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SON DAKİKA | İstanbul'da polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı
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İstanbul'da polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı
İstanbul'da polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı
Sputnik Türkiye
Üsküdar'da polise çekiçli saldırı gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin yanına gelen kişi çekiçle polisin başına vurduktan sonra silah doğrulttu. Yaralanan 3... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T11:51+0300
2024-10-23T11:51+0300
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İstanbul'da polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı

11:51 23.10.2024
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Üsküdar'da polise çekiçli saldırı gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin yanına gelen kişi çekiçle polisin başına vurduktan sonra silah doğrulttu. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastanelere sevk edildi.
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