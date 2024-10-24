https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/nebenzya-abdyi-suriyeye-yonelik-insanlik-disi-bir-politika-izlemekle-sucladi-1089593800.html
Nebenzya, ABD'yi Suriye'ye yönelik insanlık dışı bir politika izlemekle suçladı
Nebenzya, ABD'yi Suriye'ye yönelik insanlık dışı bir politika izlemekle suçladı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin Suriye'de izlediği politikalar hakkında bazı... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD ve müttefiklerinin Şam’a karşı izlediği 'yıkıcı ve insanlık dışı' politikaları eleştirdi. Nebenzya, Ortadoğu'daki gerginliklerin ve özellikle İsrail'in Suriye'yi geniş çaplı bir çatışmaya kışkırtma olasılığının arttığı bir ortamda, Washington'un Şam'a karşı tutumunu sürdürmeye devam ettiğini ifade etti. Nebenzya, İsrail ordusunun Lübnan'daki askeri operasyonlarından dolayı meydana gelen mülteci akınının, Suriye üzerindeki politikalar üzerinde hiçbir etkisi olmadığını belirtti. Ayrıca Nebenzya, bu durumun, komşu ülke Suriye için büyük zorluklar yarattığını vurguladı ve Rusya’nın bölgedeki barış ve istikrar konusundaki endişelerini dile getirdi.Ayrıca Rus diplomat, bölgede giderek derinleşen şiddet sarmalının Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki durumu daha da kötüleştirdiğine ve genişleyen bir çatışmanın içine çekilme riskine neden olduğuna dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/pentagon-sefi-austin-ukraynadaki-catisma-muzakerelerle-sona-erecek-1089593913.html
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rusya, abd, suriye, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi
rusya, abd, suriye, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi
Nebenzya, ABD'yi Suriye'ye yönelik insanlık dışı bir politika izlemekle suçladı
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin Suriye'de izlediği politikalar hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD ve müttefiklerinin Şam’a karşı izlediği 'yıkıcı ve insanlık dışı' politikaları eleştirdi. Nebenzya, Ortadoğu'daki gerginliklerin ve özellikle İsrail'in Suriye'yi geniş çaplı bir çatışmaya kışkırtma olasılığının arttığı bir ortamda, Washington'un Şam'a karşı tutumunu sürdürmeye devam ettiğini ifade etti.
Nebenzya, İsrail ordusunun Lübnan'daki askeri operasyonlarından dolayı meydana gelen mülteci akınının, Suriye üzerindeki politikalar üzerinde hiçbir etkisi olmadığını belirtti. Ayrıca Nebenzya, bu durumun, komşu ülke Suriye için büyük zorluklar yarattığını vurguladı ve Rusya’nın bölgedeki barış ve istikrar konusundaki endişelerini dile getirdi.
Ayrıca Rus diplomat, bölgede giderek derinleşen şiddet sarmalının Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki durumu daha da kötüleştirdiğine ve genişleyen bir çatışmanın içine çekilme riskine neden olduğuna dikkat çekti.