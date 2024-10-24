24 Ekim Perşembe günü diziler yayınlanmayacak: Bu akşam diziler neden yok?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Messi Cam' uygulaması başlıyor: 'TikTok kadar önemli bir salgın'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ercan Karakaş: 'Aday belirlerken, parti içi mekanizmalar çalışmalı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mesut Güztoklusu: Sürücü kursları yeterli eğitimi vermiyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Noro-virüs aşısı için ilk denemeler başladı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gelecek 10 yılda teknolojik risklerin şiddeti artacak
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘G20’nin üçte biri BRICS’ten oluşuyor. G7 ile eşit güç seviyesinde diyebiliriz’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin para tuzağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık finansman
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Haberi olmadan midesi alındı: 17 kilo verdi, ölümden döndü
19:30
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe neresi?
19:43
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri: Türkiye’nin BRICS işbirliği tartışma yaratabilir
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Canan Karatay 'bütün hastalıkların nedeni' diyerek uyardı
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Genel af kimlere çıkabilir?
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Musk ve Gates karşı karşıya: Teknoloji devleri kesenin ağzını açtı
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Galatasaray, başarılı bir mücadele ortaya koydu'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara'da terör saldırısı... Abdullah Ağar: ‘Birileri Türkiye’nin BRICS zirvesine katılmasından rahatsız olmuş olabilir’
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İlaç fiyatlarına zam
12:06
82 dk
HABER MASASI
Ülkemizde son zamanlarda artan aşı karşıtlığı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Sosyal medya nasıl yavaşlatılıyor, kanunen haklarımız neler?
14:05
55 dk
ÖZEL HABER
Teröristlerin hedef aldığı TUSAŞ’ın önemi: Milli uçaktan ANKA SİHA’ya yerli projeler
15:03
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:20
14 dk
ÖZEL HABER
TUSAŞ’ın ‘hayalet SİHA’ projesi: ANKA 3
15:38
2 dk
ANKARA FARKI
TUSAŞ saldırısı ne anlama geliyor?
15:50
66 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:25
54 dk
PUTIN BRICS ZİRVESİ KAPANIŞINDA KONUŞUYOR
'Rusya'yı tehdit etmek anlamsız'
18:22
59 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’yi kana bulayan terör: Son 10 yılda yaşananlar
20:42
5 dk
SESLİ HABER
Havacılık devi Boeing 6 milyar dolar zarar etti
20:56
1 dk
ÖZEL HABER
TUSAŞ heyeti de oradaydı: Türk savunma sanayisinde SAHA EXPO neden önemli?
21:12
3 dk
SESLİ HABER
BRICS'ten Filistin'in BM'ye tam üye olmasına destek
21:24
1 dk
SESLİ HABER
Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini kullandı
21:34
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/24-ekim-persembe-gunu-diziler-yayinlanmayacak-bu-aksam-diziler-neden-yok-1089628898.html
24 Ekim Perşembe günü diziler yayınlanmayacak: Bu akşam diziler neden yok?
24 Ekim Perşembe günü diziler yayınlanmayacak: Bu akşam diziler neden yok?
Sputnik Türkiye
24 Ekim Perşembe günü yayınlanması planlanan dizilerin reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle yayınlanmayacağı ifade edildi. UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T18:07+0300
2024-10-24T18:07+0300
türkiye
dizi
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
televizyon
maç
maç yayını
avrupa
uefa avrupa ligi
fenerbahçe
galatasaray sk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/13/1075587600_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_21b20cdf013603487f3a59cd141d332b.jpg
UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanması nedeniyle düşen reklam gelirleri dizi sektörünü etkiledi.Bu akşam yayınlanması planlanan İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Bir Gece Masalı ve Siyah Kalp gibi dizilerin yeni bölümü iptal edildi. Dizilerin tekrar bölümlerinin yayınlanmasının sebebi ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe-Manchester United ve Lyon-Beşiktaş maçlarının reklam gelirlerini düşürmesi olarak gösterildi. 24 Ekim Perşembe günü hangi diziler yayınlanacak?Kanal D ekranlarında saat 20.00'da İnci Taneleri tekrar bölümü yayınlanacak.ATV kanalında saat 20.00'da Bir Gece Masalı isimli dizi yayınlanacak.Show Tv'de Siyah Kalp tekrar bölümü ile ekranlara gelecek. NOW Tv'de ise saat 20.00'da Hudutsuz Sevda yayınlanacak.Fenerbahçe Manchester United maçı hangi kanalda?Fenerbahçe-Manchester United maçı TRT1 ekranlarından saat 22.00'da naklen yayınlanacak.Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda?Lyon-Beşiktaş maçı saat 22.00'da TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/29-ekim-cumhuriyet-bayrami-konserleri-istanbulda-hangi-sanatcilar-olacak-1089627628.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/13/1075587600_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_594c1b7c6f2ca614628a536e6deb2bdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe - manchester united maç kadrosu, fenerbahçe - manchester united, fenerbahçe manchester united hangi kanalda, beşiktaş maçı hangi kanalda, bugün neden dizi yok, 24 ekim perşembe günü dizileri, perşembe günü dizileri
fenerbahçe - manchester united maç kadrosu, fenerbahçe - manchester united, fenerbahçe manchester united hangi kanalda, beşiktaş maçı hangi kanalda, bugün neden dizi yok, 24 ekim perşembe günü dizileri, perşembe günü dizileri

24 Ekim Perşembe günü diziler yayınlanmayacak: Bu akşam diziler neden yok?

18:07 24.10.2024
© AATelevizyon
Televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AA
Abone ol
24 Ekim Perşembe günü yayınlanması planlanan dizilerin reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle yayınlanmayacağı ifade edildi. UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının yayınlanması dizilerin reklam gelirini düşürdüğü için bu kararın alındığı belirtildi.
UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanması nedeniyle düşen reklam gelirleri dizi sektörünü etkiledi.
Bu akşam yayınlanması planlanan İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Bir Gece Masalı ve Siyah Kalp gibi dizilerin yeni bölümü iptal edildi. Dizilerin tekrar bölümlerinin yayınlanmasının sebebi ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe-Manchester United ve Lyon-Beşiktaş maçlarının reklam gelirlerini düşürmesi olarak gösterildi.

24 Ekim Perşembe günü hangi diziler yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında saat 20.00'da İnci Taneleri tekrar bölümü yayınlanacak.
ATV kanalında saat 20.00'da Bir Gece Masalı isimli dizi yayınlanacak.
Show Tv'de Siyah Kalp tekrar bölümü ile ekranlara gelecek.
NOW Tv'de ise saat 20.00'da Hudutsuz Sevda yayınlanacak.

Fenerbahçe Manchester United maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-Manchester United maçı TRT1 ekranlarından saat 22.00'da naklen yayınlanacak.

Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Lyon-Beşiktaş maçı saat 22.00'da TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
YAŞAM
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri: İstanbul'da hangi sanatçılar olacak?
17:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала