https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tusas-saldirisini-duzenleyen-saldirganin-kimligi-belli-oldu-rojger-kod-adli-ali-orek-1089608748.html

TUSAŞ saldırısını düzenleyen erkek saldırganın kimliği belli oldu: 'Rojger kod adlı Ali Örek'

TUSAŞ saldırısını düzenleyen erkek saldırganın kimliği belli oldu: 'Rojger kod adlı Ali Örek'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, TUSAŞ'taki terör saldırısını düzenleyen saldırganlardan birinin kimliğini açıkladı. Bakan Yerlikaya "PKK terör örgütü üyesi Rojger... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T12:15+0300

2024-10-24T12:15+0300

2024-10-24T12:26+0300

türkiye

tusaş

tusaş terör saldırısı

pkk

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TUSAŞ saldırısını düzenleyen erkek saldırganın kimliği belli oldu. Bakan Yerlikaya "Hainin PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi" dedi. TUSAŞ saldırganları kim?Yerlikaya diğer saldırgana ilişkin ise "Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor." dedi.

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