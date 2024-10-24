https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/saglik-bakanligi-duyurdu-tusastaki-teror-saldirisinda-yaralananlardan-8i-taburcu-edildi-1089608784.html

Sağlık Bakanlığı duyurdu: TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralananlardan 8'i taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı duyurdu: TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralananlardan 8'i taburcu edildi

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ’ta meydana gelen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8'inin tabucu edildiğini açıkladı. TUSAŞ saldırısında 5 kişi şehit olmuştu. 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T12:16+0300

2024-10-24T12:16+0300

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türkiye

tusaş

terör saldırısı

tusaş terör saldırısı

sağlık bakanlığı

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Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8'inin tabucu edildiğini, 14'ünün tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8'i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tusasa-teror-saldirisi-sonrasi-hava-limanlarinda-turuncu-alarm-1089606367.html

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tusaş, terör saldırısı, tusaş terör saldırısı, sağlık bakanlığı