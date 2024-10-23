Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 mağlup etti: Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması ne?
© AA / Piero CruciattiGalatasaray,
© AA / Piero Cruciatti
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UEFA Avrupa Ligi 3.hafta maçında Galatasaray Elfsborg ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Maçı sarı kırmızılı takım 4-3 alırken gollerini Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kaydetti. Galatasaray galibiyet ile 36 takımlı ligde 7 puanla birinci sırada yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi maçında Galatasaray İsveç takımı Elfsborg'u kendi evinde 4-3 yendi.
Avrupa Ligi'nde Galatasaray İsveç takımı Elfsborg ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Maçın 28'inci dakikasında Icardi ilk golü atarken, 40'ıncı dakikada Abdülkerim Bardakçı, 43'üncü dakikada Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün 83.dakikada attığı son gol ile sarı kırmızılı takım galip geldi. Galatasaray Avrupa Ligi'nde hiç mağlup olmadan 7 puan ile 36 takımlı ligde birinci sırada yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi Puan durumu nedir?
1-Galatasaray - 7 puan
2-Bodø/Glimt - 7 puan
3-Lazio - 6 puan
4-Lyon - 6 puan
5-Tottenham - 6 puan
6-FCSB - 6 puan
7-Anderlecht - 6 puan
8-Ajax - 4 puan
9-Eintracht Frankfurt - 4 puan
10-Midtjylland - 4 puan
11-Slavia Prag - 4 puan
12-Athletic Bilbao - 4 puan
13-Hoffenheim - 4 puan
14-Fenerbahçe - 4 puan
15-Olympiakos - 3 puan
16-Elfsborg - 3 puan
17-Rangers - 3 puan
18-AZ - 3 puan
19-Malmö - 3 puan
20-Braga - 3 puan
21-Manchester United - 2 puan
22-Viktoria Plzeň - 2 puan
23-Twente - 2 puan
24-Porto - 1 puan
25-Real Sociedad - 1 puan
26-Union Saint-Gilloise - 1 puan
27-Roma - 1 puan
28-Ludogorets - 1 puan
29-Rīgas FS - 1 puan
30-Nice - 1 puan
31-Ferençvaroş - 0 puan
32-M. Tel-Aviv - 0 puan
33-PAOK - 0 puan
34-Karabağ - 0 puan
35-Dinamo Kiev - 0 puan
36-Beşiktaş - 0 puan
UEFA ülke puanı sıralaması
1-İngiltere: 92 bin 446
2-İtalya: 81 bin 481
3-İspanya: 75 bin 703
4-Almanya: 74 bin 285
5-Fransa: 61 bin 379
6-Hollanda: 56 bin 566
7-Portekiz: 53 bin 016
8-Belçika: 46 bin 400
9-Çek Cumhuriyeti: 40 bin 450
10-Türkiye: 37 bin 300
2-İtalya: 81 bin 481
3-İspanya: 75 bin 703
4-Almanya: 74 bin 285
5-Fransa: 61 bin 379
6-Hollanda: 56 bin 566
7-Portekiz: 53 bin 016
8-Belçika: 46 bin 400
9-Çek Cumhuriyeti: 40 bin 450
10-Türkiye: 37 bin 300