https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/putin-kazandaki-brics-zirvesi-toplantilari-basarili-gecti-1089590386.html
Putin: Kazan'daki BRICS zirvesi toplantıları başarılı geçti
Putin: Kazan'daki BRICS zirvesi toplantıları başarılı geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS zirvesinin dar ve geniş formattaki toplantılarının başarılı olduğunu belirtti. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T21:20+0300
2024-10-23T21:20+0300
2024-10-23T21:19+0300
dünya
vladimir putin
brics zirvesi
kazan
resepsiyon
toplantı
bm
küresel güney
barış
adalet
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Kazan'daki BRICS zirvesine katılan ülkelerin liderleri onuruna düzenlenen resepsiyonda konuşan Putin, BRICS zirvesinin dar ve geniş formattaki toplantılarının başarılı geçtiğini söyledi.Rus lider, “BRICS zirvesinin toplantıları, küresel gündemdeki güncel konulara, siyaset ve güvenlik alanındaki etkileşime, ekonomiye ve insani alana ayrılan dar ve geniş formatlarda başarıyla gerçekleştirildi” dedi.Putin, “Gerçekleşen görüşmeler, birlik devletlerinin barış, adalet ve eşitlik gibi evrensel değerleri paylaştığını, ülkelerimizin ve halklarımızın kalkınması ve refahı için birlikte çalıştığını bir kez daha gösterdi” diye konuştu.BRICS ülkelerinin, BM'nin temel ilkelerine dayalı olarak dünya sahnesinde işbirliğinin yoğunlaştırılmasından yana olduklarını söyleyen Rus lider, “BM Şartı'nın temel ilkelerine dayalı olarak dünya sahnesinde işbirliğinin yoğunlaştırılması konusunda dayanışma içinde olan BRICS ülkeleri birlikte, Küresel Güney ve Doğu ülkelerinin uluslararası yönetişim sistemlerine kararlı katılımıyla adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşumuna mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/erdogan-putin-gorusmesiyle-ilgili-iletisim-baskanligindan-aciklama-rusya-ile-iliskiler-guclenerek-1089589148.html
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vladimir putin, brics zirvesi, kazan, resepsiyon, toplantı, bm, küresel güney, barış, adalet, dünya düzeni, çok kutuplu dünya
vladimir putin, brics zirvesi, kazan, resepsiyon, toplantı, bm, küresel güney, barış, adalet, dünya düzeni, çok kutuplu dünya
Putin: Kazan'daki BRICS zirvesi toplantıları başarılı geçti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS zirvesinin dar ve geniş formattaki toplantılarının başarılı olduğunu belirtti.
Kazan'daki BRICS zirvesine katılan ülkelerin liderleri onuruna düzenlenen resepsiyonda konuşan Putin, BRICS zirvesinin dar ve geniş formattaki toplantılarının başarılı geçtiğini söyledi.
Rus lider, “BRICS zirvesinin toplantıları, küresel gündemdeki güncel konulara, siyaset ve güvenlik alanındaki etkileşime, ekonomiye ve insani alana ayrılan dar ve geniş formatlarda başarıyla gerçekleştirildi” dedi.
Putin, “Gerçekleşen görüşmeler, birlik devletlerinin barış, adalet ve eşitlik gibi evrensel değerleri paylaştığını, ülkelerimizin ve halklarımızın kalkınması ve refahı için birlikte çalıştığını bir kez daha gösterdi” diye konuştu.
BRICS ülkelerinin, BM'nin temel ilkelerine dayalı olarak dünya sahnesinde işbirliğinin yoğunlaştırılmasından yana olduklarını söyleyen Rus lider, “BM Şartı'nın temel ilkelerine dayalı olarak dünya sahnesinde işbirliğinin yoğunlaştırılması konusunda dayanışma içinde olan BRICS ülkeleri birlikte, Küresel Güney ve Doğu ülkelerinin uluslararası yönetişim sistemlerine kararlı katılımıyla adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşumuna mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.