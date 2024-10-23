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TBMM Adalet Komisyonunda yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk 13 maddesi kabul edildi
TBMM Adalet Komisyonunda yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk 13 maddesi kabul edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T01:03+0300
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TBMM Adalet Komisyonunda, görüşülen 23 maddelik Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 13 maddesi kabul edildi. Avukatlık kanununda değişikliğe gidiliyorKabul edilen maddelere göre, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları veya yardımcıları ile hakim ve savcılar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, görev yerleri saklı kalmak kaydıyla mahkemelerdeki staj sürecinde avukatlık stajı yapabilecekler. Bu süre zarfında, ilgilinin talebi üzerine yıllık izin de kullanılabilecek.Avukat yanında gerçekleştirilecek staj sürecinde, kamu kurum ve kuruluşu, ilgilinin kamu görevini etkilemeyecek şekilde çalışma saatleri ile izin dönemleri ve süreleri düzenlenebilecek. Ancak, ifa edilen kamu görevinin niteliği nedeniyle stajın aynı anda yapılması durumunda kamu görevinde aksama riski söz konusu olduğunda, avukat yanında yapılan staj süresince ilgiliye aylıksız veya ücretsiz izin verilebilecek.İlgili mevzuatta memur kadrolarına geçiş hakkı tanınan sözleşmeli personel ancak memur kadrolarına geçiş hakkını kazandıktan sonra bu hükümlerden yararlanabilecek. Aylıksız veya ücretsiz izinler diğer mevzuatta yer alan sınırlamalara tabi olmayacak.Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanların staj sürecindeki izin dönemleri ve süreleriyle çalışma saatlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce avukatlık stajına başlamış olanlar hakkında ise önceki hükümler uygulanacak.Noterlerin tatil gün ve saatlerine ilişkin düzenlemeNoterlik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, noterlerin tatil günleri ve saatlerindeki çalışma usul ve esasları belirlenecek. Bu kapsamda, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmaları, Türkiye Noterler Birliği’nin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe girecek yönetmelikte düzenlenecek.Noterlik Ücret Tarifesi düzenlemeleri, her yıl mart ayında gerçekleştirilmesi yerine, artık ocak ayı başında gerçekleştirilecek. Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen belgeler nedeniyle ödenecek vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri, noterlik ücretleri ve diğer işlem giderleri, nakit olarak veya banka kartı, kredi kartı gibi yöntemlerle tahsil edilecek. Ayrıca, noterlerin vergi, resim ve harçlar ile değerli kağıt bedellerine ilişkin beyanname verme usulü sadeleştirilecek. Bu çerçevede, bir önceki aya ait beyannameler, her ayın ilk 5 iş günü içinde hazırlanarak ilgili dairelere sunulacak.Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanındaki bilgilerin, Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 18. maddesi çerçevesinde kişi ve kurumlarla paylaşılması halinde, Türkiye Noterler Birliği tarafından sorgu veya dönen kayıt başına 2 lira işlem katılım payı talep edilecek. Bu miktar, her yıl bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda belirlenen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından itibaren artırılarak uygulanacak. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden katılım payı alınmayacak. Katılım payından muaf tutulacak diğer kişi ve kurumlarla ilgili uygulama detayları yönetmelikle düzenlenecek.El yazısıyla imzalanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imza ile Türkiye Noterler Birliği’nin bilişim sistemine kaydedilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, Yargıtay ve Danıştay başkanlıkları ile hakim ve savcı kadrolarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılacak.Türk Medeni Kanunu'nda değişiklikTürk Medeni Kanunu’nda yapılan değişiklikle, adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt, Basın İlan Kurumu’nun ilan portalında ilan edilecek. İlanda hükmü veren mahkeme, kararın verildiği tarih, dosyanın esas ve karar numarası, adın değiştirilmesine karar verilen kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yer, doğum tarihi, anne ve baba adı, önceki adı ve soyadı ile mahkeme kararıyla verilen yeni adı ve soyadı bilgileri yer alacak. Boşanma davasının reddinin kesinleşmesinin ardından, ortak hayatı sürdüremeyen çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gerekli süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılan davanın reddedilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl geçmesi durumunda, ortak hayat her ne sebeple olursa olsun yeniden kurulamadıysa, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verilecek. Teklifin 13 maddesinin kabul edilmesinin ardından, Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, görüşmelere yarın saat 11.30’da devam edileceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/etki-ajanligi-duzenlemesinin-yer-aldigi-kanun-teklifi-adalet-komisyonunda-1089543658.html
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TBMM Adalet Komisyonunda yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk 13 maddesi kabul edildi

01:03 23.10.2024
© AA / Doğukan KeskinkılıçTBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanmıştı. Kanun Teklifi'nin ilk 13 maddesi kabul edildi.
TBMM Adalet Komisyonunda, görüşülen 23 maddelik Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 13 maddesi kabul edildi.

Avukatlık kanununda değişikliğe gidiliyor

Kabul edilen maddelere göre, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.
Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları veya yardımcıları ile hakim ve savcılar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, görev yerleri saklı kalmak kaydıyla mahkemelerdeki staj sürecinde avukatlık stajı yapabilecekler. Bu süre zarfında, ilgilinin talebi üzerine yıllık izin de kullanılabilecek.
Avukat yanında gerçekleştirilecek staj sürecinde, kamu kurum ve kuruluşu, ilgilinin kamu görevini etkilemeyecek şekilde çalışma saatleri ile izin dönemleri ve süreleri düzenlenebilecek. Ancak, ifa edilen kamu görevinin niteliği nedeniyle stajın aynı anda yapılması durumunda kamu görevinde aksama riski söz konusu olduğunda, avukat yanında yapılan staj süresince ilgiliye aylıksız veya ücretsiz izin verilebilecek.
İlgili mevzuatta memur kadrolarına geçiş hakkı tanınan sözleşmeli personel ancak memur kadrolarına geçiş hakkını kazandıktan sonra bu hükümlerden yararlanabilecek. Aylıksız veya ücretsiz izinler diğer mevzuatta yer alan sınırlamalara tabi olmayacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanların staj sürecindeki izin dönemleri ve süreleriyle çalışma saatlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.
Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce avukatlık stajına başlamış olanlar hakkında ise önceki hükümler uygulanacak.

Noterlerin tatil gün ve saatlerine ilişkin düzenleme

Noterlik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, noterlerin tatil günleri ve saatlerindeki çalışma usul ve esasları belirlenecek. Bu kapsamda, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmaları, Türkiye Noterler Birliği’nin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe girecek yönetmelikte düzenlenecek.
Noterlik Ücret Tarifesi düzenlemeleri, her yıl mart ayında gerçekleştirilmesi yerine, artık ocak ayı başında gerçekleştirilecek.
Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen belgeler nedeniyle ödenecek vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri, noterlik ücretleri ve diğer işlem giderleri, nakit olarak veya banka kartı, kredi kartı gibi yöntemlerle tahsil edilecek.
Ayrıca, noterlerin vergi, resim ve harçlar ile değerli kağıt bedellerine ilişkin beyanname verme usulü sadeleştirilecek. Bu çerçevede, bir önceki aya ait beyannameler, her ayın ilk 5 iş günü içinde hazırlanarak ilgili dairelere sunulacak.
Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanındaki bilgilerin, Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 18. maddesi çerçevesinde kişi ve kurumlarla paylaşılması halinde, Türkiye Noterler Birliği tarafından sorgu veya dönen kayıt başına 2 lira işlem katılım payı talep edilecek.
Bu miktar, her yıl bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda belirlenen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından itibaren artırılarak uygulanacak. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden katılım payı alınmayacak. Katılım payından muaf tutulacak diğer kişi ve kurumlarla ilgili uygulama detayları yönetmelikle düzenlenecek.
El yazısıyla imzalanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imza ile Türkiye Noterler Birliği’nin bilişim sistemine kaydedilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, Yargıtay ve Danıştay başkanlıkları ile hakim ve savcı kadrolarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılacak.

Türk Medeni Kanunu'nda değişiklik

Türk Medeni Kanunu’nda yapılan değişiklikle, adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt, Basın İlan Kurumu’nun ilan portalında ilan edilecek. İlanda hükmü veren mahkeme, kararın verildiği tarih, dosyanın esas ve karar numarası, adın değiştirilmesine karar verilen kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yer, doğum tarihi, anne ve baba adı, önceki adı ve soyadı ile mahkeme kararıyla verilen yeni adı ve soyadı bilgileri yer alacak.
Boşanma davasının reddinin kesinleşmesinin ardından, ortak hayatı sürdüremeyen çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gerekli süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılan davanın reddedilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl geçmesi durumunda, ortak hayat her ne sebeple olursa olsun yeniden kurulamadıysa, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verilecek.
Teklifin 13 maddesinin kabul edilmesinin ardından, Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, görüşmelere yarın saat 11.30’da devam edileceğini duyurdu.
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POLİTİKA
'Etki ajanlığı' düzenlemesinin yer aldığı kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda
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