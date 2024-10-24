https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/saglik-bakanligi-duyurdu-tusastaki-teror-saldirisinda-yaralananlardan-8i-taburcu-edildi-1089608784.html
Sağlık Bakanlığı duyurdu: TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralananlardan 8'i taburcu edildi
Sağlık Bakanlığı duyurdu: TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralananlardan 8'i taburcu edildi
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ’ta meydana gelen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8'inin tabucu edildiğini açıkladı. TUSAŞ saldırısında 5 kişi şehit olmuştu. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T12:16+0300
2024-10-24T12:16+0300
2024-10-24T12:26+0300
türkiye
tusaş
terör saldırısı
tusaş terör saldırısı
sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8'inin tabucu edildiğini, 14'ünün tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8'i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tusasa-teror-saldirisi-sonrasi-hava-limanlarinda-turuncu-alarm-1089606367.html
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tusaş, terör saldırısı, tusaş terör saldırısı, sağlık bakanlığı
tusaş, terör saldırısı, tusaş terör saldırısı, sağlık bakanlığı
Sağlık Bakanlığı duyurdu: TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralananlardan 8'i taburcu edildi
12:16 24.10.2024 (güncellendi: 12:26 24.10.2024)
Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ’ta meydana gelen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8'inin tabucu edildiğini açıkladı. TUSAŞ saldırısında 5 kişi şehit olmuştu.
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8'inin tabucu edildiğini, 14'ünün tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8'i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz."