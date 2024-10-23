https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusastaki-teror-saldirisina-iliskin-yayin-yasagi-geldi-1089575985.html
TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı geldi
TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı geldi
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Şahin, TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı geldiğini duyurdu. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T17:12+0300
2024-10-23T17:12+0300
2024-10-23T17:22+0300
türkiye
terör
rtük
tusaş
pkk
içişleri bakanlığı
patlama
yayın yasağı
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RTÜK Başkanı Şahin, TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı geldiğini şu sözlerle duyurdu.
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yayın yasağı, rtük yayın yasağı, ebubekir şahin rtük, ebubekir tusaş patlama
TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı geldi
17:12 23.10.2024 (güncellendi: 17:22 23.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
RTÜK Başkanı Şahin, TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı geldiğini duyurdu.
RTÜK Başkanı Şahin, TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı geldiğini şu sözlerle duyurdu.
Yerli ve millî savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır. Medyamızda, resmî makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir. Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır. İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır.