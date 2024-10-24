https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/lyon-besiktas-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1089636111.html

Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi 3.hafta maçında Beşiktaş Fransız takımı Olimpik Lyon'a konuk oluyor. Siyah Beyazlı takım grupta sonuncu sırada yer alırken Olimpik Lyon... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek.24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak maçta Beşiktaş Olimpik Lyon'un konuğu olacak. Groupama Stadı'nda başlayacak maçın hakemi Alman Harm Osmers olarak açıklandı.Beşiktaş Olimpik Lyon maçı hangi kanalda?Olimpik Lyon-Beşiktaş maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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