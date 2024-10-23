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ABD Başkanı Biden: Bunu beş yıl önce söyleseydim beni hapse atardınız ancak Trump'ı hapse atmalıyız
ABD Başkanı Biden: Bunu beş yıl önce söyleseydim beni hapse atardınız ancak Trump'ı hapse atmalıyız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Salı günü yaptığı konuşmasında, 'Donald Trump'ın demokrasi için büyük bir tehdit oluşturduğunu ve hapse atılması gerektiğini' söyledi... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T13:52+0300
2024-10-23T14:03+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, 2024 ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olan Donald Trump'ın başkanlığa geri dönmesi ihtimalinin endişe uyandırdığını söyledi. Kasım ayında yapılacak olan seçimlerde aday olmayan Joe Biden, dün yaptığı konuşmasında 'Trump'ın hapse atılması gerektiğini' söyledi.81 yaşındaki Biden, ABD'nin Granite eyaletinin başkenti olan Concord'da Demokrat Parti'nin düzenlediği konuşmasında, 'bunu beş yıl önce söyleseydi hapse atılacağını' söyleyerek 'Trump'ın hapse atılması gerektiğini' vurguladı.Trump hakkında 'demokrasi için gerçek bir tehdit' diye bahseden Biden, Cumhuriyetçi adayın 'her bir kamu görevlisini değiştirmek istediğini, Yüksek Mahkeme'nin dokunulmazlık kararına dayanarak, eğer gerekirse, kendisine tehdit oluşturduğuna inandığı bir kişiyi fiziksel olarak ortadan kaldırma hakkına sahip olduğunu düşündüğünü' iddia etti.Trump, bu sözlerden sonra, Demokrat Parti'nin başka adayı olan Kamala Harris'i Biden'ın açıklamalarını 'kınamaya' davet ettiDonald Trump'ın seçim kampanyasının basın sekreteri Karoline Leavitt, basın toplantısında yaptığı açıklamasında, 'Biden'ın gerçeği itiraf ettiğini, Biden ve Kamala Harris'in planının rakipleri Trump'ı adil ve dürüst bir şekilde yenemedikleri için siyasi olarak zulmetmek olduğunu' söyledi.Leavitt, Harris-Biden yönetiminin 'demokrasi için gerçek bir tehdit' olduğunu ve Kamala Harris'i Joe Biden'ın utanç verici açıklamasını kınamaya çağırdı.2024 ABD seçimleri ne zaman? ABD Başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek. Son derece büyük tartışmalara sahne olan ve adaylar arasındaki gerilimin hızla yükseldiği seçimlerde Demokratların adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı ise Donald Trump.
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abd seçimleri, abd seçimleri ne zaman, abd seçimleri 2024 ne zaman, abd seçim tarihi
abd seçimleri, abd seçimleri ne zaman, abd seçimleri 2024 ne zaman, abd seçim tarihi

ABD Başkanı Biden: Bunu beş yıl önce söyleseydim beni hapse atardınız ancak Trump'ı hapse atmalıyız

13:52 23.10.2024 (güncellendi: 14:03 23.10.2024)
© AP PhotoJoe Biden BM Genel Kurulu
Joe Biden BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AP Photo
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ABD Başkanı Joe Biden, Salı günü yaptığı konuşmasında, 'Donald Trump'ın demokrasi için büyük bir tehdit oluşturduğunu ve hapse atılması gerektiğini' söyledi. Sözlerin üzerine Trump'ın sekreterinin basın toplantısında, Kamala Harris'i Biden'ın 'utanç verici' açıklamasını kınamaya çağırdı.
ABD Başkanı Joe Biden, 2024 ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olan Donald Trump'ın başkanlığa geri dönmesi ihtimalinin endişe uyandırdığını söyledi. Kasım ayında yapılacak olan seçimlerde aday olmayan Joe Biden, dün yaptığı konuşmasında 'Trump'ın hapse atılması gerektiğini' söyledi.
81 yaşındaki Biden, ABD'nin Granite eyaletinin başkenti olan Concord'da Demokrat Parti'nin düzenlediği konuşmasında, 'bunu beş yıl önce söyleseydi hapse atılacağını' söyleyerek 'Trump'ın hapse atılması gerektiğini' vurguladı.
Trump hakkında 'demokrasi için gerçek bir tehdit' diye bahseden Biden, Cumhuriyetçi adayın 'her bir kamu görevlisini değiştirmek istediğini, Yüksek Mahkeme'nin dokunulmazlık kararına dayanarak, eğer gerekirse, kendisine tehdit oluşturduğuna inandığı bir kişiyi fiziksel olarak ortadan kaldırma hakkına sahip olduğunu düşündüğünü' iddia etti.

Trump, bu sözlerden sonra, Demokrat Parti'nin başka adayı olan Kamala Harris'i Biden'ın açıklamalarını 'kınamaya' davet etti

Donald Trump'ın seçim kampanyasının basın sekreteri Karoline Leavitt, basın toplantısında yaptığı açıklamasında, 'Biden'ın gerçeği itiraf ettiğini, Biden ve Kamala Harris'in planının rakipleri Trump'ı adil ve dürüst bir şekilde yenemedikleri için siyasi olarak zulmetmek olduğunu' söyledi.
Leavitt, Harris-Biden yönetiminin 'demokrasi için gerçek bir tehdit' olduğunu ve Kamala Harris'i Joe Biden'ın utanç verici açıklamasını kınamaya çağırdı.

2024 ABD seçimleri ne zaman?

ABD Başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek. Son derece büyük tartışmalara sahne olan ve adaylar arasındaki gerilimin hızla yükseldiği seçimlerde Demokratların adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı ise Donald Trump.
ABD seçimlerinde Musk, Trump'a destek çıkarken Bill Gates, Harris'e 50 milyon dolarlık bağış yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
DÜNYA
ABD seçimlerinde Musk, Trump'a destek çıkarken Bill Gates, Harris'e 50 milyon dolarlık bağış yaptı
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