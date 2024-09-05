https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/olimpiyat-dunya-ve-avrupa-sampiyonu-busenaz-surmeneliye-trafikte-tokat-1087678998.html

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye trafikte tokatlı saldırı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye trafikte tokatlı saldırı

Sputnik Türkiye

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Trabzonlu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yle trafikte tartışan ve tokat atan kamyon sürücüsü tutuklandı. 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T12:54+0300

2024-09-05T12:54+0300

2024-09-05T13:12+0300

türkiye

busenaz sürmeneli

olimpiyat oyunları

tokat

şiddet

kadına şiddet

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Önceki akşam İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkiinde otomobiliyle seyir halinde olan milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi (26) arkasından gelen 61 KS 409 plakalı kamyonetin sürücüsü S.K. (46) sollamak istedi. Tokat attı ve kaçtıYoğun yağış nedeniyle su birikintilerinin de olduğu yolda Sürmeneli'nin ağır ilerlemesi nedeniyle S.K., 'yol verme' tartışması nedeniyle Sürmeneli'nin otomobilinin önüne kırdı. Duran aracından inen S.K. iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli'ye bu sırada tokat attı. Milli boksöre küfrettiği de öne sürülen şüpheli, kamyonetiyle daha sonra bölgeden uzaklaştı.Busenaz Sürmeneli'nin ihbari üzerine harekete geçen polis ekipleri söz konusu şahsı Pelitli mahallesinde yakalayarak gözaltına alırken, hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli şahsın ruhsatsız silahına da el konuldu. S.K., polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği Trabzon Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Saldırgan tutuklandıMilli boksör Busenaz Sürmeneli'ye, Trabzon'da otomobiliyle seyir halindeyken saldırdığı öne sürülen sürücü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Sürmeneli, Kemerkaya Mahallesi Ganita mevkiinde aracıyla seyir halindeyken arkasında bulunan kamyonet sürücüsü S.K ile trafikteki sıkışıklık nedeniyle tartıştı.Aracından inen şüphelinin Sürmeneli'ye yumruk atmasının ardından karşılıklı arbede yaşandığı iddia edildi.Daha sonra üzerinde bulunan silahla Sürmene'liyi tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.Sürmeneli'nin polise yaptığı şikayetin ardından gözaltına alınan S.K'nin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama", "silahla tehdit", "ulaşım araçlarının alıkonulması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230130/market-calisanlari-urun-calarken-yakaladiklari-hirsiza-tokat-atti-1066357299.html

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busenaz sürmeneli, olimpiyat oyunları, tokat, şiddet, kadına şiddet