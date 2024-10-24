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Ahmet Hakan: Teröristleri kudurttuğuna göre, aynen devam
Ahmet Hakan: Teröristleri kudurttuğuna göre, aynen devam
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Bahçeli'nin Meclis'teki Öcalan çağrısı üzerine oluşan atmosfer sonrası TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısına ilişkin "Teröristler kudurmaktadır... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Ahmet Hakan, "Barışın yüz adımından ilk adımı atılmışken. Belirsizlik devam ederken. Türkiye’nin gözbebeği, hepimizin gururu TUSAŞ’ımıza pusu kurdular, saldırdılar, kan döktüler" dedi ve Bahçeli'nin Öcalan çıkışı ile başlayan sürecin devam etmesi gerektiğini kararlı bir şekilde dile getirdi.Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında, 'aynen devam' diyerek tüm liderlere seslendi:
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bahçeli öcalan, tusaş patlama, ahmet hakan pkk, ahmet hakan bahçeli, ahmet hakan yazısı

Ahmet Hakan: Teröristleri kudurttuğuna göre, aynen devam

09:35 24.10.2024
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, Bahçeli'nin Meclis'teki Öcalan çağrısı üzerine oluşan atmosfer sonrası TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısına ilişkin "Teröristler kudurmaktadır. Ağababaları telaştadır. Madem öyle... Aynen devam" dedi.
Ahmet Hakan, "Barışın yüz adımından ilk adımı atılmışken. Belirsizlik devam ederken. Türkiye’nin gözbebeği, hepimizin gururu TUSAŞ’ımıza pusu kurdular, saldırdılar, kan döktüler" dedi ve Bahçeli'nin Öcalan çıkışı ile başlayan sürecin devam etmesi gerektiğini kararlı bir şekilde dile getirdi.
TUSAŞ terör saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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Terör saldırısı sonrası TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan açıklama
07:57
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında, 'aynen devam' diyerek tüm liderlere seslendi:
"Daha sadece adı telaffuz edilmişken. Henüz hiçbir şey belli olmamışken. Bahçeli’nin çağrısı tartışılırken. Öcalan’la yeğeni görüşürken. Bir umut doğmuşken. Barışın yüz adımından ilk adımı atılmışken. Belirsizlik devam ederken. Türkiye’nin gözbebeği, hepimizin gururu TUSAŞ’ımıza pusu kurdular, saldırdılar, kan döktüler. Bu alçak ve hain saldırıdan çıkan sonuçlar şunlardır: Teröristler kudurmaktadır. Ağababaları telaştadır. Terörizmin arkasındakiler kanlı mesajlar göndermektedir. Türkiye’nin bölgede bir barış adası olmasını istemeyenler harekete geçmiştir. Kalleşler ayaktadır. İsrail’i, ABD’si... Hepsi olağan şüphelidir. Madem öyle... Aynen devam Sayın Cumhurbaşkanı. Aynen devam Sayın Devlet Bahçeli. Aynen devam Sayın Özgür Özel. Aynen devam DEM Parti. Aynen devam Türkiye. Aynen devam. Aynen devam."
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