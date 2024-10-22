https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/birlesmis-milletler-genel-sekreterligi-bricsin-onemine-dikkat-cekti-dunya-nufusunun-yarisini-temsil-1089545974.html

Birleşmiş Milletler BRICS'in önemine dikkat çekti: 'Dünya nüfusunun yarısını temsil ediyor'

Birleşmiş Milletler BRICS'in önemine dikkat çekti: 'Dünya nüfusunun yarısını temsil ediyor'

Sputnik Türkiye

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada BRICS'in önemine dikkat çekerek BRICS'in dünya nüfusunun yaklaşık yarısını temsil ettiği için 'BM'nin... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T22:59+0300

2024-10-22T22:59+0300

2024-10-22T23:00+0300

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brics

brics zirvesi

kazan

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

birleşmiş milletler (bm)

farhan haq

bm genel sekreter sözcülerinden farhan haq

kiev

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Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Kiev rejiminin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BRICS zirvesi için Kazan'a yapacağı ziyareti eleştiren yorumlara cevaben yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterliği Ofisi tarafından BRICS'in yaptığı çalışmaların önemine dikkat çekildiğini ve Guterres'in dünya liderlerinin katılımıyla icra edilen bu tür etkinliklere yaptığı ziyaretlerin standart bir uygulama olduğunu söyledi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı daha önce bir açıklama yayımlayarak BM Genel Sekreteri'ni BRICS Zirvesi'ne gitme ve Ukrayna konulu konferansa katılmama kararı nedeniyle eleştirmişti. Ukrayna, Guterres'in tercihinin 'yanlış', 'barışa hizmet etmeyen' ve 'BM'nin itibarını zedeleyen' bir tercih olduğunu iddia etmişti.Haq gazetecileri bilgilendirirken konuyla ilgili bir soruya cevaben verdiği yanıtta, “Genel Sekreter daha önce Güney Afrika'da yaptığı gibi BRICS Zirvesi'ne de katılacak G7 ve G20 gibi çok sayıda önemli üye devlete sahip örgütlerin toplantılarına katılarak standart uygulamasının bir parçası olarak bunu yapacak” dedi.Haq, BRICS'in dünya nüfusunun yaklaşık yarısını temsil ettiği için 'BM'nin çalışmaları için çok önemli' olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/rus-uzman-bricsin-ortaya-cikisi-batinin-uluslararasi-yonetisimin-gelisimini-kontrol-edememesinden-1089544200.html

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