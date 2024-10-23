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TUSAŞ'a dair tüm merak edilenler: TUSAŞ Türkiye için neden önemli?
TUSAŞ'a dair tüm merak edilenler: TUSAŞ Türkiye için neden önemli?
Sputnik Türkiye
TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisi için stratejik öneme sahip çeşitli ürünler geliştiren ve üreten bir... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T18:00+0300
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tusaş
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Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla gündeme gelen ve havacılık ve uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren TUSAŞ, yani Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş, Türkiye açısından kilit önem arz ediyor. 1973 yılında kurulan bu kurum, Türkiye’nin savunma sanayisinde kritik bir rol üstleniyor. Sivil hava araçları, uzay sistemleri ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi ve üretimi ve diğer savunma teknolojilerinin geliştirilmesi üzerine odaklanan kurum, yerli mühendislik ve tasarıma da yönelmiş durumda. Peki, TUSAŞ hangi faaliyetleri gösteriyor? TUSAŞ kime ait? TUSAŞ'ın fabrikası nerede? TUSAŞ'ın açılımı ne? Merak edilen soruların cevapları aşağıdaki içerikte. TUSAŞ’ın başlıca faaliyet alanlarıTUSAŞ, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde faaliyet göstermektedir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, projelerine bağlı olarak aşağıdaki ana gruplar halinde yapılandırılmıştır:TUSAŞ kime ait? TUSAŞ’ın ortaklık yapısı nedir?TUSAŞ'ın ortaklık yapısı şöyle:TUSAŞ'ın öne çıkan projeleri neler? TUSAŞ hangi yerli ve milli savunma ürünlerine katkı sağladı? -Milli Muharip Uçak (MMU)-ANKA İnsansız Hava Aracı -HÜRJET Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı-ATAK Helikopteri-GÖKBEY Genel Maksat HelikopteriTUSAŞ fabrikası nerede?TUSAŞ'ın (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) ana üretim tesisi, Ankara'nın Kazan ilçesinde yer almaktadır. Bu geniş üretim kompleksi, Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayi projelerinin hayata geçirildiği merkezi bir noktadır. TUSAŞ'ın bu fabrikası, uçaklar, helikopterler, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve uydu sistemleri gibi projelerin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.
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tusaş, tusaş nedir, tusaş ankara, tusaş açılımı, tusaş nerede, tusaş ne demek, tusaş kimin, tusaş son dakika, tusaş tesisleri, türk havacılık ve uzay sanayii aş, tusaş terör saldırısı, tusaş tarihçesi, ankara, terör saldırısı, f-16 tusaş, f-35 tusaş, milli muharip uçağı tusaş, anka 3 tusaş, anka-3 tusaş

TUSAŞ'a dair tüm merak edilenler: TUSAŞ Türkiye için neden önemli?

18:00 23.10.2024 (güncellendi: 18:02 23.10.2024)
© Fotoğraf : TUSAŞMilli Muharip Uçak
Milli Muharip Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© Fotoğraf : TUSAŞ
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TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisi için stratejik öneme sahip çeşitli ürünler geliştiren ve üreten bir kuruluş. Peki, TUSAŞ nedir, ne üretir? TUSAŞ fabrikası nerede? TUSAŞ fabrikası nerede, devlet kurumu mu? TUSAŞ'a dair tüm merak edilenler. Anka, Hürjet ve ATAK ve daha fazlası.
Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla gündeme gelen ve havacılık ve uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren TUSAŞ, yani Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş, Türkiye açısından kilit önem arz ediyor. 1973 yılında kurulan bu kurum, Türkiye’nin savunma sanayisinde kritik bir rol üstleniyor. Sivil hava araçları, uzay sistemleri ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi ve üretimi ve diğer savunma teknolojilerinin geliştirilmesi üzerine odaklanan kurum, yerli mühendislik ve tasarıma da yönelmiş durumda. Peki, TUSAŞ hangi faaliyetleri gösteriyor? TUSAŞ kime ait? TUSAŞ'ın fabrikası nerede? TUSAŞ'ın açılımı ne? Merak edilen soruların cevapları aşağıdaki içerikte.

TUSAŞ’ın başlıca faaliyet alanları

TUSAŞ, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde faaliyet göstermektedir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, projelerine bağlı olarak aşağıdaki ana gruplar halinde yapılandırılmıştır:
Havacılık Yapısalları Grubu
Uçak Grubu
Helikopter Grubu
İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu
Uzay Sistemleri Grubu
Milli Muharip Uçak Grubu
Mühendislik Grubu

TUSAŞ kime ait? TUSAŞ’ın ortaklık yapısı nedir?

TUSAŞ'ın ortaklık yapısı şöyle:
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı: Yüzde 54,4
Savunma Sanayii Başkanlığı: Yüzde 45,45
Türk Hava Kurumu: On binde 6

TUSAŞ'ın öne çıkan projeleri neler?

Amerikan F-16 savaş uçağı üretiminde rol oynuyor: TUSAŞ, F-16'ların üretim ve modernizasyonunda rol oynuyor.
F-35 Programı: TUSAŞ, F-35 savaş uçağı programında önemli tedarikçilerden biriydi ancak Amerikan yaptırımları sebebiyle 2019 yılında projeden çıkartıldı.
Boeing ve Airbus'la çalışmalar: TUSAŞ, Boeing ve Airbus gibi dünya havacılık devleriyle Airbus A320, Airbus A350 ve Boeing 737, Boeing787 gibi uçaklara parça üretiyor.
A400M Atlas Uçağı Projesi: Airbus tarafından yürütülen A400M askeri nakliye uçağı projesinde de yer aldı.

TUSAŞ hangi yerli ve milli savunma ürünlerine katkı sağladı?

-Milli Muharip Uçak (MMU)
-ANKA İnsansız Hava Aracı
-HÜRJET Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı
-ATAK Helikopteri
-GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri

TUSAŞ fabrikası nerede?

TUSAŞ'ın (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) ana üretim tesisi, Ankara'nın Kazan ilçesinde yer almaktadır. Bu geniş üretim kompleksi, Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayi projelerinin hayata geçirildiği merkezi bir noktadır. TUSAŞ'ın bu fabrikası, uçaklar, helikopterler, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve uydu sistemleri gibi projelerin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.
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