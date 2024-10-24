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Sırbistan Başbakanı Vulin: Türk gaz terminali Sırbistan ekonomisine yararlı olabilir
Sırbistan Başbakanı Vulin: Türk gaz terminali Sırbistan ekonomisine yararlı olabilir
Sputnik Türkiye
Sırbistan Başbakanı Vulin, Türkiye’deki gaz terminalinin faaliyete geçmesinin Sırbistan ekonomisine yararlı olabileceğini, çünkü gaz tedarikinde yeni bir... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T11:04+0300
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Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vulin, Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında Sputnik’e açıklamalarda bulundu.Vulin, Türkiye’deki doğalgaz dağıtım terminalinin Sırbistan ekonomisi için yararlı olup olmayacağı sorusuna, “Olabilir. Eğer yeni bir gaz kaynağı, yeni bir gaz boru hattı olursa, bunun ekonomimiz için ve ayrıca Sırbistan'daki yatırımlar için de çok faydalı olacağını umuyoruz” ifadesini kullandı.Batı'nın Sırbistan'daki yatırımlarının, ülkenin sürekli, güvenilir, şeffaf ve ucuz bir gaz arzına sahip olmasıyla bağlantılı olduğunu söyleyen Sırbistan Başbakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu bağlamda, Almanya’nın uyguladığı politikanın kendisi için anlaşılmaz olduğunu dile getiren Vulin, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:‘Batı, Sırbistan'a Rusya konusunda baskı yapıyor’Sırbistan Başbakanı Vulin, Batı’nın Belgrad'a Moskova’yla işbirliği yapmaması yönünde baskı yaptığını, ancak ülkesinin Rusya’ya yaptırım uygulamayacağını söyledi.Vulin, “Sırbistan ve Rusya arasındaki her türlü faaliyetle ilgili baskı var. Kolektif Batı, Rusya’yla iyi ilişkiler sürdürdüğümüzü gördüğünde her zaman bize baskı yapıyor” dedi.Sırbistan’ın Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmayacağını kaydeden Sırp Bakan, şunu dedi:‘Rusya’dan aldığımız askeri teçhizattan memnunuz’Rus teçhizatın mükemmel olduğunu dile getiren Sırbistan Başbakanı Vulin, “Biz çok memnunuz. Şimdi elbette yaptırımlar ve lojistik nedeniyle bu her zaman kolay olmuyor. Rusya'dan Sırbistan'a bir şey taşımak oldukça zor. Tamamen NATO ülkeleriyle çevrili bir devlet olduğumuzu unutmamalısınız. Dolayısıyla böyle bir şeyi satın almamız oldukça zor. Peki, memnun muyuz ve Rus ekipmanı almaya da hazır mıyız? Evet, bu doğru” ifadesini kullandı.Savunma Bakanı olduğu dönemde Rusya’dan Pantsir hava savunma sistemi ve savaş helikopterlerinin alımıyla ilgili müzakerelerin yürütüldüğünü anımsatan Vulin, “Biz onlardan çok memnunuz. Sırbistan özgür bir ülke. Kendimiz için iyi olanı, silahlı kuvvetlerimiz için neyin iyi olduğunu biz seçiyoruz. Çünkü ülkemizin kendimizi savunabilecek kadar güçlü olmasını istiyoruz. Biliyorsunuz, 1999'daki olayların tekrarlanmasını asla istemeyiz. Kolay lokma olmak istemiyoruz” dedi.Sırbistan’ın hiçbir ittifaka üye olmadığını anımsatan Sırp Başbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşiyor.
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sırbistan, rusya, türkiye, doğalgaz, doğalgaz dağıtım merkezi

Sırbistan Başbakanı Vulin: Türk gaz terminali Sırbistan ekonomisine yararlı olabilir

