisi kadar önemli. İktidarın cümleleri şu; bu kapsamda iktisadi, mali, askeri, milli savunma, kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu düzeni, teknolojik, kültürel, ulaştırma, haberleşme, siber alan, kritik altyapılar, enerji gibi yararlar, devletin iç veya dış siyasal yararları kavramı içinde kabul edilir. Dolayısıyla bu gibi yararlar aleyhine gerçekleştirilen faaliyetlerde suçun konusunu oluşturabilecektir. Şimdi bakın, ne kadar muğlak bir ifade değil mi? Memleketteki her gündem, her mesele, insan hayatında bir mevzu haline gelebilecek her şey, milletin iç veya dış siyasal yararları kavramı içerisinde kalıyor'
Şehir hastanelerine kaç para ödendi
Ekinci ise, şehir hastanelerine ödenen paranın 10 milyar doları bulduğunu belirtti. Yaptığı açıklamada Ekinci şunları söyledi:
'Şu ana kadar yapılmış 18 hastanenin maliyetinin üstünde bir parayı müteahhitlere ödemiş durumdayız. Devlet şehir hastaneleri müteahhitlerine kira ve hizmet bedeli ödüyor, öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu da bu hastanelere durmadan para ödüyor. Mesela 2023'ün rakamı 24 milyar. Burada çok yönlü bir soygun sistemi var. Normal şartlarda kamu, vatandaşına yeterli ölçüde yoğun bakım hizmeti verecek kapasiteye sahip olmalı. Sistemde denetim yok, sistem çalışmıyor'