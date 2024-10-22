https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/birlesmis-milletler-genel-sekreterligi-bricsin-onemine-dikkat-cekti-dunya-nufusunun-yarisini-temsil-1089545974.html
Birleşmiş Milletler BRICS'in önemine dikkat çekti: 'Dünya nüfusunun yarısını temsil ediyor'
Birleşmiş Milletler BRICS'in önemine dikkat çekti: 'Dünya nüfusunun yarısını temsil ediyor'
Sputnik Türkiye
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada BRICS'in önemine dikkat çekerek BRICS'in dünya nüfusunun yaklaşık yarısını temsil ettiği için 'BM'nin... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T22:59+0300
2024-10-22T22:59+0300
2024-10-22T23:00+0300
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bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
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bm genel sekreter sözcülerinden farhan haq
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Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Kiev rejiminin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BRICS zirvesi için Kazan'a yapacağı ziyareti eleştiren yorumlara cevaben yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterliği Ofisi tarafından BRICS'in yaptığı çalışmaların önemine dikkat çekildiğini ve Guterres'in dünya liderlerinin katılımıyla icra edilen bu tür etkinliklere yaptığı ziyaretlerin standart bir uygulama olduğunu söyledi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı daha önce bir açıklama yayımlayarak BM Genel Sekreteri'ni BRICS Zirvesi'ne gitme ve Ukrayna konulu konferansa katılmama kararı nedeniyle eleştirmişti. Ukrayna, Guterres'in tercihinin 'yanlış', 'barışa hizmet etmeyen' ve 'BM'nin itibarını zedeleyen' bir tercih olduğunu iddia etmişti.Haq gazetecileri bilgilendirirken konuyla ilgili bir soruya cevaben verdiği yanıtta, “Genel Sekreter daha önce Güney Afrika'da yaptığı gibi BRICS Zirvesi'ne de katılacak G7 ve G20 gibi çok sayıda önemli üye devlete sahip örgütlerin toplantılarına katılarak standart uygulamasının bir parçası olarak bunu yapacak” dedi.Haq, BRICS'in dünya nüfusunun yaklaşık yarısını temsil ettiği için 'BM'nin çalışmaları için çok önemli' olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/rus-uzman-bricsin-ortaya-cikisi-batinin-uluslararasi-yonetisimin-gelisimini-kontrol-edememesinden-1089544200.html
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brics, brics zirvesi, kazan, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), farhan haq, bm genel sekreter sözcülerinden farhan haq, kiev
Birleşmiş Milletler BRICS'in önemine dikkat çekti: 'Dünya nüfusunun yarısını temsil ediyor'
22:59 22.10.2024 (güncellendi: 23:00 22.10.2024)
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada BRICS'in önemine dikkat çekerek BRICS'in dünya nüfusunun yaklaşık yarısını temsil ettiği için 'BM'nin çalışmaları için çok önemli' olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Kiev rejiminin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BRICS zirvesi için Kazan'a yapacağı ziyareti eleştiren yorumlara cevaben yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterliği Ofisi tarafından BRICS'in yaptığı çalışmaların önemine dikkat çekildiğini ve Guterres'in dünya liderlerinin katılımıyla icra edilen bu tür etkinliklere yaptığı ziyaretlerin standart bir uygulama olduğunu söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı daha önce bir açıklama yayımlayarak BM Genel Sekreteri'ni BRICS Zirvesi'ne gitme ve Ukrayna konulu konferansa katılmama kararı nedeniyle eleştirmişti. Ukrayna, Guterres'in tercihinin 'yanlış', 'barışa hizmet etmeyen' ve 'BM'nin itibarını zedeleyen' bir tercih olduğunu iddia etmişti.
Haq gazetecileri bilgilendirirken konuyla ilgili bir soruya cevaben verdiği yanıtta, “Genel Sekreter daha önce Güney Afrika'da yaptığı gibi BRICS Zirvesi'ne de katılacak G7 ve G20 gibi çok sayıda önemli üye devlete sahip örgütlerin toplantılarına katılarak standart uygulamasının bir parçası olarak bunu yapacak” dedi.
Haq, BRICS'in dünya nüfusunun yaklaşık yarısını temsil ettiği için 'BM'nin çalışmaları için çok önemli' olduğunu belirtti.