11:04 24.10.2024 (güncellendi: 11:29 24.10.2024)
© Sputnik / Kirill ZıkovSırbistan Başbakanı Aleksandar Vulin
Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vulin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© Sputnik / Kirill Zıkov
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Sırbistan Başbakanı Vulin, Türkiye’deki gaz terminalinin faaliyete geçmesinin Sırbistan ekonomisine yararlı olabileceğini, çünkü gaz tedarikinde yeni bir kaynak ve rota anlamına geldiğini belirtti.
Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vulin, Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında Sputnik’e açıklamalarda bulundu.
Vulin, Türkiye’deki doğalgaz dağıtım terminalinin Sırbistan ekonomisi için yararlı olup olmayacağı sorusuna, “Olabilir. Eğer yeni bir gaz kaynağı, yeni bir gaz boru hattı olursa, bunun ekonomimiz için ve ayrıca Sırbistan'daki yatırımlar için de çok faydalı olacağını umuyoruz” ifadesini kullandı.
Batı'nın Sırbistan'daki yatırımlarının, ülkenin sürekli, güvenilir, şeffaf ve ucuz bir gaz arzına sahip olmasıyla bağlantılı olduğunu söyleyen Sırbistan Başbakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu bizim için gerçekten önemli. Avrupalı ülkelerin yaptığı hataları tekrarlamayacağız. Yeni gaz hattıyla daha büyük güvenlik içinde olacağız. Bu kadar iyi koruma altında olmamızın sebeplerinden biri de Rusya’yla ilişkilerimizin, dost ve kardeş ilişkilerinin olması. Umarım bu ekonomik açıdan iyi bir haber olur.
Bu bağlamda, Almanya’nın uyguladığı politikanın kendisi için anlaşılmaz olduğunu dile getiren Vulin, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Onlar ekonomilerini Rusya’dan ucuz doğalgaz sevkiyatı üzerinde inşa etti. Şimdi de bunu durdurdu. Bunun ekonomik sebepleri ne? Bu neden ekonomik açıdan mantıklı? Kuzey Akım yok edildi ve hiçbir şey söylemediler. Şimdi Alman ekonomisi bundan dolayı sıkıntı çekiyor. Çünkü gaz kaynakları artık ucuz, istikrarlı ve güvenli değil. Sırbistan böyle bir hataya düşmeyecek.

‘Batı, Sırbistan'a Rusya konusunda baskı yapıyor’

Sırbistan Başbakanı Vulin, Batı’nın Belgrad'a Moskova’yla işbirliği yapmaması yönünde baskı yaptığını, ancak ülkesinin Rusya’ya yaptırım uygulamayacağını söyledi.
Vulin, “Sırbistan ve Rusya arasındaki her türlü faaliyetle ilgili baskı var. Kolektif Batı, Rusya’yla iyi ilişkiler sürdürdüğümüzü gördüğünde her zaman bize baskı yapıyor” dedi.
Sırbistan’ın Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmayacağını kaydeden Sırp Bakan, şunu dedi:
Elbette ekonomik işbirliğimize ilişkin politikamızı değiştirmeyeceğiz ve Moskova'ya uçuşlar ekonomik işbirliğimizin bir parçası. Az veya çok olup olmayacağını söyleyemem ama Moskova'ya uçmayı bırakmayacağımızı biliyorum. Aslında her türlü ortak çalışma olduğu gibi, Moskova'ya yapılan her bir gezi de Batı'nın baskısına neden olabilir.

‘Rusya’dan aldığımız askeri teçhizattan memnunuz’

Rus teçhizatın mükemmel olduğunu dile getiren Sırbistan Başbakanı Vulin, “Biz çok memnunuz. Şimdi elbette yaptırımlar ve lojistik nedeniyle bu her zaman kolay olmuyor. Rusya'dan Sırbistan'a bir şey taşımak oldukça zor. Tamamen NATO ülkeleriyle çevrili bir devlet olduğumuzu unutmamalısınız. Dolayısıyla böyle bir şeyi satın almamız oldukça zor. Peki, memnun muyuz ve Rus ekipmanı almaya da hazır mıyız? Evet, bu doğru” ifadesini kullandı.
Savunma Bakanı olduğu dönemde Rusya’dan Pantsir hava savunma sistemi ve savaş helikopterlerinin alımıyla ilgili müzakerelerin yürütüldüğünü anımsatan Vulin, “Biz onlardan çok memnunuz. Sırbistan özgür bir ülke. Kendimiz için iyi olanı, silahlı kuvvetlerimiz için neyin iyi olduğunu biz seçiyoruz. Çünkü ülkemizin kendimizi savunabilecek kadar güçlü olmasını istiyoruz. Biliyorsunuz, 1999'daki olayların tekrarlanmasını asla istemeyiz. Kolay lokma olmak istemiyoruz” dedi.
Sırbistan’ın hiçbir ittifaka üye olmadığını anımsatan Sırp Başbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Zor zamanların ne olduğunu biliyoruz. Zor zamanımızda kimse yardımımıza gelmeyecek, kimse bize yardım etmeyecek, kimse bize destek vermeyecek. Sadece kendi gücümüzle. Bu nedenle kendimiz için faydalı olduğunu düşündüğümüz her silahı seçip satın alıyoruz. Bu, Rus silahlarını, Çin silahlarını, Avrupa silahlarını, bize ve silahlı kuvvetlerimize faydalı olacak her türlü silahı satın alacağız anlamına geliyor.
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşiyor.
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