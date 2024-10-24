Ahmet Hakan: Teröristleri kudurttuğuna göre, aynen devam

"Daha sadece adı telaffuz edilmişken. Henüz hiçbir şey belli olmamışken. Bahçeli’nin çağrısı tartışılırken. Öcalan’la yeğeni görüşürken. Bir umut doğmuşken. Barışın yüz adımından ilk adımı atılmışken. Belirsizlik devam ederken. Türkiye’nin gözbebeği, hepimizin gururu TUSAŞ’ımıza pusu kurdular, saldırdılar, kan döktüler. Bu alçak ve hain saldırıdan çıkan sonuçlar şunlardır: Teröristler kudurmaktadır. Ağababaları telaştadır. Terörizmin arkasındakiler kanlı mesajlar göndermektedir. Türkiye’nin bölgede bir barış adası olmasını istemeyenler harekete geçmiştir. Kalleşler ayaktadır. İsrail’i, ABD’si... Hepsi olağan şüphelidir. Madem öyle... Aynen devam Sayın Cumhurbaşkanı. Aynen devam Sayın Devlet Bahçeli. Aynen devam Sayın Özgür Özel. Aynen devam DEM Parti. Aynen devam Türkiye. Aynen devam. Aynen devam."