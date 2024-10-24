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Milli sporcu video ile yardım istemişti, baba tutuklandı: 'Bulunduğum araca ve iş yerime saldırdı'
Milli sporcu video ile yardım istemişti, baba tutuklandı: 'Bulunduğum araca ve iş yerime saldırdı'
Sputnik Türkiye
Paravolley A Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlke Naz Hoş, babasının kendisinin içinde bulunduğu araca ve işyerine saldırdığı anın görüntülerini paylaşmıştı... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T13:56+0300
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20 yaşındaki Paravolley A Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlke Naz Hoş babasının kendisine saldırdığını iddia etmiş ve görüntülerini paylaşmıştı. İddialar üzerine harekete geçen emniyet, baba O.H'yi yakaladı ve tutukladı.Milli sporcu: Aracıma ve iş yerine saldırdıMersin'in Tarsus ilçesinde 20 yaşındaki Paravolley A Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlke Naz Hoş, babasının şiddetinden kurtulmak için sosyal medyadan yardım istedi. Hoş, yaşananları anlatırken, babasının son olarak hem aracına hem de iş yerine saldırdığını belirterek şikayetçi oldu.'20 yaşındayım, 10 yıldır çalışıyorum, dükkanımı büyüttüm'Suç duyurusu için adliyeye giden İlke Naz Hoş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben kötü bir şey yapmıyorum, ekmeğimin peşindeyim. Babamın da 2 yıldır yasal vasi danışmanıyım. Kendisi kumar bağımlısı olan bir insan. 800 bin dolar para kaybetti. 10 yıldır da çalıştığımı elimden alıyor, üniversiteyi kazandım gitmeme izin vermedi. Dükkanımı büyüttüm, ortak aldım, araç aldım borçlandım. Ekmeğimin peşindeyim. Beni uyuşturucu kullanıyormuşum, kara para aklıyormuş gibi beni arkadaşlarının sosyal medya hesaplarında paylaştırıyor. Böyle bir şey yok, ben ekmeğimin peşindeyim. Balıkçılık yaparak çalışıyorum. Artı milli takım da aktif sporuma devam etmekteyim. Okul hayatım vardı okul hayatımı bitirdi. İş hayatım var, iş hayatımı elimden almak istiyor. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Ben gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. Gerekli şikayetimi de avukatımla yapıyoruz" dedi.2 yıl öncede bir uzaklaştırma talep ettiğini belirten Hoş," 4 bin TL para cezası ile sonuçlandı. Her hangi başka bir işlem yapılmadı. O para cezasını da ben ödedim. Dayak, şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Ben ölmek istemiyorum, bence kadınlar da ölmeden bir sürece varılabilir" diye konuştu.Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen emniyet, baba O.H'yi önce gözaltına aldı. İşlemlerin ardından baba O.H. tutuklandı.
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milli sporcu, milli sporcu baba saldırı, ilke naz hoş
milli sporcu, milli sporcu baba saldırı, ilke naz hoş

Milli sporcu video ile yardım istemişti, baba tutuklandı: 'Bulunduğum araca ve iş yerime saldırdı'

13:56 24.10.2024
© İHA / ERSOY YALÇIN-AW313747Milli sporcu video ile yardım istemişti, baba tutuklandı: 'Bulunduğum araca ve iş yerime saldırdı'
Milli sporcu video ile yardım istemişti, baba tutuklandı: 'Bulunduğum araca ve iş yerime saldırdı' - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© İHA / ERSOY YALÇIN-AW313747
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Paravolley A Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlke Naz Hoş, babasının kendisinin içinde bulunduğu araca ve işyerine saldırdığı anın görüntülerini paylaşmıştı. Sporcunun babası tutuklandı.
20 yaşındaki Paravolley A Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlke Naz Hoş babasının kendisine saldırdığını iddia etmiş ve görüntülerini paylaşmıştı. İddialar üzerine harekete geçen emniyet, baba O.H'yi yakaladı ve tutukladı.

Milli sporcu: Aracıma ve iş yerine saldırdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 yaşındaki Paravolley A Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlke Naz Hoş, babasının şiddetinden kurtulmak için sosyal medyadan yardım istedi. Hoş, yaşananları anlatırken, babasının son olarak hem aracına hem de iş yerine saldırdığını belirterek şikayetçi oldu.

'20 yaşındayım, 10 yıldır çalışıyorum, dükkanımı büyüttüm'

Suç duyurusu için adliyeye giden İlke Naz Hoş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben kötü bir şey yapmıyorum, ekmeğimin peşindeyim. Babamın da 2 yıldır yasal vasi danışmanıyım. Kendisi kumar bağımlısı olan bir insan. 800 bin dolar para kaybetti. 10 yıldır da çalıştığımı elimden alıyor, üniversiteyi kazandım gitmeme izin vermedi. Dükkanımı büyüttüm, ortak aldım, araç aldım borçlandım. Ekmeğimin peşindeyim. Beni uyuşturucu kullanıyormuşum, kara para aklıyormuş gibi beni arkadaşlarının sosyal medya hesaplarında paylaştırıyor. Böyle bir şey yok, ben ekmeğimin peşindeyim. Balıkçılık yaparak çalışıyorum. Artı milli takım da aktif sporuma devam etmekteyim. Okul hayatım vardı okul hayatımı bitirdi. İş hayatım var, iş hayatımı elimden almak istiyor. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Ben gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. Gerekli şikayetimi de avukatımla yapıyoruz" dedi.
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2 yıl öncede bir uzaklaştırma talep ettiğini belirten Hoş," 4 bin TL para cezası ile sonuçlandı. Her hangi başka bir işlem yapılmadı. O para cezasını da ben ödedim. Dayak, şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Ben ölmek istemiyorum, bence kadınlar da ölmeden bir sürece varılabilir" diye konuştu.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen emniyet, baba O.H'yi önce gözaltına aldı. İşlemlerin ardından baba O.H. tutuklandı.
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