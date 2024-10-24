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TFF'den TUSAŞ kararı: Fenerbahçe bu akşam siyah bantla çıkıyor
TFF'den TUSAŞ kararı: Fenerbahçe bu akşam siyah bantla çıkıyor
Sputnik Türkiye
TUSAŞ'da gerçekleştirilen terör eylemi sonrası TFF, bir hafta boyunca tüm liglerdeki maçlarda karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunulacağını ve kulüplerin... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına bu hafta tüm liglerde maç öncesinde saygı duruşunda bulunma kararı aldı. TFF'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:Fenerbahçe siyah bantla çıkacakBu akşam saat 22.00'de İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların anısına müsabakaya siyah bantla çıkacağını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Liginde bu akşam oynayacağı Manchester United maçına, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına siyah bantla çıkacaktır" ifadeleri yer aldı.
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TFF'den TUSAŞ kararı: Fenerbahçe bu akşam siyah bantla çıkıyor

19:46 24.10.2024
© İHA / İHA-AW197135Türkiye Futbol Federasyonu, TFF
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© İHA / İHA-AW197135
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TUSAŞ'da gerçekleştirilen terör eylemi sonrası TFF, bir hafta boyunca tüm liglerdeki maçlarda karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunulacağını ve kulüplerin müsabakalara siyah kol bandı takacağını duyurdu. Aynı zamanda bu akşam oynanacak Manchester United maçına Fenerbahçe siyah bantla çıkacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına bu hafta tüm liglerde maç öncesinde saygı duruşunda bulunma kararı aldı.
TFF'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü lanetliyoruz."

Fenerbahçe siyah bantla çıkacak

Bu akşam saat 22.00'de İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların anısına müsabakaya siyah bantla çıkacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Liginde bu akşam oynayacağı Manchester United maçına, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına siyah bantla çıkacaktır" ifadeleri yer aldı.
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