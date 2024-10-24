https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/yunanistan-basbakani-micotakis-turkiyeye-taziyelerini-iletti-1089595526.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye taziyelerini iletti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye taziyelerini iletti
Sputnik Türkiye
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısını kınayarak taziyelerini iletti. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T04:34+0300
2024-10-24T04:34+0300
2024-10-24T04:34+0300
dünya
türkiye
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kiryakos miçotakis
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tusaş terör saldırısı
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taziye
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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı. Miçotakis, gerçekleşen terör saldırısını kınarken, "Bugün Ankara'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Düşüncelerimiz ve en içten taziyelerimiz kurbanların aileleriyle" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/ankarada-tusasa-gerceklestirilen-teror-saldirisi-sebebiyle-cumhuriyet-bayrami-etkinlikleri-iptal-1089593481.html
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türkiye, yunanistan, kiryakos miçotakis, tusaş, tusaş terör saldırısı, kınama, taziye
türkiye, yunanistan, kiryakos miçotakis, tusaş, tusaş terör saldırısı, kınama, taziye
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye taziyelerini iletti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısını kınayarak taziyelerini iletti.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Miçotakis, gerçekleşen terör saldırısını kınarken, "Bugün Ankara'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Düşüncelerimiz ve en içten taziyelerimiz kurbanların aileleriyle" ifadelerini kullandı.