Macaristan Başbakanı Orban'dan TUSAŞ terör saldırısı taziye mesajı

"Dün Ankara'da gerçekleştirilen acımasız terör saldırısını kınıyoruz. Macar halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en derin taziyelerimi iletmek isterim ve Türkiye halkına başsağlığı diliyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız kurbanların aileleriyle birlikte."