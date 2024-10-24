https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/24-ekim-persembe-gunu-diziler-yayinlanmayacak-bu-aksam-diziler-neden-yok-1089628898.html

24 Ekim Perşembe günü diziler yayınlanmayacak: Bu akşam diziler neden yok?

24 Ekim Perşembe günü diziler yayınlanmayacak: Bu akşam diziler neden yok?

Sputnik Türkiye

24 Ekim Perşembe günü yayınlanması planlanan dizilerin reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle yayınlanmayacağı ifade edildi. UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T18:07+0300

2024-10-24T18:07+0300

2024-10-24T18:07+0300

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UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanması nedeniyle düşen reklam gelirleri dizi sektörünü etkiledi.Bu akşam yayınlanması planlanan İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Bir Gece Masalı ve Siyah Kalp gibi dizilerin yeni bölümü iptal edildi. Dizilerin tekrar bölümlerinin yayınlanmasının sebebi ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe-Manchester United ve Lyon-Beşiktaş maçlarının reklam gelirlerini düşürmesi olarak gösterildi. 24 Ekim Perşembe günü hangi diziler yayınlanacak?Kanal D ekranlarında saat 20.00'da İnci Taneleri tekrar bölümü yayınlanacak.ATV kanalında saat 20.00'da Bir Gece Masalı isimli dizi yayınlanacak.Show Tv'de Siyah Kalp tekrar bölümü ile ekranlara gelecek. NOW Tv'de ise saat 20.00'da Hudutsuz Sevda yayınlanacak.Fenerbahçe Manchester United maçı hangi kanalda?Fenerbahçe-Manchester United maçı TRT1 ekranlarından saat 22.00'da naklen yayınlanacak.Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda?Lyon-Beşiktaş maçı saat 22.00'da TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

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