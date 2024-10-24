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TUSAŞ saldırısını düzenleyen erkek saldırganın kimliği belli oldu: 'Rojger kod adlı Ali Örek'
TUSAŞ saldırısını düzenleyen erkek saldırganın kimliği belli oldu: 'Rojger kod adlı Ali Örek'
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, TUSAŞ'taki terör saldırısını düzenleyen saldırganlardan birinin kimliğini açıkladı. Bakan Yerlikaya "PKK terör örgütü üyesi Rojger... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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TUSAŞ saldırısını düzenleyen erkek saldırganın kimliği belli oldu. Bakan Yerlikaya "Hainin PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi" dedi. TUSAŞ saldırganları kim?Yerlikaya diğer saldırgana ilişkin ise "Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor." dedi.
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TUSAŞ saldırısını düzenleyen erkek saldırganın kimliği belli oldu: 'Rojger kod adlı Ali Örek'

12:15 24.10.2024 (güncellendi: 12:26 24.10.2024)
© İsmail KaplanAli Yerlikaya
Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© İsmail Kaplan
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Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, TUSAŞ'taki terör saldırısını düzenleyen saldırganlardan birinin kimliğini açıkladı. Bakan Yerlikaya "PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi" dedi. Kadın saldırganın kimliğini belirleme süreci ise devam ediyor.
TUSAŞ saldırısını düzenleyen erkek saldırganın kimliği belli oldu. Bakan Yerlikaya "Hainin PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi" dedi.

TUSAŞ saldırganları kim?

Yerlikaya diğer saldırgana ilişkin ise "Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor." dedi.
TUSAŞ terör saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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