https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/29-ekim-cumhuriyet-bayrami-konserleri-istanbulda-hangi-sanatcilar-olacak-1089627628.html
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri: İstanbul'da hangi sanatçılar olacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri: İstanbul'da hangi sanatçılar olacak?
Sputnik Türkiye
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Ankara'da düzenlenen TUSAŞ saldırısı... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T17:31+0300
2024-10-24T17:31+0300
2024-10-24T17:31+0300
yaşam
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
cumhuriyet
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
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Türkiye Cumhuriyet'inin 101. yıl dönümü vesilesi ile 29 Ekim Salı günü İstanbul ve Türkiye'de kutlamalar yapılacak.Türk Uzay ve Havacılık Sanayii (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısı nedeniyle 29 Ekim kutlamalarını Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iptal ettiğini açıklamıştı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konser programını resmi internet sitesinde paylaşarak konserlerin tanıtımını yaptı. İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 27 Ekim tarihinde Eypio ve Edip Akbayram Başakşehir Sular Vadisi'nde konser verecek.28 Ekim'de ise Koliva ve Onur Akın Sultanbeyli Kent Meydanı'nda yer alacak.29 Ekim Konserleri Yenikapı Etkinlik Alanı'nda saat 18.00'da başlayacak. DJ Burak Yeter, Hadise, Emir Can İğrek konserlerde sahne alacak isimler olacak. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından film gösterimleri yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tusasa-teror-saldirisina-yanit-verdiler-turk-savunma-sanayisinden-govde-gosterisi-1089619430.html
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istanbul konser takvimi, 29 ekim konserleri
istanbul konser takvimi, 29 ekim konserleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri: İstanbul'da hangi sanatçılar olacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Ankara'da düzenlenen TUSAŞ saldırısı sonrası Ankara ve İzmir'de konserler ileri tarihe ertelenirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konser programını resmi hesabından paylaştı.
Türkiye Cumhuriyet'inin 101. yıl dönümü vesilesi ile 29 Ekim Salı günü İstanbul ve Türkiye'de kutlamalar yapılacak.
Türk Uzay ve Havacılık Sanayii (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısı nedeniyle 29 Ekim kutlamalarını Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iptal ettiğini açıklamıştı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konser programını resmi internet sitesinde paylaşarak konserlerin tanıtımını yaptı.
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı konser takvimi
27 Ekim tarihinde Eypio ve Edip Akbayram Başakşehir Sular Vadisi'nde konser verecek.
28 Ekim'de ise Koliva ve Onur Akın Sultanbeyli Kent Meydanı'nda yer alacak.
29 Ekim Konserleri Yenikapı Etkinlik Alanı'nda saat 18.00'da başlayacak. DJ Burak Yeter, Hadise, Emir Can İğrek konserlerde sahne alacak isimler olacak. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından film gösterimleri yapılacak.