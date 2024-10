https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/sirbistan-basbakani-vulin-turk-gaz-terminali-sirbistan-ekonomisine-yararli-olabilir-1089604449.html

Sırbistan Başbakanı Vulin: Türk gaz terminali Sırbistan ekonomisine yararlı olabilir

Sırbistan Başbakanı Vulin: Türk gaz terminali Sırbistan ekonomisine yararlı olabilir

Sputnik Türkiye

Sırbistan Başbakanı Vulin, Türkiye’deki gaz terminalinin faaliyete geçmesinin Sırbistan ekonomisine yararlı olabileceğini, çünkü gaz tedarikinde yeni bir... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T11:04+0300

2024-10-24T11:04+0300

2024-10-24T11:29+0300

dünya

sırbistan

rusya

türkiye

doğalgaz

doğalgaz dağıtım merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089604074_0:0:3604:2028_1920x0_80_0_0_e6a347e1bcffeeb90ff7fa78c3c03904.jpg

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vulin, Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında Sputnik’e açıklamalarda bulundu.Vulin, Türkiye’deki doğalgaz dağıtım terminalinin Sırbistan ekonomisi için yararlı olup olmayacağı sorusuna, “Olabilir. Eğer yeni bir gaz kaynağı, yeni bir gaz boru hattı olursa, bunun ekonomimiz için ve ayrıca Sırbistan'daki yatırımlar için de çok faydalı olacağını umuyoruz” ifadesini kullandı.Batı'nın Sırbistan'daki yatırımlarının, ülkenin sürekli, güvenilir, şeffaf ve ucuz bir gaz arzına sahip olmasıyla bağlantılı olduğunu söyleyen Sırbistan Başbakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu bağlamda, Almanya’nın uyguladığı politikanın kendisi için anlaşılmaz olduğunu dile getiren Vulin, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:‘Batı, Sırbistan'a Rusya konusunda baskı yapıyor’Sırbistan Başbakanı Vulin, Batı’nın Belgrad'a Moskova’yla işbirliği yapmaması yönünde baskı yaptığını, ancak ülkesinin Rusya’ya yaptırım uygulamayacağını söyledi.Vulin, “Sırbistan ve Rusya arasındaki her türlü faaliyetle ilgili baskı var. Kolektif Batı, Rusya’yla iyi ilişkiler sürdürdüğümüzü gördüğünde her zaman bize baskı yapıyor” dedi.Sırbistan’ın Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmayacağını kaydeden Sırp Bakan, şunu dedi:‘Rusya’dan aldığımız askeri teçhizattan memnunuz’Rus teçhizatın mükemmel olduğunu dile getiren Sırbistan Başbakanı Vulin, “Biz çok memnunuz. Şimdi elbette yaptırımlar ve lojistik nedeniyle bu her zaman kolay olmuyor. Rusya'dan Sırbistan'a bir şey taşımak oldukça zor. Tamamen NATO ülkeleriyle çevrili bir devlet olduğumuzu unutmamalısınız. Dolayısıyla böyle bir şeyi satın almamız oldukça zor. Peki, memnun muyuz ve Rus ekipmanı almaya da hazır mıyız? Evet, bu doğru” ifadesini kullandı.Savunma Bakanı olduğu dönemde Rusya’dan Pantsir hava savunma sistemi ve savaş helikopterlerinin alımıyla ilgili müzakerelerin yürütüldüğünü anımsatan Vulin, “Biz onlardan çok memnunuz. Sırbistan özgür bir ülke. Kendimiz için iyi olanı, silahlı kuvvetlerimiz için neyin iyi olduğunu biz seçiyoruz. Çünkü ülkemizin kendimizi savunabilecek kadar güçlü olmasını istiyoruz. Biliyorsunuz, 1999'daki olayların tekrarlanmasını asla istemeyiz. Kolay lokma olmak istemiyoruz” dedi.Sırbistan’ın hiçbir ittifaka üye olmadığını anımsatan Sırp Başbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşiyor.

sırbistan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırbistan, rusya, türkiye, doğalgaz, doğalgaz dağıtım merkezi