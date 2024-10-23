https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusasa-dair-tum-merak-edilenler-tusas-turkiye-icin-neden-onemli--1089576940.html

TUSAŞ'a dair tüm merak edilenler: TUSAŞ Türkiye için neden önemli?

TUSAŞ'a dair tüm merak edilenler: TUSAŞ Türkiye için neden önemli?

Sputnik Türkiye

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisi için stratejik öneme sahip çeşitli ürünler geliştiren ve üreten bir... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T18:00+0300

2024-10-23T18:00+0300

2024-10-23T18:02+0300

tusaş

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Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla gündeme gelen ve havacılık ve uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren TUSAŞ, yani Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş, Türkiye açısından kilit önem arz ediyor. 1973 yılında kurulan bu kurum, Türkiye’nin savunma sanayisinde kritik bir rol üstleniyor. Sivil hava araçları, uzay sistemleri ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi ve üretimi ve diğer savunma teknolojilerinin geliştirilmesi üzerine odaklanan kurum, yerli mühendislik ve tasarıma da yönelmiş durumda. Peki, TUSAŞ hangi faaliyetleri gösteriyor? TUSAŞ kime ait? TUSAŞ'ın fabrikası nerede? TUSAŞ'ın açılımı ne? Merak edilen soruların cevapları aşağıdaki içerikte. TUSAŞ’ın başlıca faaliyet alanlarıTUSAŞ, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde faaliyet göstermektedir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, projelerine bağlı olarak aşağıdaki ana gruplar halinde yapılandırılmıştır:TUSAŞ kime ait? TUSAŞ’ın ortaklık yapısı nedir?TUSAŞ'ın ortaklık yapısı şöyle:TUSAŞ'ın öne çıkan projeleri neler? TUSAŞ hangi yerli ve milli savunma ürünlerine katkı sağladı? -Milli Muharip Uçak (MMU)-ANKA İnsansız Hava Aracı -HÜRJET Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı-ATAK Helikopteri-GÖKBEY Genel Maksat HelikopteriTUSAŞ fabrikası nerede?TUSAŞ'ın (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) ana üretim tesisi, Ankara'nın Kazan ilçesinde yer almaktadır. Bu geniş üretim kompleksi, Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayi projelerinin hayata geçirildiği merkezi bir noktadır. TUSAŞ'ın bu fabrikası, uçaklar, helikopterler, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve uydu sistemleri gibi projelerin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusas-anka-3-ozellikleri-neler-1089578285.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusastaki-teror-saldirisina-iliskin-yayin-yasagi-geldi-1089575985.html

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