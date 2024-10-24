https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tffden-tusas-karari-fenerbahce-bu-aksam-siyah-bantla-cikiyor-1089633727.html

TFF'den TUSAŞ kararı: Fenerbahçe bu akşam siyah bantla çıkıyor

TFF'den TUSAŞ kararı: Fenerbahçe bu akşam siyah bantla çıkıyor

Sputnik Türkiye

TUSAŞ'da gerçekleştirilen terör eylemi sonrası TFF, bir hafta boyunca tüm liglerdeki maçlarda karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunulacağını ve kulüplerin... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T19:46+0300

2024-10-24T19:46+0300

2024-10-24T19:46+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

siyah

bant

fenerbahçe

manchester united

tusaş

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına bu hafta tüm liglerde maç öncesinde saygı duruşunda bulunma kararı aldı. TFF'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:Fenerbahçe siyah bantla çıkacakBu akşam saat 22.00'de İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların anısına müsabakaya siyah bantla çıkacağını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Liginde bu akşam oynayacağı Manchester United maçına, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına siyah bantla çıkacaktır" ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki--guvenlik-zirvesi-sona-erdi-1089632335.html

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