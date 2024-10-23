Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: 'Rusya ile ilişkiler güçlenerek gelişiyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa Birliği, Moldova üzerinde yoğun bir propaganda programı yapıyor ve Moldova’yı kaybetmek üzere olduğunu gördü'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Diploması alınan doktordan obezite ameliyatı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul Planlama Ajansı, yoksullukla ilgili güncel verileri paylaştı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada son zamanlar artan aşı karşıtlığı.
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Avukat Nusret Senem: Fethullah Gülen NATO’nun elemanı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Scholz istediğini aldı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
FETÖ’de ‘taht oyunları’: Gülen’in yerine kim geçecek?
19:42
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Messi Cam' uygulaması başlıyor: 'TikTok kadar önemli bir salgın'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ercan Karakaş: 'Aday belirlerken, parti içi mekanizmalar çalışmalı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin trafik ile imtihanı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Noro-virüs aşısı için ilk denemeler başladı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gelecek 10 yılın teknoloji riskleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin para tuzağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık finansman
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Haberi olmadan midesi alındı: 17 kilo verdi, ölümden döndü
19:30
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe neresi?
19:43
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri: Türkiye’nin BRICS işbirliği tartışma yaratabilir
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Canan Karatay 'bütün hastalıkların nedeni' diyerek uyardı
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Genel af kimlere çıkabilir?
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Musk ve Gates karşı karşıya: Teknoloji devleri kesenin ağzını açtı
20:52
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/erdogan-putin-gorusmesiyle-ilgili-iletisim-baskanligindan-aciklama-rusya-ile-iliskiler-guclenerek-1089589148.html
Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: 'Rusya ile ilişkiler güçlenerek gelişiyor'
Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: 'Rusya ile ilişkiler güçlenerek gelişiyor'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazan'da Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye dair İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın görüşmede... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T20:44+0300
2024-10-23T20:45+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
putin ile direkt hat
brics zirvesi
rusya
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089587103_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_f42d2f9dc0bbe7406679658ff0632ad8.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 16. BRICS Zirvesi için kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Putin'e Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirttiği aktarıldı.Açıklamada görüşmede ele alınan konuların Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, İsrail’in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konular olduğu ifade edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede "İsrail’in Filistin’deki katliamlarına Lübnan’da yenilerini eklediği, saldırıların yalnızca Ortadoğu’yu değil, küresel güvenliği de tehdit eder noktaya geldiği, İsrail’in Filistinlileri ana vatanlarında topraksız bırakma planlarına karşı durmanın insanlık görevi olduğu, BRICS ülkelerinin İsrail saldırganlığına karşı durmasının Filistin’in haklı davasına güç katacağı, İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin devam ettirilmesinin bu ülkeyi saldırganlığa teşvik ettiğini söylediği vurgulandı. Açıklamaya göre Türkiye ile Rusya’nın Suriye konusunda yakın eşgüdümünün tüm tarafların çıkarına olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin PKK/YPG başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelesinde kararlı olduğunu, Suriye’nin toprak bütünlüğünü zedeleyen girişimlere birlikte karşı koymanın önemini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/putinden-turkiye-taziye-mesaji-1089579950.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089587103_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_32f788a242e34ca61142847e4c13a34f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, putin ile direkt hat, brics zirvesi, rusya, türkiye
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, putin ile direkt hat, brics zirvesi, rusya, türkiye

Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: 'Rusya ile ilişkiler güçlenerek gelişiyor'

20:44 23.10.2024 (güncellendi: 20:45 23.10.2024)
© Sputnik / Александр КазаковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© Sputnik / Александр Казаков
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazan'da Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye dair İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini belirttiği ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 16. BRICS Zirvesi için kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Putin'e Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirttiği aktarıldı.
Açıklamada görüşmede ele alınan konuların Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, İsrail’in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konular olduğu ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede "İsrail’in Filistin’deki katliamlarına Lübnan’da yenilerini eklediği, saldırıların yalnızca Ortadoğu’yu değil, küresel güvenliği de tehdit eder noktaya geldiği, İsrail’in Filistinlileri ana vatanlarında topraksız bırakma planlarına karşı durmanın insanlık görevi olduğu, BRICS ülkelerinin İsrail saldırganlığına karşı durmasının Filistin’in haklı davasına güç katacağı, İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin devam ettirilmesinin bu ülkeyi saldırganlığa teşvik ettiğini söylediği vurgulandı.
Açıklamaya göre Türkiye ile Rusya’nın Suriye konusunda yakın eşgüdümünün tüm tarafların çıkarına olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin PKK/YPG başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelesinde kararlı olduğunu, Suriye’nin toprak bütünlüğünü zedeleyen girişimlere birlikte karşı koymanın önemini ifade etti.
Putin'den Türkiye'ye taziye mesajı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
DÜNYA
Putin'den Türkiye'ye taziye mesajı
18:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала