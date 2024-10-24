https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tarim-ve-orman-bakanligi-listeyi-guncelledi-tek-tek-isimlerini-acikladi-sucukta-dil-tespit-edildi-1089598650.html
Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi güncelledi, tek tek isimlerini açıkladı: Sucukta 'dil' tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi güncelledi, tek tek isimlerini açıkladı: Sucukta 'dil' tespit edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalara yer verdiği güncel listesini paylaştı. Son paylaşılan listede, ısıl... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T08:54+0300
2024-10-24T08:54+0300
2024-10-24T08:58+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
gıda
gıda ürünü
sucuk
adana kebap
zeytinyağı
kaşar peyniri
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Taklit ve hileli gıda listeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hemen hemen her gün güncellenerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil ediliken üreticileri de açıklandı. Son testlerde ısıl işlem görmüş et sucukta dil, piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, kaşarda bitkisel yağ, haşhaş ezmesinde yer fıstığı tespit edildiTarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap ve sucuk gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tarim-ve-orman-bakanligi-yeni-taklit-tagsis-listesini-duyurdu-bu-kez-dana-eti-ve-kasap-koftede-1089558545.html
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tarım ve orman bakanlığı tağşiş listesi, tarım ve orman bakanlığı liste, kırmızı et, kanatlı eti, tek tırnaklı kanatlı eti, kasap köfte, kanatlı eti, sucuk, piliç sucuk, gıda liste
tarım ve orman bakanlığı tağşiş listesi, tarım ve orman bakanlığı liste, kırmızı et, kanatlı eti, tek tırnaklı kanatlı eti, kasap köfte, kanatlı eti, sucuk, piliç sucuk, gıda liste
Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi güncelledi, tek tek isimlerini açıkladı: Sucukta 'dil' tespit edildi
08:54 24.10.2024 (güncellendi: 08:58 24.10.2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalara yer verdiği güncel listesini paylaştı. Son paylaşılan listede, ısıl işlem görmüş et sucukta dil, piliç sucukta ise kanatlı eti tespit edildi.
Taklit ve hileli gıda listeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hemen hemen her gün güncellenerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil ediliken üreticileri de açıklandı. Son testlerde ısıl işlem görmüş et sucukta dil, piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, kaşarda bitkisel yağ, haşhaş ezmesinde yer fıstığı tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap ve sucuk gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.