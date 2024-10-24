https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israil-suriyenin-baskenti-sami-vurdu-1-asker-oldu-7-kisi-yaralandi-1089597186.html

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu: 1 asker öldü, 7 kişi yaralandı

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu: 1 asker öldü, 7 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Şam ve Humus kentine düzenlediği füze saldırısında bir Suriyeli askerlerin yaşamını kaybettiğini, 7 kişinin... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T07:42+0300

2024-10-24T07:42+0300

2024-10-24T08:00+0300

dünya

suriye

suriye savunma bakanlığı

israil

füze saldırısı

şam

humus

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Suriye Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, İsrail’in Şam ve Humus’a düzenlediği saldırılarda bir askerin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı ifade edildi.Saldırıda maddi hasar meydana geldiği de belirtildi.Suriye medyası, başkent Şam semalarında çok sayıda patlamanın duyulduğunu bildirdi.Öte yandan konuya ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.İsrail ordusu: Lübnan’ın güneyinde 20 Hizbullah mensubu öldürüldüİsrail ordusu, operasyonun devam ettiği Lübnan’ın güneyinde son bir günde 20 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a yönelik “sınırlı, lokal, hedefe yönelik kara operasyonunun devam ettiği” ifade edildi. İsrail Hava Kuvvetleri’nin aralarında fırlatma araçları ve altyapı tesisleri olmak üzere 160’tan fazla Hizbullah hedefine saldırı düzenlediği bildirildi.Aynı zamanda Gazze Şeridi’nin Cebeliye bölgesindeki operasyonun da devam ettiğini bildiren İsrail ordusu, onlarca Hamas mensubunun öldürüldüğü ve altyapı tesislerinin yıkıldığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/nebenzya-abdyi-suriyeye-yonelik-insanlik-disi-bir-politika-izlemekle-sucladi-1089593800.html

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şam

humus

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suriye, suriye savunma bakanlığı, israil, füze saldırısı, şam, humus