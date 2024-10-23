https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/istanbulda-polise-cekicli-saldiri-1i-polis-3-yarali-1089558312.html
İstanbul'da polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı
İstanbul'da polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı
Sputnik Türkiye
Üsküdar'da polise çekiçli saldırı gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin yanına gelen kişi çekiçle polisin başına vurduktan sonra silah doğrulttu. Yaralanan 3... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T11:51+0300
2024-10-23T11:51+0300
2024-10-23T11:51+0300
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İstanbul'da polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı
Üsküdar'da polise çekiçli saldırı gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin yanına gelen kişi çekiçle polisin başına vurduktan sonra silah doğrulttu. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastanelere sevk edildi.