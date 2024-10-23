https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/galatasaray-elfsborgu-4-3-maglup-etti-turkiyenin-uefa-ulke-puani-siralamasi-ne-1089589300.html

Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 mağlup etti: Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması ne?

Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 mağlup etti: Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması ne?

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi 3.hafta maçında Galatasaray Elfsborg ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Maçı sarı kırmızılı takım 4-3 alırken gollerini... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

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UEFA Avrupa Ligi maçında Galatasaray İsveç takımı Elfsborg'u kendi evinde 4-3 yendi.Avrupa Ligi'nde Galatasaray İsveç takımı Elfsborg ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Maçın 28'inci dakikasında Icardi ilk golü atarken, 40'ıncı dakikada Abdülkerim Bardakçı, 43'üncü dakikada Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün 83.dakikada attığı son gol ile sarı kırmızılı takım galip geldi. Galatasaray Avrupa Ligi'nde hiç mağlup olmadan 7 puan ile 36 takımlı ligde birinci sırada yer alıyor.UEFA Avrupa Ligi Puan durumu nedir?UEFA ülke puanı sıralaması1-İngiltere: 92 bin 4462-İtalya: 81 bin 4813-İspanya: 75 bin 7034-Almanya: 74 bin 2855-Fransa: 61 bin 3796-Hollanda: 56 bin 5667-Portekiz: 53 bin 0168-Belçika: 46 bin 4009-Çek Cumhuriyeti: 40 bin 45010-Türkiye: 37 bin 300

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/galatasaray-besiktas-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1089560983.html

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