https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/erdogan-putin-gorusmesiyle-ilgili-iletisim-baskanligindan-aciklama-rusya-ile-iliskiler-guclenerek-1089589148.html
Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: 'Rusya ile ilişkiler güçlenerek gelişiyor'
Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: 'Rusya ile ilişkiler güçlenerek gelişiyor'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazan'da Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye dair İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın görüşmede... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T20:44+0300
2024-10-23T20:44+0300
2024-10-23T20:45+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
putin ile direkt hat
brics zirvesi
rusya
türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 16. BRICS Zirvesi için kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Putin'e Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirttiği aktarıldı.Açıklamada görüşmede ele alınan konuların Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, İsrail’in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konular olduğu ifade edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede "İsrail’in Filistin’deki katliamlarına Lübnan’da yenilerini eklediği, saldırıların yalnızca Ortadoğu’yu değil, küresel güvenliği de tehdit eder noktaya geldiği, İsrail’in Filistinlileri ana vatanlarında topraksız bırakma planlarına karşı durmanın insanlık görevi olduğu, BRICS ülkelerinin İsrail saldırganlığına karşı durmasının Filistin’in haklı davasına güç katacağı, İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin devam ettirilmesinin bu ülkeyi saldırganlığa teşvik ettiğini söylediği vurgulandı. Açıklamaya göre Türkiye ile Rusya’nın Suriye konusunda yakın eşgüdümünün tüm tarafların çıkarına olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin PKK/YPG başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelesinde kararlı olduğunu, Suriye’nin toprak bütünlüğünü zedeleyen girişimlere birlikte karşı koymanın önemini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/putinden-turkiye-taziye-mesaji-1089579950.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, putin ile direkt hat, brics zirvesi, rusya, türkiye
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, putin ile direkt hat, brics zirvesi, rusya, türkiye
Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: 'Rusya ile ilişkiler güçlenerek gelişiyor'
20:44 23.10.2024 (güncellendi: 20:45 23.10.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazan'da Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye dair İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini belirttiği ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 16. BRICS Zirvesi için kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Putin'e Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirttiği aktarıldı.
Açıklamada görüşmede ele alınan konuların Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, İsrail’in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konular olduğu ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede "İsrail’in Filistin’deki katliamlarına Lübnan’da yenilerini eklediği, saldırıların yalnızca Ortadoğu’yu değil, küresel güvenliği de tehdit eder noktaya geldiği, İsrail’in Filistinlileri ana vatanlarında topraksız bırakma planlarına karşı durmanın insanlık görevi olduğu, BRICS ülkelerinin İsrail saldırganlığına karşı durmasının Filistin’in haklı davasına güç katacağı, İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin devam ettirilmesinin bu ülkeyi saldırganlığa teşvik ettiğini söylediği vurgulandı.
Açıklamaya göre Türkiye ile Rusya’nın Suriye konusunda yakın eşgüdümünün tüm tarafların çıkarına olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin PKK/YPG başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelesinde kararlı olduğunu, Suriye’nin toprak bütünlüğünü zedeleyen girişimlere birlikte karşı koymanın önemini ifade etti.