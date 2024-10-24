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Macaristan Başbakanı Orban'dan TUSAŞ terör saldırısı taziye mesajı
Macaristan Başbakanı Orban'dan TUSAŞ terör saldırısı taziye mesajı
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara'da dün TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısını kınayarak taziyelerini iletti. Orban "Dün... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Başbakan Orban bugün sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
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tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş), tusaş terör saldırısı, terör saldırısı, terör eylemi, viktor orban, macaristan, taziye
tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş), tusaş terör saldırısı, terör saldırısı, terör eylemi, viktor orban, macaristan, taziye

Macaristan Başbakanı Orban'dan TUSAŞ terör saldırısı taziye mesajı

12:35 24.10.2024 (güncellendi: 12:41 24.10.2024)
Viktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara'da dün TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısını kınayarak taziyelerini iletti. Orban "Dün Ankara'da gerçekleştirilen acımasız terör saldırısını kınıyoruz" dedi.
Başbakan Orban bugün sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Dün Ankara'da gerçekleştirilen acımasız terör saldırısını kınıyoruz. Macar halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en derin taziyelerimi iletmek isterim ve Türkiye halkına başsağlığı diliyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız kurbanların aileleriyle birlikte."
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
DÜNYA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye taziyelerini iletti
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