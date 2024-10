https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tarim-ve-orman-bakanligi-listeyi-guncelledi-tek-tek-isimlerini-acikladi-sucukta-dil-tespit-edildi-1089598650.html

Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi güncelledi, tek tek isimlerini açıkladı: Sucukta 'dil' tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi güncelledi, tek tek isimlerini açıkladı: Sucukta 'dil' tespit edildi

24.10.2024

Taklit ve hileli gıda listeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hemen hemen her gün güncellenerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil ediliken üreticileri de açıklandı. Son testlerde ısıl işlem görmüş et sucukta dil, piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, kaşarda bitkisel yağ, haşhaş ezmesinde yer fıstığı tespit edildiTarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap ve sucuk gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.

